Водометы против протестующих: Лукашенко не сможет умыть руки

Для разгона протестов против итогов президентских выборов в Беларуси все чаще применяют водометы. Использование спецтехники против народа может аукнуться Лукашенко, предупреждает Сергей Елкин.
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