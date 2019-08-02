 Вашингтон и Москва объявили о прекращении действия ДРСМД | Новости из Германии о России | DW | 02.08.2019

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Россия

Вашингтон и Москва объявили о прекращении действия ДРСМД

Действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны, говорится в официальном сообщении российского МИДа. Вина за прекращение действия ДРСМД лежит на России, заявил Госдепартамент.

Российская ракета средней дальности типа 9М729

Внешнеполитические ведомства США и России в пятницу, 2 августа, официально объявили о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Выход США из ДРСМД "сегодня вступает в силу", сообщил в Вашингтоне госсекретарь страны Майк Помпео. Он подчеркнул, что ответственность за прекращение действия договора лежит на России.  

Ранее с подобным заявлением выступил российский МИД. В заявлении ведомства, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что договор перестал действовать 2 августа "по инициативе американской стороны".

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, которые приводит "Интерфакс", 2 августа ДРСМД "уйдет в историю". Никаких дополнительных действий для прекращения его действия не требуется, подчеркнул он.

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Он запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности (от 500 до 5,5 тысячи километров).

Контекст

Если в ближайшие шесть месяцев РФ не вернется к соблюдению ДРСМД и не уничтожит ракеты 9М729, договор прекратит существование, заявил Майкл Помпео. (02.02.2019)

Кремль может использовать новую ракету средней дальности как щит для традиционной или гибридной войны на постсоветском пространстве, считает обозреватель FAZ Райнхард Фезер. (16.07.2019)

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения, поскольку, по мнению Вашингтона, Россия нарушала его условия. В США, в частности, считают, что российская крылатая ракета 9М729 не соответствует нормам ДРСМД, поскольку ее дальность полета превышает разрешенную договором.

Россия отказалась удовлетворить требование США уничтожить ракету и выдвинула Вашингтону ответные претензии.

По мнению постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, после выхода США из ДРСМД возможны три сценария: сохранение статуса-кво, новая гонка вооружений или "проведение после некоторой паузы переговоров по политическим и правовым мерам с целью смягчения последствий". Об этом дипломат написал в своем микроблоге Twitter.

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    Автор: Григорий Аросев


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Заявление МИД РФ на официальном портале правововой информации

Заявление МИД РФ на официальном портале правововой информации

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Замгоссекретаря США в "Немцова. Интервью": Российские ракеты нарушают договор и угрожают Европе  

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