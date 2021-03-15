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Висбаден

ARCHIV - 23.09.2017, Berlin: Helfer bauen an der Zentrale der CDU im Konrad-Adenauer-Haus das CDU-Logo für die Wahlparty zur Bundestagswahl auf. CDU-Chefin Merkel gibt nach massiven Verlusten ihrer Partei bei der Hessen-Wahl die Parteiführung ab. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Партия Меркель одержала победу на коммунальных выборах в Гессене 15.03.2021

Христианские демократы лишились нескольких десятых долей процента, "зеленые" улучшили свой результат по сравнению с 2016 годом на 8,1 процента.

27.06.2019, Hessen, Wiesbaden: Die Clowndoktoren Dr. Krümel (l-r), und Dr. König sprechen mit Aysun, Medizinische Fachangestellte (MFA), den nächsten Einsatz beim Patienten durch. Der Verein Die Clown Doktoren e.V. ist ein Verein für den professionelle Clowns bundesweit in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen tätigt sind. Die Darsteller versuchen mittels Humor den Betroffenen wieder Hoffnung und Lebensmut zu schenken. Die Clowndoktoren sind auch im Kinderklinikum der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken tätig. Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Клоуны в белых халатах лечат смехом и клубничной пиццей (фото) 12.08.2019

Эти фотографии были сделаны в одной из детских больниц немецкого города Висбадена во время очередного визита сюда врачей-клоунов.
dpatopbilder - 28.03.2019, Hessen, Wiesbaden: Ein Sittich knabbert vor blauem Himmel in Biebrich an den Knospen eines Baumes. In den kommenden Tagen soll sich das Wetter weiter von seiner frühlingshaften Seite präsentieren. In den Parks der Stadt leben mehrere tausend der smaragdgrünen Vögel. Foto: Boris Roessler/dpa | Verwendung weltweit

Дикие немецкие попугаи радуются весне (фото) 31.03.2019

В немецких городах этим экзотическим птицам круглый год готов и стол, и дом, но весна особенно богата разными лакомствами.
10.06.2018 dpatopbilder - 10.06.2018, Hessen, Wiesbaden: Ali B., der Tatverdächtige im Todesfall Susanna, wird von Beamten einer polizeilichen Spezialeinheit aus dem Justizzentrum zu einem Polizeihubschrauber gebracht und in eine Justizvollzugsanstalt geflogen. Der 20 Jahre alte Iraker hatte zuvor stundenlang im Wiesbadener Polizeipräsidium ausgesagt. Eine Ermittlungsrichterin hatte daraufhin Untersuchungshaft angeordnet. (ACHTUNG: Der Tatverdächtige wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht) Foto: Hasan Bratic/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Сознавшийся в убийстве школьницы иракец помещен в СИЗО 10.06.2018

Али Б. сознался в убийстве, но отрицает изнасилование. Девочку, по его словам, он убил из страха: она упала, получила травмы лица, и он испугался, что та обратится в полицию.
Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag des Bundeslandes Hessen wird am 01.12.2016 in Wiesbaden (Hessen) ein Höhenfeuerwerk über dem Kurhaus gezündet. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

10 причин любить Гессен 25.10.2017

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
goEast-Filmfestival, Festival des Mittel- und Osteuropäischesn Films in Wiesbaden: Film im Wettbewerb: Dokumentarfilm The Sun, the sun blinded me von 2016 (Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal)

Сирия, Сенцов, женщины с характером: открылся кинофестиваль goEast 26.04.2017

Молодая москвичка ищет отца в Сирии. Олег Сенцов возвращается в Висбаден - в качестве героя фильма. О самом интересном в программе фестиваля восточноевропейского кино goEast.
Der Dalai Lama spricht am 12.07.2015 im Kurpark in Wiesbaden (Hessen). Das geistliche Oberhaupt der Tibeter hält sich bis zum kommenden Dienstag in Hessen auf. Foto: Boris Roessler/dpa

Далай-лама призвал европейцев к единению 12.07.2015

Евросоюз может стать примером для других регионов мира, заявил тибетский лидер далай-лама в ходе своего визита в Германию.
Bildergalerie Wie sparen die Deutschen? Frau mit rotem Einkaufskorb im Supermarkt. Peter Atkins - Fotolia

Инфляция в ФРГ упала до самого низкого уровня с 2009 года 16.01.2015

В 2014 году инфляция в Германии опустилась до самого низкого уровня за пять лет. В декабре она снизилась до 0,2 процента, а в годовом выражении составила 0,9 процента.
Pressefoto von „Drei Tage in der Hölle“, dem weißrussischen Gastspiel der diesjährigen Theaterbiennale NEUE STÜCKE AUS EUROPA. Copyright: © Theater of Nations via Efim Schuhmann, DW Russisch

Павел Пряжко привез в Висбаден минские окраины 18.06.2014

В Висбадене открывается международный фестиваль современной драматургии "Новые пьесы из Европы".
ARCHIV - Bei einer Fotoprobe verfolgt Hans Werner Henze (l) bei einer Aufführung seine neue Konzertoper Phaedra am 04.09.2007 an der Staatsoper unter den Linden in Berlin. Hans Werner Henze, einer der bedeutendsten Komponisten der Gegenwart, ist tot. Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

От Хенце до "Рустави": в Висбадене начался майский фестиваль 30.04.2014

Международный майский фестиваль театрального искусства в Висбадене приглашает именитых гостей и чествует знаменитых композиторов.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den goEast Wettbewerb 2014 verwendet werden*** goEast Wettbewerb 2014: Dokumentarfilm Out of Competition UKRAINE_VOICES / UKRAINE_STIMMEN / UKRAINE_VOICES // UKR 2014, Regie: Nadia Parfan, Maria Stoyanova, Anastasiya Khonyakina, Andrei Litvinenko, Maksim Dondyuk, Kristina Liulchenko, Slavik Bihun, Jeanne Dovhych, Oksana Shornik © Festival

Майдан в большом кино: в Висбадене стартует кинофестиваль Go East 09.04.2014

Документальная лента о политической ситуации на Украине – в центре внимания открывающегося в Висбадене 14-го фестиваля восточноевропейского кино Go East.
Eine Frau betrachtet am 12.02.2014 in der Ausstellung «Horizont Jawlensky» im Museum Wiesbaden (Hessen) das Bildnis Resi von Alexej von Jawlensky (l-r, 1906), das Bildnis Armand Roulin von Vincent van Gogh (1888) und Der violette Hut von Cuno Amiet (1907). Die Schau wird am 13. Februar eröffnet, läuft bis zum 1. Juni und zeigt neben Jawlenskys Werken auch Bilder seiner Weggefährten und Zeitgenossen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

В Висбадене масштабной выставкой отмечают юбилей Алексея Явленского 14.02.2014

Он родился в России, а умер в Германии, начинал как реалист, а стал всемирно известным экспрессионистом. Одним из важнейших этапов на его пути был Мюнхен.
EMDEN, GERMANY - JUNE 13: Volkswagen cars destined for export wait to be loaded onto a ship in Emden port on June 13, 2012 in Emden, Germany. Volkswagen announced strong results in June with 2.29 million passenger car deliveries in the first five months of 2012, an increase of 9.4%. Emden is the prinicipal port for all Volkswagen Group exports and handles an average of 5,500 vehilces a day. Germany's exports, which drive its economy, the biggest in Europe, are remaing strong and unemployment is low despite the ongoing Eurozone debt crisis. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Министр финансов США требует стимулировать внутренний спрос в ФРГ 08.01.2014

С призывом стимулировать спрос на внутреннем рынке ФРГ обратился к немецкому министру финансов Шойбле американский коллега Джек Лью. Он заявил, что это благоприятно отразится и на германской, и на мировой экономике.
Museumsdirektor Alexander Klar erläutert am 26.11.2013 in Wiesbaden (Hessen) bei der Vorbesichtigung der Ausstellung David Hockney - Sechs Märchen der Brüder Grimm ein Bild des englischen Künstlers (Aufnahme mit Spezialobjektiv). Das Museum Wiesbaden zeigt vom 27.11.2013 bis zum 19.01.2014 in einer Sonderausstellung den 39 Radierungen umfassenden Zyklus aus dem Jahr 1969, den das Land Hessen erworben hat. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

В Висбадене показывают иллюстрации Дэвида Хокни к сказкам братьев Гримм 27.11.2013

В первую очередь этот многогранный британский художник прославился своими картинами "на фоне плавательного бассейна". Музей Висбадена представляет его офорты.
HANDOUT - Der Mondmann in einer Szene des gleichnamigen Kinofilms (undatierte Filmszene). Der Animationsfilm kommt am Donnerstag (14.03.2013) in die deutschen Kinos. Foto: Zoom Medienfabrik/Neue Visionen (zu dpa-Kinostarts vom 07.03.2013 - ACHTUNG: Verwendung nur für redaktionelle Zwecke im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den Film und bei Urheber-Nennung) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

В Висбадене стартует фестиваль анимационного кино 17.10.2013

Большая часть представляемых картин - это фильмы производства США, Франции, Японии и Великобритании. 40 из них демонстрируются впервые.
Painting of Hildegard von Bingen, Abbey St. Hildegard, Rudesheim, Hessen, Germany / Gemaelde der Hildegard von Bingen in der Abtei St. Hildegard, Ruedesheim, Rheingau, Hessen, Deutschland / Rüdesheim, Europa, europe, Hochformat, vertical

В Эбербахе выставляются рукописи "звездной" монахини Средневековья 26.08.2013

Хильдегарда Бингенская предсказывала будущее, лечила людей и не боялась критиковать сильных мира сего. С ее мнением считались папы римские и императоры.
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