 Вопрос о внеочередном саммите ЕС по поводу ″Брекзита″ остается открытым | Новости из Германии о Европе | DW | 17.10.2018

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Европа

Вопрос о внеочередном саммите ЕС по поводу "Брекзита" остается открытым

Участники саммита ЕС говорили о необходимости достижения соглашения с Великобританией, но никаких новых компромиссных идей для преодоления существующих разногласий, похоже, так и не дождались.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите в Брюсселе

Лидеры стран-членов Евросоюза, прибывшие на саммит в Брюссель в среду, 17 октября, преимущественно избегали говорить о возможности или необходимости проведения внеочередного саммита касательно "Брекзита" в ноябре. Об этом сообщает корреспондент DW из бельгийской столицы.

Контекст

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) пообещала использовать все, чтобы достичь договоренности. О сроках она ничего не сказала, но напомнила свое заявление в тот же день в бундестаге, где она подчеркнула: "Шанс достичь хорошего и устойчивого соглашения о выходе (Великобритании из ЕС. - Ред.) есть до сих пор". В свою очередь, канцлер Австрии Себастиан Курц "надеется", что решение удастся найти "в последующие недели и месяцы".

И хотя большинство лидеров ЕС выказывали уверенность в достижении договоренности, были и те, кто не исключал провала. "Возможны все возможные сценарии", - заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. По ее словам, возможен саммит и в ноябре, "и, возможно, даже еще больше саммитов".

Ничего нового не привезла

"Усиленно работая на протяжении последующих дней и недель, я верю, что мы сможем достичь договоренности", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В то же время председатель Европарламента Антонио Таяни, выслушавший речь главы британского правительства перед участниками саммита, отметил, что никаких новых компромиссных предложений Мэй не привезла. Была "своего рода демонстрация доброй воли" и готовность достичь соглашения, но "содержательно я ничего существенного нового не услышал", - цитирует Таяни агентство dpa.

Время поджимает

Согласно плану, договор о выходе Великобритании из ЕС должны были согласовать до встречи глав государств и правительств в октябре. Это бы позволило завершить процесс его ратификации до даты выхода - 29 марта 2019 года. 

Последним существенным препятствием на пути договоренности остается вопрос границы между Ирландией, страной-членом ЕС, и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Дублин настаивает на том, что эта граница не может быть жесткой. В то же время Лондон не соглашается на пограничный контроль между островом Ирландия и Великобританией.

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  • Флаг ЕС

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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