В Италии якобы из-за коронавируса помещено на карантин судно со спасенными беженцами (02.03.2020)

Экипаж судна Ocean Viking занимается спасением мигрантов в Средиземном море. Власти Италии утверждают, что один из беженцев может быть носителем коронавируса. Однако "Врачи без границ" подозревают, что это лишь предлог.