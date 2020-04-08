 Более 1700 человек просят главу ″Врачей без границ″ помочь Навальному | Новости из Германии о России | DW | 19.04.2021

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Россия

Более 1700 человек просят главу "Врачей без границ" помочь Навальному

Кристоса Кристу призвали попытаться добиться доступа представителей "Врачей без границ" в колонию во Владимирской области, где Алексей Навальный держит голодовку.

Международный президент Врачей без границ Кристос Кристу

Кристос Кристу

Международной гуманитарной организации "Врачи без границ" следует вмешаться в ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, почти 3 недели держащего голодовку в исправительной колонии №2 в Покрове. Такой призыв содержится в открытом письме к международному президенту организации Кристосу Кристу. По состоянию на понедельник, 19 апреля, свои подписи под документом оставили более 1740 человек, включая журналистов, учителей и деятелей культуры.

Составители письма особо выделяют значение Навального для общественной и политической жизни России. А отказ в медицинской помощи является типичной ситуацией в российских колониях, указывается в документе. Главу "Врачей без границ" призвали попытаться добиться доступа представителей этой организации в ИК-2 в Покрове.

Голодовка Навального в колонии

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил оппозиционеру условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста политик должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держит голодовку в ИК-2 во Владимирской области в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья и невозможность передать рекомендованные лекарства.

ФСИН сообщила о переводе Навального в тюремную больницу

ФСИН 19 апреля сообщила о переводе оппозиционера в стационар областной больницы для осужденных на территории исправительной колонии №3. Однако руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков призвал скептически отнестись к этим сведениям. "Пока адвокаты его не найдут, мы не будем понимать, где он и что с ним", - подчеркнул соратник оппозиционера. Он напомнил о большом митинге в поддержку политика, запланированном командой Навального на 21 апреля.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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