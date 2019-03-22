Возобновление транзита грузов через РФ: в Киеве не спешат радоваться

Заблокированный более трех лет назад транзит украинских товаров через территорию России в страны Азии, снова разрешен с 1 июля. В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно ему провоз украинских товаров через территорию РФ в третьи страны может осуществляться при использовании пломб на основе технологии глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) и наличия у водителей, осуществляющих такие автомобильные перевозки, учетных талонов.

Неожиданный шаг Кремля

Кремль не предоставил никаких объяснений своего решения о возобновлении транзита украинских грузов. Однако председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, которого считают приближенным к Путину, заявил, что указ российского президента - его (Медведчука) заслуга. "Вопрос отмены этих санкций был предметом обсуждения во время нашей с (лидером" Оппозиционного платформы - За жизнь ". - Ред.) Юрием Бойко встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером 22 марта в Москве", - заявил Медведчук.

Алма-Ата, Казахстан

Россия заблокировала транзит украинских товаров по своей территории в Казахстан в январе 2016 года. Указ Путина тогда назывался мерой в ответ на начало действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Министерство экономического развития и торговли Украины назвало демарш Кремля "непрозрачным, неоправданным и имеющим дискриминационный характер" и обвинило российскую сторону в нарушении обязательств как члена Всемирной торговой организации (ВТО) и договора о зоне свободной торговли с Украиной. Но 5 апреля этого года Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту.

К чему привел запрет транзита грузов в Центральную Азию

Тем временем заблокированный украинский транзит грузов в Казахстан Кремль дополнил в июле еще и аналогичным запретом на поставки украинских грузов в Киргизию. Таким образом, под угрозой оказался весь украинский экспорт по центральноазиатскому маршруту. Украинские СМИ оценили его объем в 13 миллиардов долларов. Если верить этой цифре, то речь идет о трети всего украинского экспорта 2015 года, превысившего, по данным Госстата, 38 миллиардов долларов.

После блокады транзита через российскую территорию убытки понесли украинские производители электротехники, деталей для машин и механизмов, труб, проката, минералов. Но больше всего - поставщики зерновых продуктов, сахара и кондитерских изделий.

Запрет транзита украинских грузов через Россию привел к уменьшению количества и конкурентоспособности украинских товаров не только в странах Центральной Азии, но и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая и в Монголии. В 2015 году украинские автоперевозчики выполнили по территории России 40 тысяч транзитных поездок с грузами от более чем пяти тысяч компаний. Но в следующем году, по оценкам Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП), их финансовые потери составили около четырех миллиардов гривен.

Осторожный оптимизм Киева

Альтернативным путем для украинских товаров стал маршрут в Казахстан через Грузию и Азербайджан с паромными переправами через Черное и Каспийское моря. Но этот путь оказался более дорогим. А Черноморская паромная переправа - не была готова обеспечивать необходимые объемы грузопотока.

Нина Южанина

Украина очень заинтересована в восстановлении транзита грузов через российскую территорию, сказала DW председатель комитета Верховной рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина (фракция "Блок Петра Порошенко"). Но она не уверена, что Украине удастся полностью восстановить утраченные позиции на рынках Центральной Азии. Ведь большинство украинских производителей уже переориентировались на рынки Европы и других регионов.

"Сейчас невозможно выделить какую-то определенную категорию украинских бизнесменов, заинтересованных в возвращении на центральноазиатские рынки. Очевидно, что этот транзитный режим используют те, кто уже присвоил себе эти достижения", - считает Южанина. Она призвала не торопиться с прогнозами и подождать обнародования условий транзита, которые Путин поручил разработать российскому правительству.

Китайская перспектива для Украины

Украинские перевозчики также заинтересованы в восстановлении транзита через российскую территорию. "На данный момент каждый рейс обходного маршрута стоит на 5 тысяч долларов дороже", - сказал вице-президент АсМАП Петр Главацкий.

Он сообщил, что до запрета транзита через Россию украинские перевозчики выполняли в государства региона 10-12 тысяч рейсов в год, а теперь только 5,5-6 тысяч рейсов. К тому же, в следующем году ожидается подписание соглашения между Украиной и Китаем о международных автомобильных перевозках, и путь на рынки КНР через Россию также будет кратчайшим для украинских перевозчиков.

Поручение Путина российскому правительству определить порядок транзита, по мнению Главацкого может задержать фактическое начало транзита на несколько дней. В частности, он назвал непонятной работу и стоимость для перевозчиков системы спутникового слежения ГЛОНАСС, пломбами которой должны быть запечатаны транзитные грузы. А также где, у кого и по каким условиям можно будет приобрести транзитный талон, без которого водителям грозит штраф в 100-150 тысяч российских рублей.

Сейчас украинским перевозчикам известно лишь то, с российской стороны уже определен оператор по организации транзита и 30 пунктов перехода российской таможенной границы. Впрочем, и эта информация официально еще не опубликована.

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