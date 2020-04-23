Власти ФРГ обсудят дальнейшее ослабление карантинных мер не ранее 6 мая

Федеральные и земельные власти Германии не ранее 6 мая примут решение о дальнейшем смягчении ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила вечером в четверг, 23 апреля. По ее словам, последствия от введенных 20 апреля разрешений на некоторое смягчения карантина (в частности, открытие небольших магазинов) можно оценить лишь через 2 недели. Ранее ожидалось, что глава правительства и премьер-министры земель обсудят дальнейшее ослабление 30 апреля.

Кроме того, канцлер призвала жителей Германии быть готовыми к длительным карантинным мерам в связи с пандемией. Меркель также раскритиковала руководство ряда земель за поспешность в снятии мер, однако не назвала имена конкретных политиков.

Вспышка легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, произошла в Китае в конце 2019 года. С тех пор вирус проник в 210 стран и территорий и был обнаружен более чем у 2,7 млн жителей планеты, а свыше 190 000 человек скончались. По данным Института имени Роберта Коха, в Германии на утро 24 апреля зарегистрированы 150 383 заражений, а 5321 больных COVID-19 скончались.

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