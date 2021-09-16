Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

БДИПЧ ОБСЕ - межправительственный орган, деятельность которого направлена на обеспечение стабильности, процветания и демократии в 57 государствах-участниках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Деятельность БДИПЧ, офис которого находится в Варшаве, распространяется на Европу, Кавказ, Центральную Азию и Северную Америку. Бюро содействует проведению демократических выборов и обеспечению уважения прав человека, терпимого отношения, недопущению дискриминации, а также соблюдению принципа верховенства закона.