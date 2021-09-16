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Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

БДИПЧ ОБСЕ - межправительственный орган, деятельность которого направлена на обеспечение стабильности, процветания и демократии в 57 государствах-участниках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Деятельность БДИПЧ, офис которого находится в Варшаве, распространяется на Европу, Кавказ, Центральную Азию и Северную Америку. Бюро содействует проведению демократических выборов и обеспечению уважения прав человека, терпимого отношения, недопущению дискриминации, а также соблюдению принципа верховенства закона.

September 8, 2019*** A woman prepares to cast her vote at a polling station during the governor's election in Saint Petersburg on September 8, 2019 as part of the Russian local and regional elections today. (Photo by Olga MALTSEVA / AFP)

Что нужно знать о выборах-2021 в Госдуму 16.09.2021

Отсутствие наблюдателей от ОБСЕ, экономия на видеонаблюдении и отсев несистемных кандидатов - чем уже отметилась кампания по выборам в Госдуму и чего ждать от трехдневного голосования?
Fahnen am Konferenzzentrum Hofburg, Oesterreich, Wien | flags at conference centre Hofburg, Austria, Vienna | Verwendung weltweit

США осудили решение РФ сократить число наблюдателей ОБСЕ на выборах 06.08.2021

Вашингтон поддержал позицию БДИПЧ, состоящую в том, что эксперты ОБСЕ не смогут обеспечить эффективный мониторинг выборов при резком ограничении числа наблюдателей.

3.11.2018*** U.S. President Donald Trump attends a campaign rally for Republican U.S. Senate candidate Matt Rosendale at the Bozeman Yellowstone International Airport in Belgrade, Montana, U.S., November 3, 2018. REUTERS/Carlos Barria

ОБСЕ на выборах в США: страх перед кибератаками уменьшился 06.11.2018

Не только в России миссия БДИПЧ ОБСЕ наблюдает за выборами, но и в США. Интервью DW с главой миссии о промежуточных выборах в американский Конгресс, которые проходят 6 ноября.
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

Горячая встреча в Варшаве: что не поделили таджики в ОБСЕ 12.09.2018

На совещании БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве скандала из-за участия оппозиционного лидера ПИВТ удалось избежать, зато не удалось избежать драки между участниками из Таджикистана.
Camera location 50° 26′ 47.13″ N, 30° 32′ 14.79″ E This and other images at their locations on: Google Maps - Google Earth - OpenStreetMap (Info) Description English: Verkhovna Rada - Parlament of Ukraine Українська: Будинок Верховної Ради України Русский: Здание Верховного Совета Украины Date 13 June 2007 Source Own work http://www.flickr.com/photos/jwsk/1097172275/ Author Jurij Skoblenko aka Olduser Permission (Reusing this file) See down Licensing w:en:Creative Commons attribution share alike This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license. You are free: to share – to copy, distribute and transmit the work to remix – to adapt the work Under the following conditions: attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one. Checked copyright icon.svg This image was originally posted to Flickr by Olduser at http://flickr.com/photos/13841229@N00/1097172275. It was reviewed on 28 October 2007 by the FlickreviewR robot and confirmed to be licensed under the terms of the cc-by-sa-2.0.

Европейские юристы вступились за украинское гражданское общество 16.03.2018

Венецианская комиссия и БДИПЧ ОБСЕ рекомендовали Киеву не ужесточать требования к финансовой отчетности общественных организаций. Ранее планы властей активисты назвали "шагом к диктатуре".
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

Парламентская ассамблея ОБСЕ направит на выборы в РФ более 500 наблюдателей 14.03.2018

В состав краткосрочной миссии ОБСЕ войдут 420 человек. За выборами в России также будут наблюдать 90 парламентариев из 30 стран-участниц организации.
2699245 09/13/2015 Election commission members count ballots at a polling station in Novosibirsk on Unified Election Day. Kirill Kuxmar'/RIA Novosti

Россия не реализовала больше половины рекомендаций ОБСЕ по выборам 14.12.2017

Из 121 рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по организации выборов Россия выполнила только 12 процентов, подсчитали в движении "Голос". При этом в ряде ключевых вопросов ситуация ухудшилась.
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

ОБСЕ не будет проводить масштабное наблюдение за выборами в бундестаг 02.08.2017

У организации нет никаких сомнений в том, что выборы будут проведены надлежащим образом, заявил бывший руководитель БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Георг Линк.
Ein Werbebanner auf dem der türkische Präsident Erdogan abgebildet ist hängt am 24.03.2017 in Istanbul (Türkei) an einer Hauswand. Auf dem Banner steht Ja, die Worte und Entscheidungen gehören der Nation. Am 16. April bei einem Referendum in der Türkei über die Einführung eines Präsidialsystems abgestimmt. Foto: Emrah Gurel/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Глава БДИПЧ ОБСЕ в Турции о ситуации накануне референдума 15.04.2017

Референдум о переходе Турции от парламентской к президентской республике завершится 16 апреля. Противников реформы власти преследуют, сообщил DW глава наблюдательной миссии ОБСЕ.
18.9.2016 *** Election commission workers count ballot papers after a Russian parliamentary election in Simferopol, Crimea, Sunday, Sept. 18, 2016. Russia annexed Crimea in 2014 following the months of unrest that drove out Ukraine's Russia-friendly president. (AP Photo/Anton Volk) Copyright: picture-alliance/AP Photo/A. Volk

Евросоюз не признает выборы в Госдуму РФ в Крыму 19.09.2016

Миссия наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ не работала на нелегально аннексированных территориях, заявили в Брюсселе. Кроме того, в ЕС и США обращают внимание на неполное несоответствие выборов демократическим стандартам.
anbei sind Fotos zum Thema PK der OSZE-Beobachter zu den Wahlen in Russland, die unsere Korrespondentin in Moskau Yuliya Wischnewetskaya heute bei der PK gemacht hat. Auf den Bildern sind OSZE-Beobachter Illka Kanerva, Jan Petersen (mit dem Bart) und Marietta Tidej. Schlüsselwörte: Russland, Moskau, Wahlen, OSZE-Beobachter, Illka Kanerva, Jan Petersen, Marietta Tidej, Yuliya Wischnewetskaya

ОБСЕ о выборах в Думу: высокая прозрачность и низкая политическая культура 19.09.2016

Наблюдатели от ОБСЕ поделились с журналистами своими впечатлениями от выборов в Госдуму России. Они противоречивы. В чем это выразилось, объясняет корреспондент DW.
Thema Wahlmanipulationen in Weißrussland, die unser Korrespondent in Mogilew Alexandr Burakow gestern gemacht hat. Auf den Bildern sind eine Wählerin, Mitglieder der Wahlkommission, das Gymnasium, wo die Wahlen stattgefunden haben, und ein Protokol mit Wahlergebnissen. Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, Mogilev, Wahlmanipulationen, Wählerin, Mitglieder der Wahlkommission, Alexandr Burakow. Copyright: DW/M. A. Burakow

ЕС призвал Беларусь продолжить реформу избирательной системы 13.09.2016

Парламентские выборы в Беларуси показали, что, несмотря на решение некоторых проблем, связанных с избирательным процессом, ряд ключевых рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и Совета Европы остаются невыполненными.
September 2016 Wahl in Weißrussland Parlamentswahlen in Weißrussland Copyright: DW/E. Daneyko +++ Für russische Redaktion +++

В Беларуси проходят парламентские выборы 11.09.2016

Избирательные участки открылись в 8 утра по всей стране. Предварительные итоги голосования будут объявлены поздно вечером.
Citizens vote on Election Day at Fire Station #71 in Alhambra, Los Angeles County, on November 6, 2012 in California, as Americans flock to the polls nationwide to decide between President Barack Obama, his Rebuplican challenger Mitt Romney, and a wide range of other issues. Alhambra is one of 6 cities in California's 49th Assembly District, the state's first legislative district where Asian-Americans make up the majority of the population. AFP PHOTO / Frederic J. BROWN (Photo credit should read FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/F.J. Brown

ОБСЕ на выборах в США: почему миссия наблюдателей будет расширена 10.09.2016

За выборами президента США будут наблюдать гораздо больше сотрудников ОБСЕ, чем четыре года назад. Причиной стали изменения американских законов о выборах и сомнения в надежности системы электронного голосования.
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В России начала работу миссия БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами 08.08.2016

Миссия насчитывает в своем составе более 500 человек. Пока не определено, поедут ли ее сотрудники в Крым.
11.02.2015 Russia's President Vladimir Putin (L) gestures as he takes part in peace talks on resolving the Ukrainian crisis, with Ukraine's President Petro Poroshenko (R) and Germany's Chancellor Angela Merkel in Minsk, February 11, 2015. The four leaders meeting on Wednesday for peace talks in Belarus on the Ukraine crisis are planning to sign a joint declaration supporting Ukraine's territorial integrity and sovereignty, a Ukrainian delegation source said. REUTERS/Kirill Kudryavtsev/Pool (BELARUS - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CONFLICT MILITARY)

Почему минский процесс оказался в тупике 11.06.2016

В Берлине часто выступают эксперты из разных стран, анализирующих ситуацию в Донбассе. Некоторые их оценки обобщил парламентский корреспондент DW Никита Жолквер.
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