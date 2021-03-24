 На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 24.03.2021

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Беларусь

На фоне ковида в Беларуси забывают о проблеме туберкулеза

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом. DW - о том, как часто такой диагноз ставят в Беларуси, методах лечения и проблемах, с которыми сталкиваются заболевшие.

Туберкулезные палочки

Туберкулезные палочки

В Беларуси на 100 тысяч населения приходится 16 больных туберкулезом. Всего в 2020 году на учете в противотуберкулезных диспансерах состояли 2 078 человек, десять лет назад эта цифра превышала 12 тысяч. Такую статистику 23 марта на пресс-конференции в Минске озвучил директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Геннадий Гуревич. Также, по его словам, меньше стали болеть дети и медики.

Выявляемость туберкулеза в Беларуси, действительно, снизилась, отмечает руководитель Республиканского общественного объединения "Победим туберкулез вместе" Наталья Крыштафович. Но это связано в первую очередь с пандемией коронавируса, из-за которой была приостановлена плановая диспансеризация в поликлиниках.

Туберкулез во время пандемии ковида

"Основная тенденция, которая была в 2020 году и, по-моему, переходит в этот, - барьеры к выявляемости туберкулеза из-за пандемии", - отмечает Крыштафович. В то же время она положительно оценивает введение в Беларуси масочного режима, который способствует не только профилактике коронавируса, но и туберкулеза.

Рентгеновские снимки больных туберкулезом

Смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса

"Во всем мире смертность от туберкулеза сопоставима со смертностью от коронавируса, но относительно туберкулеза нет такой информационной повестки, которая есть в связи с ковидом. Просто люди привыкают к какой-то проблеме, и эта проблема кажется уже не такой страшной, ей меньше придают значения", - рассуждает собеседница.

Наталья Крыштафович также назвала наиболее уязвимую группу по заболеваемости туберкулезом в Беларуси - это люди без постоянного места работы, которые выезжают (сейчас в меньшей степени) на временные заработки в другие страны, где не имеют доступа к медицинскому обслуживанию.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются больные туберкулезом, - это проблема трудоустройства. "В Беларуси и так сложно конкурировать на рынке труда, если речь идет о приличной зарплате, а когда у человека выявляют заболевание, и какое-то время он должен параллельно проходить лечение и работать, ему, конечно, сложно конкурировать со здоровыми людьми", - говорит Крыштафович. Кроме того, в белорусском обществе до сих пор существует стигматизация пациентов с туберкулезом.

Как лечатся люди с туберкулезом?

Часто им сложно получить психологическую поддержу - не потому, что в Беларуси недостаточно специалистов, а потому что мало информации об их услугах. В свое время это стало главной проблемой для Полины, заболевшей туберкулезом в 2018 году.

Роберт Кох в лаборатории в Южной Африке в 1896 году

В 1882 году возбудителя туберкулеза открыл немецкий врач Роберт Кох

"Сначала заболел мой молодой человек, потом я. Мне было тогда 27 лет. Я вообще не знала, что это за болезнь, это стало шоком. Мне просто нужна была психологическая поддержка, знать, что не я одна болею, что не одной мне плохо. К счастью, в интернете я нашла российскую группу "Туберкулез: поддержка и ответы", - вспоминает девушка.

Полина и ее молодой человек проходили лечение в рамках клинического исследования TB PRACTECAL организации "Врачи без границ". Цель этого проекта - найти короткие, легко переносимые и эффективные режимы лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Курс длился полгода.

"Наверное, я всю жизнь буду бояться"

"Мы не из Минска, снимали здесь квартиру, нам нужно было ложиться в больницу, мы выпадали из жизни на полгода. У меня лечение проходило тяжело, постоянно тошнило, хорошо, что есть противорвотные препараты, если бы не они, я не смогла бы пройти курс", - рассказывает Полина.
Девушка закончила лечение более двух лет назад, но до сих пор состоит на учете в диспансере.

"Мне каждый раз страшно идти на осмотр. Наверное, я всю жизнь буду бояться. За пару дней до визита к врачу я начинаю плакать, потом прохожу осмотр, мне говорят, все хорошо, я успокаиваюсь и живу дальше", - делится Полина.

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    Автор: Татьяна Вайнман


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