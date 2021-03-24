На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза

В Беларуси на 100 тысяч населения приходится 16 больных туберкулезом. Всего в 2020 году на учете в противотуберкулезных диспансерах состояли 2 078 человек, десять лет назад эта цифра превышала 12 тысяч. Такую статистику 23 марта на пресс-конференции в Минске озвучил директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич. Также, по его словам, меньше стали болеть дети и медики.
Выявляемость туберкулеза в Беларуси, действительно, снизилась, отмечает руководитель Республиканского общественного объединения "Победим туберкулез вместе" Наталья Крыштафович. Но это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, из-за которой была приостановлена плановая диспансеризация в поликлиниках.
Туберкулез во время пандемии ковида
"Основная тенденция, которая была в 2020 году и, по-моему, переходит в этот, - барьеры к выявляемости туберкулеза из-за пандемии", - отмечает Крыштафович. В то же время она положительно оценивает введение в Беларуси масочного режима, который способствует не только профилактике коронавируса, но и туберкулеза.
Смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса
"Во всем мире смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса, но относительно туберкулеза нет такой информационной повестки, которая есть в связи с ковидом. Просто люди привыкают к какой-то проблеме, и эта проблема кажется уже не такой страшной, ей меньше придают значения", - рассуждает собеседница.
Наталья Крыштафович также назвала наиболее уязвимую группу по заболеваемости туберкулезом в Беларуси - это люди без постоянного места работы, которые выезжают (сейчас в меньшей степени) на временные заработки в другие страны, где не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются больные туберкулезом, - это проблема трудоустройства. "В Беларуси и так сложно конкурировать на рынке труда, если речь идет о приличной зарплате, а когда у человека выявляют заболевание, и какое-то время он должен параллельно проходить лечение и работать, ему, конечно, сложно конкурировать со здоровыми людьми", - говорит Крыштафович. Кроме того, в белорусском обществе до сих пор существует стигматизация пациентов с туберкулезом.
Как лечатся люди с туберкулезом?
Часто им сложно получить психологическую поддержу - не потому, что в Беларуси недостаточно специалистов, а потому что мало информации об их услугах. В свое время это стало главной проблемой для Полины, заболевшей туберкулезом в 2018 году.
В 1882 году возбудителя туберкулеза открыл немецкий врач Роберт Кох
"Сначала заболел мой молодой человек, потом я. Мне было тогда 27 лет. Я вообще не знала, что это за болезнь, это стало шоком. Мне просто нужна была психологическая поддержка, знать, что не я одна болею, что не одной мне плохо. К счастью, в интернете я нашла российскую группу "Туберкулез: поддержка и ответы", - вспоминает девушка.
Полина и ее молодой человек проходили лечение в рамках клинического исследования TB PRACTECAL организации "Врачи без границ". Цель этого проекта - найти короткие, легко переносимые и эффективные режимы лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Курс длился полгода.
"Наверное, я всю жизнь буду бояться"
"Мы не из Минска, снимали здесь квартиру, нам нужно было ложиться в больницу, мы выпадали из жизни на полгода. У меня лечение проходило тяжело, постоянно тошнило, хорошо, что есть противорвотные препараты, если бы не они, я не смогла бы пройти курс", - рассказывает Полина.
Девушка закончила лечение более двух лет назад, но до сих пор состоит на учете в диспансере.
"Мне каждый раз страшно идти на осмотр. Наверное, я всю жизнь буду бояться. За пару дней до визита к врачу я начинаю плакать, потом прохожу осмотр, мне говорят, все хорошо, я успокаиваюсь и живу дальше", - делится Полина.
Смотрите также:
-
Таблетки, изменившие мир
20 лет виагре
Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.
-
Таблетки, изменившие мир
Чудо-таблетка
Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.
-
Таблетки, изменившие мир
Гормональный контрацептив
Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.
-
Таблетки, изменившие мир
Антибиотики
В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.
-
Таблетки, изменившие мир
Аспирин
Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.
-
Таблетки, изменившие мир
Таблетки, понижающие давление
Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.
-
Таблетки, изменившие мир
Маркумар, варфарин, плавикс…
Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.
-
Таблетки, изменившие мир
Таблетки от аллергии
Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.
-
Таблетки, изменившие мир
Антидепрессанты
Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.
-
Таблетки, изменившие мир
Витамины
То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.
Автор: Татьяна Вайнман