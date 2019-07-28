Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?

Врачи Алексея Навального говорят о возможном "токсическом повреждении" кожи оппозиционера химическим веществом. Карикатурист Сергей Елкин напоминает в этой связи о токсичной репутации Кремля.
Оппозиция невиданно сплотилась перед лицом власти, не пускающей ее на выборы, а протестующие на улице все меньше боятся жестких действий силовиков. Впереди - новые столкновения, - считает Александр Плющев. (28.07.2019)
Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального. (26.07.2019)
Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег. (23.07.2019)
Мастер-класс по созданию сильной политической коалиции проводят в Москве власти России. Но речь не о "Единой России", а о критиках Кремля и столичной мэрии, считает Иван Преображенский. (24.07.2019)