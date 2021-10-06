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ВВП России

Валовой внутренний продукт России.

People walk outside the World Bank in Washington, D.C. on 15 May 2007. World Bank President Paul Wolfowitz is expected to face the bank's executive board today after an internal panel found that Wolfowitz violated bank rules by securing a new post and pay raise for his girlfriend. EPA/STEFAN ZAKLIN +++(c) dpa - Report+++

Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год 06.10.2021

Экономический рост в текущем году в РФ будет сильнее ожидаемого ранее из-за восстановления внутреннего спроса и роста цен на энергоносители, но в ближайшие годы рост ВВП замедлится, заявил Всемирный банк.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Агентство S&P подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России 16.07.2021

Аналитики S&P ожидают роста ВВП России на 3,7 процента, но видят угрозу в третьей волне пандемии COVID-19. Глава Минфина Силуанов объяснил сохранение рейтинга правильной экономической политикой.
German Gref, Leiter der Sparbank; Moskau, Januar 2012; Copyright: DW/Artem Khan

Глава Сбербанка Греф оценил падение ВВП России в 2020 году в 3,4 процента 14.02.2021

Спад российской экономики по результатам 2020 года составит, по мнению главы Сбербанка, 3,4 процента. Однако он считает такие результаты "очень неплохими в сравнении с другими странами".
Kohlehafen und Kräne für Umschlag russischer Exportkohle sowie Wasserkanone gegen Staub am 08.06.2019 in Murmansk. | Verwendung weltweit

Сокращение ВВП России в 2020 году стало сильнейшим с 2009 года 01.02.2021

За 2020 год российская экономика сократилась на 3,1 процента, заявил Росстат в первой оценке ВВП за минувший год.
Banknote, 1000 russische Rubel | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Госдума приняла во втором чтении бюджет РФ до 2023 года 24.11.2020

Согласно проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, в течение всего этого периода в России будет сохраняться бюджетный дефицит.
ARCHIV - 07.07.2020, Baden-Württemberg, Mannheim: Ein Kran verlädt Container im Handelshafen des Rhein-Neckar-Hafens. Mit einer Online-Pk teilt das Ifo Institut am 22.09.2020 seine Konjunkturprognose für Herbst 2020 mit. Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие ученые снизили прогноз ВВП Германии и предсказали рост России 14.10.2020

Пять экономических институтов ФРГ стали пессимистичнее оценивать перспективы своей страны и крайне удивили неожиданно оптимистичным взглядом на российскую экономику.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Агентство S&P сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России 18.07.2020

Аналитики Standard & Poor's объяснили неизменность кредитного рейтинга РФ в иностранной валюте снижением добычи нефти и падением цен. Они ожидают сокращения ВВП России на 4,8 процента из-за пандемии.
Empty docks wait for ships at Kobe port, Japan?s second largest port, in Hyogo province, Japan, 05 March, 2009. Japan?s exports suffered a record decline in recent months. With roughly half of Japan?s exports destined to Asian countries, prospects that China will expand its economic stimulus plan at the country?s annual legislative meeting could increase the export climate for Japan. EPA/EVERETT KENNEDY BROWN +++(c) dpa - Report+++ |

МВФ ухудшил прогнозы по российской и мировой экономике 24.06.2020

В МВФ говорят о "беспрецедентном кризисе" мировой экономики. Прогнозы фонда ухудшились по сравнению с апрельскими.
Russische Rubel, Währung, Russland Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. © DW/E.Samedowa

Номинальный ВВП РФ в апреле упал на 28 процентов 19.05.2020

Минфин РФ представил предварительную оценку исполнения федерального бюджета в период с января по апрель.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 18, 2020: Police officers seen in Red Square during the ongoing COVID-19 coronavirus pandemic. Russian President Vladimir Putin expanded non-working period till April 30, 2020 to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus infection. Alexander Shcherbak/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0D62E5

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5 процента 13.05.2020

Европейский банк реконструкции и развития в своем прогнозе на 2020 год объяснил обвал экономики РФ двумя факторами - ценами на нефть и коронавирусом. На 2021 год ЕБРР прогнозирует рост на уровне 4 процентов.
Moody s headquarters in New York Moody s headquarters in Lower Manhattan in New York is seen on Thursday, April 5, 2018. ( PUBLICATIONxNOTxINxUSAxUK RichardxB.xLevine

Агентство Moody's резко понизило ожидания по росту ВВП РФ 28.04.2020

Пандемия коронавируса приведет к снижению объемов реального ВВП во всех странах "большой двадцатки", полагают эксперты агентства Moody's.
30.03.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - MARCH 30, 2020: A man in a face mask walking by a graffiti near the construction site of a new building of the Novomoskovsky multipurpose medical center. Patients suspected of the COVID-19 coronavirus infection and passengers with acute respiratory viral infection (ARVI) symptoms arriving from countries with unfavorable epidemiological situation are sent to the facility. Sergei Karpukhin/TASS Foto: Sergei Karpukhin/TASS/dpa |

Коронавирус грозит россиянам резким падением доходов и ростом безработицы 12.04.2020

Во втором квартале 2020-го безработица в России достигнет пика, ВВП из-за распространения вируса SARS-CoV-2 упадет на 18 процентов, реальные доходы россиян - на 17,5 процента, считают эксперты ВЭБ.РФ.
Bildunterschrift:A Russian ruble coin is pictured in front of St. Basil cathedral in central Moscow, on November 20, 2014. After having recently spent billions of dollars per day to support the ruble in a flexible trading band that limited swings in the currency, the Bank of Russia ended its unlimited daily interventions to avoid speculation against the currency. Russian ruble has lost more than 30 percent during the last four months to Euro and US dollar. AFP PHOTO / ALEXANDER NEMENOV (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

Пять шоков от коронавируса: что ждет экономику России после пандемии 08.04.2020

Ведущие российские экономисты бьют тревогу. По их оценкам, из-за пандемии коронавируса и ее последствий ВВП России может упасть на 10-20%, а среднегодовые цены на нефть не превысят 25 долларов.
Russland, geschlossene Geschäfte und Freizeitparks

Россию из-за пандемии коронавируса ждет сокращение ВВП на 1,4 процента 03.04.2020

Карантинные меры могут обрушить ВВП в Евросоюзе и в США во втором квартале этого года на 7-8 процентов, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.
Ein-Rubel-Münze vor russischer Fahne mit Schneefall, wirtschaftliche Folgen von Sanktionen gegen Russland

Росстат сообщил о снижении темпов роста экономики России 03.02.2020

Рост ВВП России в 2019 году замедлился до 1,3 процента, следует из оценки Росстата. Сильнее всего выросли добывающие и обрабатывающие производства. Объем чистого экспорта снизился на 11,1 процента.
ARCHIV - Ein Güterzug wird am 03.02.2014 im Ostuferhafen in Kiel (Schleswig-Holstein) beladen. Foto: Carsten Rehder/dpa (zu «Statistisches Bundesamt zu Exporten im September 2016» vom 08.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Почему буксует торговля Германии с Россией? 14.11.2019

Объем товарооборота ФРГ со странами Восточной Европы растет. Но не со всеми. С Россией он уменьшается. О причинах рассказал новый председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
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