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"Врачи без границ"

Migrants stand behind a fence at Karatepe refugee camp, on the northeastern Aegean island of Lesbos, Greece, Monday, March 29, 2021. The European Union's home affairs commissioner is visiting asylum-seeker facilities on the eastern Greek islands of Samos and Lesbos amid continuing accusations against Greece of illegal summary deportations. (AP Photo/Panagiotis Balaskas)

На греческом острове Самос начал работу закрытый лагерь для беженцев 18.09.2021

Лагерь окружен колючей проволокой и находится в пяти километрах от других населенных пунктов. Гуманитарные организации раскритиковали этот объект, построенный на средства ЕС.
23.01.2019, Äthiopien, Demolished historical site at May Adrash, in Tigrai region, Ethiopia

В Эфиопии убиты три сотрудника организации "Врачи без границ" 26.06.2021

Координатор "Врачей без границ" по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее помощник, а также водитель погибли в результате нападения в Эфиопии.
22.11.2019, Griechenland, Athen: Christos Christou, internationaler Chef der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF), spricht über die Zustände auf den griechischen Flüchtlingsinseln und fordert die EU zum Umdenken auf. Die Situation dort sei vergleichbar mit den schlimmsten Camps weltweit, sagte Christou bei einer Pressekonferenz im Anschluss an einen Besuch der Inseln Lesbos und Samos. Foto: Alexia Angelopoulou/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Более 1700 человек просят главу "Врачей без границ" помочь Навальному 19.04.2021

Кристоса Кристу призвали попытаться добиться доступа представителей "Врачей без границ" в колонию во Владимирской области, где Алексей Навальный держит голодовку.
Scanning electron micrograph of Mycobacterium tuberculosis bacteria, which cause TB. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза 24.03.2021

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. DW - о том, как часто такой диагноз ставят в Беларуси, методах лечения и проблемах, с которыми сталкиваются заболевшие.

В Италии якобы из-за коронавируса помещено на карантин судно со спасенными беженцами (02.03.2020) 02.03.2020

Экипаж судна Ocean Viking занимается спасением мигрантов в Средиземном море. Власти Италии утверждают, что один из беженцев может быть носителем коронавируса. Однако "Врачи без границ" подозревают, что это лишь предлог.
A rescue boat full of migrants heads back to the Ocean Viking after a rescue operation in the Mediterranean Sea, Tuesday, Sept. 17, 2019. The humanitarian rescue ship Ocean Viking saved 109 people from two unseaworthy boats. (AP Photo/Renata Brito) |

Власти Италии впустили в страну 182 мигранта на судне Ocean Viking 23.09.2019

Во второй раз в течение недели власти в Риме дали разрешение судну со спасенными в море нелегальными мигрантами войти в итальянский порт.
Scanning electron micrograph of Mycobacterium tuberculosis bacteria, which cause TB. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новое лекарство против туберкулеза 22.09.2019

Туберкулез остается и в XXI веке опасной болезнью. Его возбудитель - палочка Коха - быстро вырабатывает резистентность. Но появился препарат для лечения особо сложных случаев.
HANDOUT - 04.07.2019, ---: Das norwegische Schiff «Ocean Viking», dass im Auftrag der französischen Hilfsorganisation «SOS Mediterranee» Flüchtlinge vor der libyschen Küste suchen soll. Das Rettungsschiff «Ocean Viking» der Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée ist nach einer ersten Mission in den Hafen von Marseille zurückgekehrt. Foto: Anthony Jean/SOS Mediterranee/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Новое правительство Италии пустило на берег спасенных в море мигрантов 14.09.2019

Беженцы были спасены у берегов Ливии в Средиземном море в рамках двух операций 9 и 10 сентября. Теперь они будут распределены среди пяти европейских стран.
26.08.2019, Libyen, --: Auf dem Mittelmeer sind am Montag mehr als 250 Migranten gerettet worden. Das deutsche Rettungsschiff «Eleonore» nahm rund 100 Migranten nahe Libyen auf. Die Menschen seien gerettet worden, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte Axel Steier, Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline, die die «Eleonore» unterstützt. Foto: Johannes Filous/dpa | Verwendung weltweit

Евангелическая церковь намерена спасать беженцев в Средиземном море 12.09.2019

Совет евангелической церкови решил купить судно и организовать спасательную миссию для беженцев в Средиземном море. Пока неясно, какие еще организации участвуют в этой инициативе.
In this photo taken on Wednesday Aug. 7, and made available on Thursday, Aug. 9, 2019, the crew of the Ocean Viking rescue ship run by the SOS Mediterranee NGO takes part in a drill, as the ship navigates in the Mediterranean Sea, after leaving the Marseille harbor on Aug. 5 to start its humanitarian mission. (Photo SOS Mediterranee via AP) |

На юге Италии с двух лодок высадились 29 мигрантов 11.08.2019

Суда "Ocean Viking" и "Open Arms" международных спасательных организаций с сотнями мигрантов не пускают в порты Италии или Мальты. Министр юстиции Норвегии предложил спасателям вернуть беженцев на родину.
Such- und Rettungsmission im Mittelmeer vor der libyschen Küste am 27. Januar 2018; Rettung von circa 90 Menschen in Seenot; Zwei tote Frauen; | Verwendung weltweit

"Врачи без границ" возобновят спасение беженцев в Средиземном море 21.07.2019

С конца июля спасать мигрантов в Средиземном море будет экипаж судна Ocean Viking. Его предшественника Aquarius ранее лишили права ходить под флагами Гибралтар и Панама.
The humanitarian ship Aquarius is seen at Boiler Wharf in Senglea, in Valletta's Grand Harbour, Malta August 15, 2018. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Спасательный корабль Aquarius ожидают в порту Валетты 15.08.2018

На борту зафрахтованного организациями SOS Méditerranée и "Врачи без границ" находятся более 140 беженцев, они будут распределены между несколькими странами ЕС.
The rescue ship Aquarius, chartered by French aid group SOS Mediterranee and Doctors Without Borders (MSF), leaves the harbour of Marseille, southeastern France, on August 1, 2018, after having been docked for a month for maintenance work. - The French NGO operating the rescue ship Aquarius, which precipitated a European political crisis in June after both Italy and Malta blocked it from docking with 630 migrants aboard, said on August 1 that nothing would stop it from rescuing migrants from the Mediterranean as its ship prepared to resume its mission off the Libyan coast. (Photo by BORIS HORVAT / AFP) (Photo credit should read BORIS HORVAT/AFP/Getty Images)

Глава МВД Италии вновь отказал судну Aquarius в доступе к итальянским портам 13.08.2018

Маттео Сальвини не намерен пускать судно с мигрантами в гавани Италии. На борту корабля находится более 140 спасенных в море беженцев.
HANDOUT - ARCHIV - Flüchtlinge sitzen bei einem Einsatz an Bord des Schiffes «Iuventa» der Nichtregierungsorganisation Iuventa Jugend im Mittelmeer (undatierte Aufnahme). (zu dpa Deutsche NGO weist Bericht über außergewöhnliche Kontrolle zurück vom 02.08.2017 - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über «Iuventa Jugend rettet» und nur bei Urhebernennung IUVENTA Jugend Rettet e.V./dpa) Foto: IUVENTA Jugend Rettet e.V./dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Италии обвиняют НПО в пособничестве нелегальной миграции 28.07.2018

Прокуратура на Сицилии подозревает волонтеров из "Врачей без границ", Save the Children и немецкой Jugend rettet в пособничестве нелегальной миграции. Судно Jugend rettet ранее было конфисковано.
06.03.2018, Uganda, Sebagoro: Aus dem Kongo kommende Flüchtlinge stehen in einer Schlange an. Ein neuer Konflikt zwischen zwei Volksgruppen in der östlichen Provinz Ituri im Kongo hat Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Viele sind über den Albertsee in das Nachbarland Uganda geflohen, das bereits insgesamt rund 1,4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. (Zu dpa Entkommen über den Albertsee: Zehntausende Bootsflüchtlinge im Kongo) Foto: Henry Wasswa/dpa | Verwendung weltweit

The Times сообщила о неопубликованном докладе ООН о сексуальном насилии над беженцами 29.05.2018

Специалисты UNHCR подготовили доклад о сексуальном насилии над беженцами в Западной Африке в 2001 году. В нем упоминаются более 40 гуманитарных организаций, пишет газета .
11.12.2016 Etwa 380 Flüchtlinge in einem Holzboot und 130 Flüchtline in einem Gummiboot werden am 11.12.2016 in internationalem Gewässer vor der libyschen Küste im Mittelmeer von einem Search and Rescue Team der NGO SOS Mediterranee gerettet und auf der MS Aquarius nach Sizilien gebracht. An Bord der MS Aquarius werden die Flüchtlinge von den NGOs SOS Mediterranee und Ärzte ohne Grenzen versorgt. | Verwendung weltweit

"Врачи без границ" ограничат миссию по спасению беженцев в Средиземном море 12.08.2017

Корабль Prudence, спасавший беженцев в Средиземном море, прервет свою миссию на неопределенный срок. Причина - в давлении со стороны Ливии и Италии.
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