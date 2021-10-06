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Валовой внутренний продукт России.
Экономический рост в текущем году в РФ будет сильнее ожидаемого ранее из-за восстановления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители, но в ближайшие годы рост ВВП замедлится, заявил Всемирный банк.
Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
Спад российской экономики по результатам 2020 года составит, по мнению главы Сбербанка, 3,4 процента. Однако он считает такие результаты "очень неплохими в сравнении с другими странами".
За 2020 год российская экономика сократилась на 3,1 процента, заявил Росстат в первой оценке ВВП за минувший год.
Согласно проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в течение всего этого периода в России будет сохраняться бюджетный дефицит.
Пять экономических институтов ФРГ стали пессимистичнее оценивать перспективы своей страны и крайне удивили неожиданно оптимистичным взглядом на российскую экономику.
Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
В МВФ говорят о "беспрецедентном кризисе" мировой экономики. Прогнозы фонда ухудшились по сравнению с апрельскими.
Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета в период с января по апрель.
Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.
Пандемия коронавируса приведет к снижению объемов реального ВВП во всех странах "большой двадцатки", полагают эксперты агентства Moody's.
Во втором квартале 2020-го безработица в России достигнет пика, ВВП из-за распространения вируса SARS-CoV-2 упадет на 18 процентов, реальные доходы россиян - на 17,5 процента, считают эксперты ВЭБ.РФ.
Ведущие российские экономисты бьют тревогу. По их оценкам, из-за пандемии коронавируса и ее последствий ВВП России может упасть на 10-20%, а среднегодовые цены на нефть не превысят 25 долларов.
Карантинные меры могут обрушить ВВП в Евросоюзе и в США во втором квартале этого года на 7-8 процентов, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.
Рост ВВП России в 2019 году замедлился до 1,3 процента, следует из оценки Росстата. Сильнее всего выросли добывающие и обрабатывающие производства. Объем чистого экспорта снизился на 11,1 процента.
Объем товарооборота ФРГ со странами Восточной Европы растет. Но не со всеми. С Россией он уменьшается. О причинах рассказал новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
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