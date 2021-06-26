В Эфиопии убиты три сотрудника организации "Врачи без границ"

Трое сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации "Врачи без границ" убиты неизвестными в Эфиопии в регионе Тыграй.
Как сообщили в организации в пятницу, 25 июня, ее сотрудники с четверга перестали выходить на связь. В пятницу утром был обнаружен пустой автомобиль команды, а в паре метров от него - безжизненные тела. Среди жертв - 35-летняя координатор по чрезвычайным ситуациям из Мадрида, ее 31-летний помощник из Эфиопии, а также местный водитель.
"Врачи без границ" осудили нападение и заявили, что выяснят все обстоятельства произошедшего. Министерство иностранных дел Испании находится в контакте с "Врачами без границ" и эфиопским правительством. Соболезнования близким погибших выразил премьер-министр Испании Педро Санчес, также соболезнования опубликованы в Twitter эфиопского МИДа.
Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии. В МИДе африканской страны, однако, утверждают, что ранее призывали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.
Вооруженный конфликт в Тыграе
С начала вооруженного противостояния между властями Эфиопии и повстанцами в регионе Тыграй в ноябре 2020 года в стране были убиты 12 сотрудников "Врачей без границ"
Вооруженный конфликт между властями Эфиопии и правящей в Тыграе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральные власти поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абий Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца "третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка".
По данным ООН, вследствие конфликта десятки тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить незамедлительный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в 6-миллионный Тыграй. Более 70 процентов жителей региона недоедают, 350 тысяч из них в полном смысле слова голодают, говорится на сайте ООН.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина