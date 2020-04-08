Более 1700 человек просят главу "Врачей без границ" помочь Навальному

Международной гуманитарной организации "Врачи без границ" следует вмешаться в ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, почти 3 недели держащего голодовку в исправительной колонии №2 в Покрове. Такой призыв содержится в открытом письме к международному президенту организации Кристосу Кристу. По состоянию на понедельник, 19 апреля, свои подписи под документом оставили более 1740 человек, включая журналистов, учителей и деятелей культуры.

Составители письма особо выделяют значение Навального для общественной и политической жизни России. А отказ в медицинской помощи является типичной ситуацией в российских колониях, указывается в документе. Главу "Врачей без границ" призвали попытаться добиться доступа представителей этой организации в ИК-2 в Покрове.

Голодовка Навального в колонии

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста политик должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в ИК-2 во Владимирской области в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья и невозможность передать рекомендованные лекарства.

ФСИН сообщила о переводе Навального в тюремную больницу

ФСИН 19 апреля сообщила о переводе оппозиционера в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера. Он напомнил о большом митинге в поддержку политика, запланированном командой Навального на 21 апреля.

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