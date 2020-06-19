Вакцина от коронавируса уже есть? Что нужно знать о ней

Попытки разработать вакцину против нового коронавируса SARS-CoV-2 идут полным ходом по всему миру. В настоящее время достичь этой цели пытаются участники более 150 научных проектов. Особенно много ученых работают над этой задачей в Германии. Но лишь десятая часть всех проектов находится в стадии клинических испытаний.

На так давно в Бразилии и ЮАР начались клинические испытания вакцины-кандидата ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222), разработанной университетом в Оксфорде. В Бразилии, особенно сильно пострадавшей от пандемии COVID-19, вакцину испытывают на тысячах медицинских работников. Общий обзор вакцин-кандидатов есть на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), список постоянно обновляется.

Какие типы вакцин разрабатываются?

Как бы не различались проекты по разработке вакцин, в основном исследуют три их типа: инактивированные вакцины с вирусными белками, живые рекомбинантные (векторные) вакцины и генные вакцины (мРНК-вакцины).

В первом случае речь идет о вакцинах, содержащих белки "убитых" вирусов, которые для этого нагревают или обрабатывают ионизирующим излучением или дезинфектантами. Организм распознает "мертвые" вирусы и реагирует на них, создавая антитела, но не вызывая заболевание. С помощью этой технологии были созданы, например, вакцины против полиомиелита, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка или гриппа.

В процессе разработки вакцины от COVID-19 исследуют три типа вакцин

Живые векторные вакцины создаются на основе безобидных, ослабленных вирусов (векторов), в состав которых встроен ген - небольшой участок генома SARS-CoV-2. Векторы служат своего рода транспортировщиками патогенных организмов для доставки в клетки. Оказавшись там, генетически модифицированные вирусы размножаются внутри клеток и вызывают иммунный ответ на белки SARS-CoV-2. Таким способом были созданы вакцины против кори, ветряной оспы, свинки и краснухи.

В том случае, если патогенные организмы имеют способность к быстрым генетическим изменениям или создают угрозу новых инфекционных заболеваний, как это было в случае с лихорадкой Зика или атипичной пневмонией SARS, классические антивирусные вакцины не особо эффективны. Поэтому большие надежды возлагаются на так называемые мРНК-вакцины.

Принцип действия этих вакцин состоит в том, что они содержат вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, провоцирующие иммунную реакцию.

Технология хороша тем, что мРНК - довольно простая молекула, поэтому ее можно производить сравнительно быстро и в очень больших количествах. Однако этот способ вызывает и наибольшие опасения. Проблема заключается в том, что старых, проверенных временем вакцин подобного типа попросту не существует, поэтому неизвестно, как она будет вести себя в человеческом организме.

Почему создание вакцин длится так долго?

В прошлом разработка безопасной и эффективной вакцины занимала до 20 лет, а стоимость этого процесса не превышала миллиарда евро. К счастью, многие компании и научно-исследовательские институты объединяются для совместной работы. Междисциплинарное сотрудничество экономит не только расходы на создание вакцины, но и более ценный ресурс - время.

Главные приоритеты при разработке новой вакцины - это ее безопасность и эффективность. Кроме того, вакцина должна быть общедоступной и недорогой.

Прежде всего ученые исследуют патоген. Затем разрабатываются вакцины-кандидаты, которые тщательно изучаются в процессе доклинических и клинических исследований, призванных установить уровень эффективности новых препаратов и возможность появления побочных эффектов. После того, как вакцина, наконец, создана и сертифицирована, необходимо наладить ее серийное производство и доставку по всему миру, а затем начать массовую вакцинацию.

Обычно разработка вакцины происходит в несколько этапов, что при нормальных условиях может занять 15-20 лет, даже если некоторые фазы процесса частично проходят параллельно. Но пандемия коронавируса способствовала тому, что разработка новой вакцины против SARS-CoV-2 осуществляется в режиме ускоренного времени. Это стало возможным благодаря уже имеющимся знаниям о коронавирусах, "родственником" которых является SARS-CoV-2. Таким образом, некоторые фазы процесса разработки можно было пропустить, а тестирование вакцин-кандидатов начать на добровольцах уже спустя полгода после начала пандемии.

Вакцина может появиться уже в 2021 году

Существует слишком много непредвиденных факторов, поэтому нельзя с полной уверенностью сказать, когда будет готова вакцина. ВОЗ уверена в том, что уже в этом году будут произведены сотни миллионов доз вакцины, а в 2021 году - еще два миллиарда. Оттого, что ученые во многих странах мира параллельно работают над разработкой вакцин-кандидатов, вероятность того, что одна из них окажется эффективной, существенно возрастает.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) ожидает, что если все пойдет по плану, то препарат, защищающий от SARS-CoV-2, будет утвержден к весне 2021 года, что уже само по себе станет рекордным достижением в разработке вакцины.

Разработка вакцины: большие доходы, огромные расходы

Во всем мире необходимы миллиарды доз вакцины. И, конечно, на их производстве можно хорошо заработать. В последние недели это неоднократно приводило к резким колебаниям на рынках или к возникновению самых диких теорий заговора.

Гораздо реже говорится о том, что разработка вакцины, ее производство и последующие кампании по вакцинации связаны с огромными затратами.

Ученые разрабатывают вакцину от COVID-19

Нередко неэффективность вакцины-кандидата выявляется лишь на последнем этапе клинических исследований, или же ее сертификация откладывается. В таких случаях теряются миллионы уже вложенных средств. Особенно чувствительны финансовые потери в тех случаях, когда фармацевтические концерны, чтобы сэкономить время, начинают производство вакцины параллельно с клиническими испытаниями, и потом им приходится уничтожить всю уже изготовленную партию.

Чтобы более равномерно распределить расходы и риски, связанные с созданием новых препаратов, многочисленные организации, занимающиеся их разработкой, - государственные и некоммерческие, а также компании, фонды и исследовательские институты, - объединились в международный фонд "Партнерство по разработке лекарственных средств" (Product Development Partnerships (PDP)).

При глобальных эпидемиях средства из фонда PDP - как правило, в форме грантов - предоставляются компаниям или исследовательским институтам, которым без этой поддержки было бы сложно вести поиск новой вакцины. Благодаря средствам из фонда PDP были созданы, к примеру, препараты против малярии и туберкулеза.

Европа рассчитывает на солидарность

В ходе недавнего международного марафона по сбору средств для борьбы с коронавирусом удалось собрать6,15 млрд евро, которые пойдут на разработку вакцины против коронавируса и методов его диагностики и лечения. На виртуальном саммите стран-доноров 27 июня только лишь Еврокомиссия и Германия обязались выделить почти 5,3 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила о невероятном результате. Крупные суммы внесли также США и Канада.

В начале июня Германия, Франция, Италия и Нидерланды объединились в "Альянс за инклюзивную вакцину", цель которого - форсировать разработку препарата от SARS-CoV-2 на территории Евросоюза и обеспечить производство вакцины на всех подходящих для этой цели предприятиях внутри ЕС. Альянс хочет получить нужное количество доз не только для Евросоюза, но и для других стран, особенно для бедных стран Африки. Присоединиться к этой организации могут и другие страны.

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