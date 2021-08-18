Литовский политический и общественный деятель.
Витаутас Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литовской республики. После обретения Литвой независимости дважды становился председателем Сейма. Много лет являлся депутатом Европарламента от Литвы.
Парламент Литвы считает резко возросший приток нелегальных мигрантов через Беларусь гибридной агрессией. Вильнюс уверен, что Лукашенко использует мигрантов как оружие против ЕС. Эксклюзивное интервью с главой МИД Литвы.
Советские войска 30 лет назад захватили телебашню и телецентр в Вильнюсе. В Кремле думали, что спасают СССР, но бойня в Литве лишь ускорила его конец. C очевидцами тех драматических событий поговорил Константин Эггерт.
Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления независимости, прокомментировал в интервью Константину Эггерту будущее белорусской государственности, отношения России и Запада и предложение Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН.
Виктор Бабарико и Сергей Тихановский задержаны, признаны недействительными подписи, собранные в поддержку Валерия Цепкало. Действия Лукашенко вызывают резкую критику в Брюсселе, в Европарламенте заговорили о санкциях.