На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза

В Беларуси на 100 тысяч населения приходится 16 больных туберкулезом. Всего в 2020 году на учете в противотуберкулезных диспансерах состояли 2 078 человек, десять лет назад эта цифра превышала 12 тысяч. Такую статистику 23 марта на пресс-конференции в Минске озвучил директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич. Также, по его словам, меньше стали болеть дети и медики.

Выявляемость туберкулеза в Беларуси, действительно, снизилась, отмечает руководитель Республиканского общественного объединения "Победим туберкулез вместе" Наталья Крыштафович. Но это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, из-за которой была приостановлена плановая диспансеризация в поликлиниках.

Туберкулез во время пандемии ковида

"Основная тенденция, которая была в 2020 году и, по-моему, переходит в этот, - барьеры к выявляемости туберкулеза из-за пандемии", - отмечает Крыштафович. В то же время она положительно оценивает введение в Беларуси масочного режима, который способствует не только профилактике коронавируса, но и туберкулеза.

Смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса

"Во всем мире смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса, но относительно туберкулеза нет такой информационной повестки, которая есть в связи с ковидом. Просто люди привыкают к какой-то проблеме, и эта проблема кажется уже не такой страшной, ей меньше придают значения", - рассуждает собеседница.

Наталья Крыштафович также назвала наиболее уязвимую группу по заболеваемости туберкулезом в Беларуси - это люди без постоянного места работы, которые выезжают (сейчас в меньшей степени) на временные заработки в другие страны, где не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются больные туберкулезом, - это проблема трудоустройства. "В Беларуси и так сложно конкурировать на рынке труда, если речь идет о приличной зарплате, а когда у человека выявляют заболевание, и какое-то время он должен параллельно проходить лечение и работать, ему, конечно, сложно конкурировать со здоровыми людьми", - говорит Крыштафович. Кроме того, в белорусском обществе до сих пор существует стигматизация пациентов с туберкулезом.

Как лечатся люди с туберкулезом?

Часто им сложно получить психологическую поддержу - не потому, что в Беларуси недостаточно специалистов, а потому что мало информации об их услугах. В свое время это стало главной проблемой для Полины, заболевшей туберкулезом в 2018 году.

В 1882 году возбудителя туберкулеза открыл немецкий врач Роберт Кох

"Сначала заболел мой молодой человек, потом я. Мне было тогда 27 лет. Я вообще не знала, что это за болезнь, это стало шоком. Мне просто нужна была психологическая поддержка, знать, что не я одна болею, что не одной мне плохо. К счастью, в интернете я нашла российскую группу "Туберкулез: поддержка и ответы", - вспоминает девушка.

Полина и ее молодой человек проходили лечение в рамках клинического исследования TB PRACTECAL организации "Врачи без границ". Цель этого проекта - найти короткие, легко переносимые и эффективные режимы лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Курс длился полгода.

"Наверное, я всю жизнь буду бояться"

"Мы не из Минска, снимали здесь квартиру, нам нужно было ложиться в больницу, мы выпадали из жизни на полгода. У меня лечение проходило тяжело, постоянно тошнило, хорошо, что есть противорвотные препараты, если бы не они, я не смогла бы пройти курс", - рассказывает Полина.

Девушка закончила лечение более двух лет назад, но до сих пор состоит на учете в диспансере.

"Мне каждый раз страшно идти на осмотр. Наверное, я всю жизнь буду бояться. За пару дней до визита к врачу я начинаю плакать, потом прохожу осмотр, мне говорят, все хорошо, я успокаиваюсь и живу дальше", - делится Полина.

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