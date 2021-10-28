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Последствия выхода Великобритании из ЕС сократят ВВП королевства на 4 процента, а пандемия COVID-19 - еще на два, считает Управление по бюджетной ответственности.
Министр обороны Мали сообщил, что доставленные оружие и боеприпасы подарены Москвой, а вертолеты приобретены из средств малийского бюджета.
Берлин перечислил Брюсселю 19,4 млрд евро. В первую тройку основных доноров бюджета вошли также Франция ( 9,5 млрд евро) и Италия, чей взнос составил примерно 6,3 млрд евро.
Евросоюз ужесточил санкции против белорусской экономики. Удар направлен в основном против отраслей, которые могут быть связаны с режимом Лукашенко и, кроме того, чьи потери будут весьма ощутимы для бюджета Беларуси.
Еврокомиссия намерена следующие 5 лет размещать на рынке капитала облигации и ценные бумаги. Это станет возможным после ратификации соответствующего закона парламентами стран ЕС.
Механизм верховенства права привязывает выплаты из бюджета ЕС его участникам к соблюдению принципов правового государства. Польша и Венгрия недовольны и обратились в Европейский суд в Люксембурге.
Программа EU4Health поможет ЕС избавиться от "слабых мест" в системах здравоохранения, которые выявила пандемия. На нее выделили более 5 млрд евро.
Странам ЕС удалось договориться с Польшей и Венгрией, которые ранее блокировали проект семилетнего бюджета Евросоюза.
Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции из-за "Северного потока-2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.
Проект оборонного бюджета США на 2021 год содержит инициативы, запрещающие вводить санкции по "Северному потоку -2" в отношении европейских государств и ЕС в целом.
Препятствование принятию бюджета ЕС вредит интересам Польши и может даже привести к выходу страны из состава Евросоюза, заявил маршал Сената Польши Томаш Гродзкий.
Власти Венгрии обвинили Германию в нацистских взглядах из-за сатирического шоу на телеканале ZDF. О чем шла речь в передаче и на что именно обиделся венгерский премьер Виктор Орбан?
На заседании постоянных представителей стран ЕС Польша и Венгрия наложили вето на проект бюджета Евросоюза и создание фонда помощи национальным экономикам, пострадавшим от пандемии коронавируса.
Соотношение бюджетных дефицитов к ВВП во втором квартале составило 11,6 процента - для еврозоны и 11,4 процента - для ЕС, следует из отчета Eurostat.
Кредитный рейтинг Великобритании понижен до уровня "Aa3". Причины: пандемия, "Брекзит" и неясное планирование бюджета.
Европарламентарии в своей резолюции потребовали "целенаправленного увеличения" бюджетных средств на защиту климата и студенческую программу Erasmus+.
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