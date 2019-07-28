Возможное отравление Навального: токсичность Кремля в действии?

Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Митинг у здания мэрии Москвы

В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.