 Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 05.10.2020

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Беларусь

Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки

Для разгона протестов против итогов президентских выборов в Беларуси все чаще применяют водометы. Использование спецтехники против народа может аукнуться Лукашенко, предупреждает Сергей Елкин.

Вода из крана бьет в лицо Лукашенко, напоминая о применении водометов при разгоне протестов в Минске - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Марина Барановская


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