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Витаутас Ландсбергис

Литовский политический и общественный деятель.

Витаутас Ландсбергис был председателем Верховного Совета Литовской республики. После обретения Литвой независимости дважды становился председателем Сейма. Много лет являлся депутатом Европарламента от Литвы.

POSKONYS, LITHUANIA - JUNE 21: Lithuania State Border guard Vytautas Makauskas stands on patrol near the Lithuania-Belarus border line on June 21, 2021 near Poskonys, Lithuania. The Lithuanian government has accused the President of Belarus, Alexander Lukashenko, of illegally allowing refugees from the Middle East trying to reach Europe to pass through its borders. Lithuanian foreign minister Gabrielius Landsbergis said the Belarusian leader is using migration as a weapon against the European Union, which has adopted sanctions against him and the nation. (Photo by Paulius Peleckis/Getty Images)

МИД Литвы вручил ноту Минску из-за нарушения границы пограничниками 18.08.2021

Комментируя инцидент с белорусскими пограничниками, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис заявил об очередной провокации Минска.
***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

В балтийских странах и Украине считают сделку Германии и США по СП-2 ошибочной 22.07.2021

Комментируя договор Берлина и Вашингтона по устранению разногласий вокруг "Северного потока - 2", "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе безопасности со стороны РФ, которую не устранить компенсациями.

Гибридное оружие Лукашенко: сможет ли забор на границе Литвы перекрыть поток нелегальных мигрантов? (13.07.2021) 13.07.2021

Парламент Литвы считает резко возросший приток нелегальных мигрантов через Беларусь гибридной агрессией. Вильнюс уверен, что Лукашенко использует мигрантов как оружие против ЕС. Эксклюзивное интервью с главой МИД Литвы.
2020-10-10 Vilnius Lithuania. Svetlana Tikhanovskaya Sviatlana Tsikhanouskaya participates in women march in the centre of Vilnius in solidarity with Belarus women on Saturday 10 of October 2020. Vilnius Lithuania PUBLICATIONxNOTxINxESTxLATxLTU Copyright: xZygimantasxGedvilax Belarus Lithuania protests

Офис Тихановской сообщил о получении дипстатуса в Литве 05.07.2021

Офис Тихановской будет считаться "официальным представительством беларусской демократии" в Вильнюсе, говорится в ее Telegram-канале. Литва первой из стран ЕС пошла на этот шаг.
Veranstaltung zum Gedenken an 80. Jahrestag der Massendeportation von Litauern durch sowjetischen Behörden. Neu aufgebaute Waggon, in solchen wurden Leute nach Sibirien deportiert Foto: Konstantin Eggert/DW am 12.6.2021

В Литве почтили память жертв сталинских депортаций 12.06.2021

В Литве отмечают 80-летие первой массовой сталинской депортации в Сибирь. В мероприятии, организованном "Братством сосланных к морю Лаптевых", приняли участие два бывших главы государства.
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Литва высылает двух сотрудников посольства Беларуси 28.05.2021

Высылая двух сотрудников посольства Беларуси, Литва проявляет солидарность с Латвией, чьих дипломатов 24 мая объявили в Минске персонами нон грата, указали в Вильнюсе.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 20, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends the announcement of the verdict in the defamation case at an offsite hearing of Russia s Magistrates court at Moscow s Babushkinsky District Court. The court has found Navalny guilty of defaming WWII veteran Ignat Artyomenko and has ordered to pay a 850,000 ruble $ 11,477 fine. Video screen grab. Press Office of Moscow s Babushkinsky District Court/TASS A STILL IMAGE TAKEN FROM VIDEO PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F761C

Таллин, Рига и Вильнюс призвали РФ оказать медицинскую помощь Навальному 25.03.2021

Доступ к медицинскому обслуживанию - одно из основных прав человека даже для заключенных, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы и призвали РФ обеспечить его соблюдение для Навального.
Lithuania's Homeland Union–Lithuanian Christian Democrats party Chairman Gabrielius Landsbergis speaks to the media as he waits for the results of the first round Lithuania's parliamentary elections in Vilnius, Lithuania, Sunday, Oct. 11, 2020. Lithuanians have voted in the first round of the parliamentary election in which the electorate will choose 141 national lawmakers, and the ruling four-party coalition is facing a stiff challenge from the opposition. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Глава МИД Литвы жестко ответил Минску на запрос о выдаче Тихановской 05.03.2021

"Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - заявил Габриэлюс Ландсбергис в ответ на запрос Минска о выдаче Светланы Тихановской.

Rohre für den Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland werden im Hafen Mukran auf der Insel Rügen gelagert. Die Bundesregierung hält trotz der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny an der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland fest. Mecklenburg-Vorpommern plant mit Hilfe einer landeseigenen Stiftung die Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 zu sichern.

Литва предложила приостановить строительство "Северного потока - 2" 19.02.2021

Укладку труб "Северного потока - 2" следует приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября, считает глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Fernsehturm in Vilnius, Litauen, aufgenommen am 26.09.2012 Copyright: DW/Witold Janczys

30 лет штурму телебашни в Вильнюсе: ночь, когда СССР приговорил себя к смерти 13.01.2021

Советские войска 30 лет назад захватили телебашню и телецентр в Вильнюсе. В Кремле думали, что спасают СССР, но бойня в Литве лишь ускорила его конец. C очевидцами тех драматических событий поговорил Константин Эггерт.
21.08.2020, Litauen, Vilnius: Swetlana Tichanowskaja, ehemalige Kandidatin für die Präsidentschaftswahlen in Belarus, spricht bei einer Pressekonferenz. Tichanowskaja appellierte aus ihrem Exil im EU-Nachbarland Litauen an ihre Landsleute, sich nicht einschüchtern zu lassen von Drohungen Lukaschenkos. Ziele der Opposition seien ein Ende der Gewalt gegen Andersdenkende, die Freilassung aller politischen Gefangenen und faire und freie Neuwahlen für das Präsidentenamt. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Тихановская предложила изменить литовское наименование Беларуси 11.01.2021

Нынешнее официальное название Беларуси на литовском языке - Baltarùsija - приводит к ошибочной ассоциации с государством Россия, считает Тихановская. Вариант Belarusià она считает более приемлемым.
KIEV,UKRAINE - DECEMBER 01: Lithuanian politican Vytautas Landsbergis delivers a speech during the 1st Baltic-Black Sea Forum named Through dialogue to trust in Kiev, on December 1,2016. Vladimir Shtanko / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Экс-глава Литвы Ландсбергис: Психологически Европа сдает Беларусь 09.09.2020

Первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис рассказал в интервью DW о том, какими он видит будущее Беларуси и реакцию ЕС на отравление Алексея Навального.

О фейковой истории Путина, протестах в Беларуси и будущем НАТО. Витаутас Ландсбергис #вТРЕНДde 09.09.2020

Витаутас Ландсбергис, первый лидер Литвы после восстановления независимости, прокомментировал в интервью Константину Эггерту будущее белорусской государственности, отношения России и Запада и предложение Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН.

Скандальные выборы в Беларуси: Лукашенко шокировал депутатов Европарламента. DW Новости (10.07.2020) 10.07.2020

Виктор Бабарико и Сергей Тихановский задержаны, признаны недействительными подписи, собранные в поддержку Валерия Цепкало. Действия Лукашенко вызывают резкую критику в Брюсселе, в Европарламенте заговорили о санкциях.

21. Juni 2020, Kaunas+++Interview mit Vytautas Landsbergis der erste Staatsoberhaupt Litauens nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1990 und ehermalige Parlamentspräsident. (c) DW/Natatia Frolova

Ландсбергис: То, что Москва называет компромиссом, мы считаем капитуляцией 10.07.2020

Первый лидер вновь обретшей независимость Литвы проанализировал в интервью DW внешнюю политику России и прокомментировал предложение Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совбеза ООН.
Bildunterschrift:(FILES) In this photo taken on January 13, 1991, a Lithuanian demonstrator stands in front of a Soviet Red Army tank during the assault on the Lithuanian Radio and Television station in Vilnius. A former Soviet security officer wanted in Lithuania over Moscow’s bloody 1991 crackdown against the Baltic state’s independence drive has been arrested in Austria, the prosecutor said on July 15, 2011. At the time of the assault in Vilnius, Soviet troops opened fire on unarmed civilians in Vilnius, killing 13 people and injuring 100 others. The suspect was detained in the capital Vienna under a European arrest warrant issued last year and could face life in prison if found guilty of 'crimes against humanity and war crimes'. He is one of 23 suspects in the case, 21 Russian citizens and two Belarussians, Lithuania's prosecutor general said on its website. AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP

Витаутас Ландсбергис: "Последние 30 лет для России - время сплошных несчастий" 11.03.2020

Лидер литовского движения за восстановление независимости рассказал DW о процессе выхода Литвы из состава СССР и уроках, которые, с его точки зрения, так и не извлекли в Москве.
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