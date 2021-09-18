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Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект, построенный на средства ЕС.
Координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее помощник, а также водитель погибли в результате нападения в Эфиопии.
Кристоса Кристу призвали попытаться добиться доступа представителей "Врачей без границ" в колонию во Владимирской области, где Алексей Навальный держит голодовку.
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. DW - о том, как часто такой диагноз ставят в Беларуси, методах лечения и проблемах, с которыми сталкиваются заболевшие.
Экипаж судна Ocean Viking занимается спасением мигрантов в Средиземном море. Власти Италии утверждают, что один из беженцев может быть носителем коронавируса. Однако "Врачи без границ" подозревают, что это лишь предлог.
Во второй раз в течение недели власти в Риме дали разрешение судну со спасенными в море нелегальными мигрантами войти в итальянский порт.
Туберкулез остается и в XXI веке опасной болезнью. Его возбудитель - палочка Коха - быстро вырабатывает резистентность. Но появился препарат для лечения особо сложных случаев.
Беженцы были спасены у берегов Ливии в Средиземном море в рамках двух операций 9 и 10 сентября. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.
Совет евангелической церкови решил купить судно и организовать спасательную миссию для беженцев в Средиземном море. Пока неясно, какие еще организации участвуют в этой инициативе.
Суда "Ocean Viking" и "Open Arms" международных спасательных организаций с сотнями мигрантов не пускают в порты Италии или Мальты. Министр юстиции Норвегии предложил спасателям вернуть беженцев на родину.
С конца июля спасать мигрантов в Средиземном море будет экипаж судна Ocean Viking. Его предшественника Aquarius ранее лишили права ходить под флагами Гибралтар и Панама.
На борту зафрахтованного организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" находятся более 140 беженцев, они будут распределены между несколькими странами ЕС.
Маттео Сальвини не намерен пускать судно с мигрантами в гавани Италии. На борту корабля находится более 140 спасенных в море беженцев.
Прокуратура на Сицилии подозревает волонтеров из "Врачей без границ", Save the Children и немецкой Jugend rettet в пособничестве нелегальной миграции. Судно Jugend rettet ранее было конфисковано.
Специалисты UNHCR подготовили доклад о сексуальном насилии над беженцами в Западной Африке в 2001 году. В нем упоминаются более 40 гуманитарных организаций, пишет газета .
Корабль Prudence, спасавший беженцев в Средиземном море, прервет свою миссию на неопределенный срок. Причина - в давлении со стороны Ливии и Италии.
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