Война в Афганистане

Афганские беженцы в Индии: без шансов на скорое возвращение (16.08.2021)

Тысячи беженцев из Афганистана бежали в Индию после захвата власти талибами в 1990-е годы. Поток возобновился после того, как власти США объявили о выводе войск. Большинство из беженцев живут в Дели, и надежд на скорое возвращение на родину у них все меньше.