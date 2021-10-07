Война в Афганистане

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После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.
Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.