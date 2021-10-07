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Война в Афганистане

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Война в Афганистане".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Как живут беженцы из Афганистана в Европе. Европа в фокусе 07.10.2021

Также в программе: кто и как защищает окружающую среду в Великобритании, кто спасает маленьких черепашат на Кипре, кому в Италии выделят многомиллионую помощь, как любовь помогает делать козий сыр.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Женщины в политике. Пример Германии. Европа в фокусе 24.09.2021

Также в программе: кто ограничивает права ЛГБТ-сообщества в Венгрии, где производят самое дорогое масло в мире, мода из Афганистана покоряет Европу, что общего у английского юмора и защиты окружающей среды.

Жестокие порядки талибов: что грозит женщинам в Афганистане 14.09.2021

Всем, кто не разделяет взгляды талибов, грозят репрессии. Многие запреты касаются только женщин. Радикальные исламисты резко ограничили их права. В частности, в вузах уже введено раздельное обучение для женщин и мужчин.
Taliban-Kämpfer hissen ihre Flagge vor dem Haus des Gouverneurs der Provinz Gasni. +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Афганистан - вся власть талибам? 08.09.2021

Талибы представили в Кабуле свое временное правительство. В списке - только сами исламисты. Превращение Афганистана в тоталитарный эмират ухудшит ситуацию в стране, считает Сандра Петерсман.

Как женщина-политик бежала от талибов (06.09.2021) 06.09.2021

Халима Садаф Карими была депутатом парламента Афганистана. С приходом талибов к власти женщине пришлось бежать из страны.

Нечеловеческие условия и никаких перспектив: афганские беженцы в Пакистане (03.09.2021) 03.09.2021

После вывода войск НАТО из Афганистана, сотни тысяч афганцев пытаются покинуть страну. Тем, кого не экавуировали, приходится добираться до пакистанской границы. За несколько недель там возникли стихийные лагеря, в которых ютятся тысячи беженцев.

Лукашенко мстит ЕС за санкции: Беларусь стала трамплином для нелегальных мигрантов. Европа в фокусе 02.09.2021

Также в программе: где живут самые последовательные коммунисты во Франции, почему в Башкирии исчезает озеро, где отдыхают собаки на пляжах Италии.

Катастрофа в Афганистане и бегство через Турцию: как беженцы спасаются от талибов. Европа в фокусе 26.08.2021

Также в программе: почему в Париже беженцы живут на улице, как в Германии до сих пор разбирают завалы после страшного наводнения, что спасет германо-российские отношения.
Osama, (OSAMA) AF-JAP-IRL-NL 2003, Regie: Siddiq Barmak, MARINA GOLBAHARI,

"Кандагар", "Усама", "Рэмбо" и другие фильмы об Афганистане (фотогалерея) 25.08.2021

Бурная и сложная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку кинокартин об этой стране.
RELEASE DATE: November 17, 2017 TITLE: The Breadwinner STUDIO: DIRECTOR: Nora Twomey PLOT: In 2001, Afghanistan is under the control of the Taliban. When her father is captured, a determined young girl disguises herself as a boy in order to provide for her family. STARRING: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus

10 фильмов об Афганистане 25.08.2021

Бурная история Афганистана нашла отражение во многих фильмах. DW представляет подборку картин.

Шокирующее рассказы морского пехотинца США о войне с талибами (24.08.2021) 24.08.2021

20 лет США и силы НАТО воевали против талибов в Афганистане. Что сейчас об этом думает ветеран этой войны, бывший морской пехотинец, Дре Попов?
Kurz nach der Landung werden die Evakuierten von deutschen Sicherungskräften aus dem Airbus A400M geleitet. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr unter schwierigsten Bedingungen eine Luftbrücke zur Evakuierung von Deutschen und Afghanen eingerichtet. (RECROP)

Афганистан при талибах. Грозит ли Германии новый наплыв беженцев? 20.08.2021

Немецкие военно-транспортные А400М эвакуируют из занятого талибами Кабула не только граждан ФРГ и других западных стран, но и афганцев. Некоторые в Германии опасаются очередного наплыва беженцев.

Афганские беженцы в Индии: без шансов на скорое возвращение (16.08.2021) 16.08.2021

Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.
Internally displaced families from northern provinces, who fled from their homes due the fighting between Taliban and Afghan security forces, take shelter in a public park in Kabul, Afghanistan, August 10, 2021.REUTERS/Stringer

ООН готова помочь Таджикистану в случае наплыва беженцев из Афганистана 13.08.2021

В ООН предложили властям республики разработать план действий по приему потенциальных беженцев, напомнив, что ответственность за прием мигрантов и создание условий для них является обязанностью государства.
In this Friday, April 30, 2021, photo former Afghan interpreters hold placards during a protest against the U.S. government and NATO in Kabul, Afghanistan. (AP Photo/Mariam Zuhaib)

Британский и канадский спецназ направлены в Кабул 13.08.2021

Задача спецназовцев - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана. В Совбез ООН внесен проект резолюции, осуждающей "Талибан".
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