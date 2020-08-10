Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки

Фотогалерея: как прошла "юбилейная" акция протеста в Беларуси

Светлана Тихановская: "Мы победим"

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская обратилась к соотечественникам в 50-й день протестов. "Целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения. Вот почему мы победим", - резюмировала она.

Автор: Марина Барановская