Витаутас Ландсбергис

30 лет штурму телебашни в Вильнюсе: ночь, когда СССР приговорил себя к смерти

Советские войска 30 лет назад захватили телебашню и телецентр в Вильнюсе. В Кремле думали, что спасают СССР, но бойня в Литве лишь ускорила его конец. C очевидцами тех драматических событий поговорил Константин Эггерт.