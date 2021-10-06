ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5 процента

Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.