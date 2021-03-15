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Христианские демократы лишились нескольких десятых долей процента, "зеленые" улучшили свой результат по сравнению с 2016 годом на 8,1 процента.
Эти фотографии были сделаны в одной из детских больниц немецкого города Висбадена во время очередного визита сюда врачей-клоунов.
В немецких городах этим экзотическим птицам круглый год готов и стол, и дом, но весна особенно богата разными лакомствами.
Али Б. сознался в убийстве, но отрицает изнасилование. Девочку, по его словам, он убил из страха: она упала, получила травмы лица, и он испугался, что та обратится в полицию.
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Молодая москвичка ищет отца в Сирии. Олег Сенцов возвращается в Висбаден - в качестве героя фильма. О самом интересном в программе фестиваля восточноевропейского кино goEast.
Евросоюз может стать примером для других регионов мира, заявил тибетский лидер далай-лама в ходе своего визита в Германию.
В 2014 году инфляция в Германии опустилась до самого низкого уровня за пять лет. В декабре она снизилась до 0,2 процента, а в годовом выражении составила 0,9 процента.
В Висбадене открывается международный фестиваль современной драматургии "Новые пьесы из Европы".
Международный майский фестиваль театрального искусства в Висбадене приглашает именитых гостей и чествует знаменитых композиторов.
Документальная лента о политической ситуации на Украине – в центре внимания открывающегося в Висбадене 14-го фестиваля восточноевропейского кино Go East.
Он родился в России, а умер в Германии, начинал как реалист, а стал всемирно известным экспрессионистом. Одним из важнейших этапов на его пути был Мюнхен.
С призывом стимулировать спрос на внутреннем рынке ФРГ обратился к немецкому министру финансов Шойбле американский коллега Джек Лью. Он заявил, что это благоприятно отразится и на германской, и на мировой экономике.
В первую очередь этот многогранный британский художник прославился своими картинами "на фоне плавательного бассейна". Музей Висбадена представляет его офорты.
Большая часть представляемых картин - это фильмы производства США, Франции, Японии и Великобритании. 40 из них демонстрируются впервые.
Хильдегарда Бингенская предсказывала будущее, лечила людей и не боялась критиковать сильных мира сего. С ее мнением считались папы римские и императоры.
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