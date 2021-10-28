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Бюджет ЕС

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24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Эксперты: "Брекзит" для британской экономики - губительнее пандемии 28.10.2021

Последствия выхода Великобритании из ЕС сократят ВВП королевства на 4 процента, а пандемия COVID-19 - еще на два, считает Управление по бюджетной ответственности.
ARCHIV - Blick über Bamako in Mali, aufgenommen am 18.03.2013. Zwei bewaffnete Männer haben das Luxushotel Radisson in Malis Hauptstadt Bamako überfallen und halten dort 170 Menschen als Geiseln. Foto: Oliver Lang/dpa (zu dpa 170 Geiseln bei Überfall auf Luxushotel in Mali vom 20.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright:

В Мали доставлены четыре военных вертолета и оружие из России 01.10.2021

Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
Euro Banknoten und Geldbündel | Verwendung weltweit

ФРГ внесла рекордную сумму в европейский бюджет в 2020 году 06.08.2021

Берлин перечислил Брюсселю 19,4 млрд евро. В первую тройку основных доноров бюджета вошли также Франция ( 9,5 млрд евро) и Италия, чей взнос составил примерно 6,3 млрд евро.

Удар по карману Лукашенко: в связи с санкциями ЕС перестанет покупать калийные удобрения в Беларуси 24.06.2021

Евросоюз ужесточил санкции против белорусской экономики. Удар направлен в основном против отраслей, которые могут быть связаны с режимом Лукашенко и, кроме того, чьи потери будут весьма ощутимы для бюджета Беларуси.
15.05.2015 Belgien: Statue Europa der belgischen Künstlerin May Claerhout vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

ЕС хочет собрать 750 млрд евро для фонда восстановления после пандемии 14.04.2021

Еврокомиссия намерена следующие 5 лет размещать на рынке капитала облигации и ценные бумаги. Это станет возможным после ратификации соответствующего закона парламентами стран ЕС.
ARCHIV 2011 Bildunterschrift:A picture taken on February 8, 2011 in Rennes, western France, shows a marble statue representing Themis, the Goddess of Justice at Brittany parliament, headquarters of Rennes appeal court. Rennes appeal court magistrates announced the adjournment of non-emergency hearings until February 10, 2011 evening during a social movement that followed French President Nicolas Sarkozy claim last week that their incompetence let a repeat sex offender allegedly murder and dismember a teenage girl. The French magistrates' union called for courthouses across the country to go on strike until February 10 in protest, while two major police unions accused the president of using the murder to further his own right-wing political aims. AFP PHOTO DAMIEN MEYER (Photo credit should read DAMIEN MEYER/AFP/Getty Images) @Getty Images/AFP/D. Meyer

Польша и Венгрия обжаловали механизм верховенства права в суде ЕС 11.03.2021

Механизм верховенства права привязывает выплаты из бюджета ЕС его участникам к соблюдению принципов правового государства. Польша и Венгрия недовольны и обратились в Европейский суд в Люксембурге.
BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 15: High Representative of EU for Foreign Affairs and Security Policy Joseph Borrell makes a speech during European Parliament plenary session in Brussels, Belgium on December 15, 2020. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Европарламент добавил в бюджет ЕС миллиарды на здравоохранение 10.03.2021

Программа EU4Health поможет ЕС избавиться от "слабых мест" в системах здравоохранения, которые выявила пандемия. На нее выделили более 5 млрд евро.
France's President Emmanuel Macron speaks with European Commission President Ursula von der Leyen while Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki speaks with Hungary's Prime Minister Viktor Orban during a round table meeting at a face-to-face EU summit amid the coronavirus disease (COVID-19) lockdown in Brussels, Belgium December 10, 2020. Olivier Matthys/Pool via REUTERS REFILE - CORRECTING ID

ЕС разблокировал проект бюджета и помощь пострадавшей от пандемии экономике 11.12.2020

Странам ЕС удалось договориться с Польшей и Венгрией, которые ранее блокировали проект семилетнего бюджета Евросоюза.

Джо Байден меняет свое отношение к "Северному потоку-2"? (04.12.2020) 04.12.2020

Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции из-за "Северного потока-2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

"Северный поток - 2": Конгресс США против санкций в отношении ФРГ 04.12.2020

Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции по "Северному потоку -2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.
19.11.2020 *** Covid-19-affected patients arrive at the Cardarelli Hospital on November 19, 2020 in Naples, Italy. A horrific video that captured the body of an Italian man lying dead on a toilet floor in the same hospital has sent shockwaves across the country. The Covid-19 patient is seen slumped over the toilet in the shocking footage captured by a patient who slipped inside while staffers were looking for a stretcher. Photo by Fotgramma/IPA/ABACAPRESS.COM |

Глава Сената Польши призывает не блокировать бюджет ЕС 27.11.2020

Препятствование принятию бюджета ЕС вредит интересам Польши и может даже привести к выходу страны из состава Евросоюза, заявил маршал Сената Польши Томаш Гродзкий.
Screenshot Webseite ZDF Heute Show

Скандал из-за ТВ-шоу: Венгрия напомнила Германии о нацистском прошлом 25.11.2020

Власти Венгрии обвинили Германию в нацистских взглядах из-за сатирического шоу на телеканале ZDF. О чем шла речь в передаче и на что именно обиделся венгерский премьер Виктор Орбан?
12.02.2020, Frankreich, Straßburg: Die Flaggen der Mitgliedsstaaten wehen vor dem Gebäude des Europäischen Parlaments, die Flagge Großbritanniens ist nach dem Austritt durch eine europäische Flagge (vorne links) ersetzt worden. Großbritannien ist zum 1. Februar 2020 aus der EU ausgetreten. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Венгрия и Польша заблокировали проект бюджета ЕС и помощь пострадавшей от пандемии экономике 16.11.2020

На заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета Евросоюза и создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бюджетный дефицит еврозоны резко возрос в связи с пандемией 22.10.2020

Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.

London: Skyline des Londoner Finanzzentrums The City bei Nacht. Foto vom 06. Mai 2017. | Verwendung weltweit

Агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании 17.10.2020

Кредитный рейтинг Великобритании понижен до уровня "Aa3". Причины: пандемия, "Брекзит" и неясное планирование бюджета.
A general view shows European Council President Charles Michel addressing an extraordinary plenary session of the EU Parliament following an EU leaders summit, in Brussels, Belgium July 23, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Европарламент отверг компромиссный проект бюджета ЕС 23.07.2020

Европарламентарии в своей резолюции потребовали "целенаправленного увеличения" бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+.
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