 Венецианская Мостра вернется в кинозалы | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.07.2020

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Культура и стиль жизни

Венецианская Мостра вернется в кинозалы

Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. Германия представлена в конкурсе и в жюри.

Золотой лев

Немецкий фильм "Und morgen die ganze Welt" ("А завтра - весь мир") получил приглашение в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщил директор фестиваля Альберто Барбера во вторник, 28 июля, во время онлайн-презентации программы предстоящего киносмотра. Художественный фильм Юлии фон Хайнц (Julia von Heinz) будет конкурировать с новыми работами Амоса Гитая, Андрея Кончаловского, Джанфранко Рози и Малгожаты Шумовской, которые также претендуют на "Золотого льва" и другие венецианские трофеи.

Политдрама "А завтра - весь мир" рассказывает о постепенной радикализации студентки с факультета юриспруденции, которую сыграла восходящая немецкая звезда Мала Эмде (Mala Emde). Поступив в университет, главная героиня фильма по имени Луиза вступает в контакт с левыми кругами и вскоре начинает воспринимать борьбу с правым идеологическим креном в Германии как свою личную миссию - при необходимости с оружием.

Кадр из фильма А завтра - весь мир

Кадр из фильма "А завтра - весь мир"

С поправкой на корону

Венецианская Мостра пройдет со 2 по 12 сентября и станет первым крупным международным кинофестивалем, который возвращается после пика коронавирусной пандемии в традиционные кинозалы. Однако возвращение будет проходить с учетом глобального кризиса. Венеция значительно сократил свою программу и в этом году представит всего только 50 фильмов.

Американский кинорынок, в частности, все еще пребывает в критической ситуации из-за продолжающегося в США распространения инфекции. Поэтому присутствие американских блокбастеров и голливудских звезд на Лидо в этом году будет скромнее, чем в прежние годы, когда после премьеры в Венеции взял "Оскар", например, мюзикл "La La Land". Тем не менее, в 2020 году в Венеции покажут "Мир грядущий" норвежской кинематографистки из Бруклина Моны Фастволд с Кейси Аффлек и "Кочевую страну" американской китаянки Хлои Чжао с Фрэнсис МакДорманд в своей первой крупной роли после "Оскара" за "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Среди других фильмов конкурса - "Фрагменты женщины", англоязычный дебют венгерского режиссера Корнеля Мундруцо, "Новый порядок" мексиканского режиссера Мишеля Франко и "Между смертью", новый фильм азербайджанского режиссера Хилала Байдарова.

Из 18 конкурсных фильмов восемь сняты женщинами-режиссерами. Российский кинематограф на фестивале представит картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" по мотивам событий вокруг расстрела демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Откроет старейший кинофестиваль мира драма итальянского режиссера Даниэле Лукетти "Шнурки".

"Берлинская школа" в жюри

Ранее был объявлен состав жюри 77-го по счету Венецианского кинофестиваля. Под председательством актрисы Кейт Бланшетт победителей предстоит определять также немецкому режиссеру Кристиану Петцольду(Christian Petzold).

Кристиан Петцольд

Кристиан Петцольд

Ныне 59-летний Петцольд, один из флагманов "берлинской школы" в немецком кинематографе, является одним из самых ярких режиссеров и сценаристов Германии, говорилось в обосновании выбора в его пользу. В 2008 году в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля шел его фильм "Йерихов".

Кроме того, в жюри вошли румынский кинорежиссер Кристи Пую (премия Берлинале за фильм "Мальмкрог"), режиссеры Вероника Франц из Австрии ("Сторожка") и Джоанна Хогг из Великобритании ("Сувенир"), итальянский публицист Никола Ладжойя и французская актриса Людивин Санье ("Бассейн").

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  • Ладж Ли на церимонии вручения Европейской кинопремии - 2019

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  • Сцена из фильма Атлантика

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  • Кадр из фильма Холодная война

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    Победу в зрительском голосовании одержал драматический фильм Павла Павликовского "Холодная война" - о напряженных отношениях не только СССР с Западом, но и между мужчиной и женщиной. Фильм получил высокие оценки критиков.

    Автор: Йохен Кюртен, Ольга Солонарь


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