Удар по карману Лукашенко: в связи с санкциями ЕС перестанет покупать калийные удобрения в Беларуси

Евросоюз ужесточил санкции против белорусской экономики. Удар направлен в основном против отраслей, которые могут быть связаны с режимом Лукашенко и, кроме того, чьи потери будут весьма ощутимы для бюджета Беларуси.