 Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2020 год | Новости из Германии о Германии | DW | 29.11.2019

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Германия

Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2020 год

Бюджет предусматривает расходы Германии на уровне в 362 млрд евро. Рекордные средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, поддержку детских садов и цифровизацию.

Купюры евро

Бундестаг в пятницу, 29 ноября, утвердил проект федерального бюджета на 2020 год, представленный министром финансов Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "Большая коалиция" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов одобрили статьи расходов на общую сумму в 362 млрд евро, что на 5,6 млрд больше, чем в текущем году.

"За" проголосовал 371 депутат, "против" - 270, воздержавшихся не было.

Контекст

Стал известен состав будущего правительства ФРГ. Вслед за социал-демократами, которые раздали причитающиеся им восемь министерских портфелей еще на прошлой неделе, свой список утвердили консерваторы. (17.10.2005)

DW наглядно объясняет, как немцы расходуют семейный бюджет и знакомит вас со структурой потребительских расходов домашнего хозяйства в Германии. (14.12.2018)

Законодатели предусмотрели увеличение финансирования на оборону, социальные проекты, защиту климата и развитие транспортной сферы.

Рекордные инвестиции в транспортную инфраструктуру

Бюджет, в частности, предполагает рекордные инвестиции в размере 42,9 млрд евро в развитие и ремонт транспортной инфраструктуры, поддержку детских садов и цифровизацию школьного образования.

Как и в предыдущие шесть лет, бюжет ФРГ составлен без дефицита, благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы покрываются не за счет новых кредитов, а исключительно из бюджетных доходов.

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    133 случая ненужных трат госсредств

    За тем, как в Германии расходуются бюджетные деньги, следит неправительственная организация Союз немецких налогоплательщиков (BdSt). Ежегодно BdSt публикует многостраничную "Черную книгу", в которой приводятся примеры расходования государственных средств, которые, по его мнению, являются растранжириванием денег налогоплательщиков. В "Черной книге" за 2015 год перечислены 133 таких случая.

  • Замок Эльмау

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    По мнению Союза налогоплательщиков Германии (BdST), в 2015 году расточительностью отличилась канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). В июне в роскошном отеле в замке Эльмау прошел двухдневный саммит G7, который обошелся немецкой казне как минимум в 132 млн евро. Саммит наверняка стал хорошей рекламой федеральной земли Бавария, в столице которой Мюнхене он все же обошелся бы намного дешевле.

  • Октоберфест

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Выпить пиво с агентом BND

    Уж если речь зашла о Мюнхене, оказалось, что на ежегодно проходящий здесь Октоберфест приезжают и сотрудники Федеральной разведслужбы (BND). Они не только пьют пиво и веселятся, но и, как выяснил BdSt, совмещают отдых с "деловыми разговорами". На еду и напитки выделяется по 50 евро на человека. Информация о том, сколько агентов приезжает, как часто и с каких пор, остается под грифом "секретно".

  • Continental-Arena в Регенсбурге

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Роскошный стадион для клуба региональной лиги

    Власти другого баварского города, Регенсбурга, построили новый стадион для местного футбольного клуба SSV Jahn Regensburg, играющего в четвертой (региональной) лиге. На возведение 15-тысячной крытой Continental-Arena ушло около 52 млн евро. BdSt - пусть с ним и не согласятся футбольные фанаты - считает стадион имиджевым проектом властей, реализованным за счет налогоплательщиков.

  • Светящиеся канализационные люки

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Светящиеся канализационные люки

    В сравнении с другими, этот проект не столь дорогостоящ. Чтобы оживить участок дороги с круговым движением, нижнесаксонский городок Валленхорст заплатил 10 тыс евро за установку светодиодной подсветки канализационных люков. Но вскоре жители стали подшучивать над очень слабо светящимися огоньками. Это может быть частным арт-проектом, но не оплачиваться из муниципального бюджета, уверены в BdSt.

  • Смартфон с App Где они покоятся

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Неудачный Арр

    "Где они покоятся" - так называется мобильное приложение для смартфонов, созданное на деньги из федерального бюджета. В сопровождении аудио-гида с помощью приложения можно увидеть более 1000 могил известных людей, захороненных в ФРГ. "Медленно, плохо, мало информации" - таково мнение пользователей о проекте, стоившем налогоплательщикам 548 тыс евро. Это были ненужные расходы, указывает BdSt.

  • Набережная в Кельне

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Дорогие лестницы, мосты и улицы

    Проекты, оплачиваемые за счет смешанного финансирования, могут стоить налогоплательщикам дороже, чем ожидалось. Речь идет о дорогах, мостах и спускающихся к Рейну лестницах на набережной в Кельне, рассчитанных на 10 тыс мест. Рейнский бульвар с видом на Кельнский собор обошелся городу в 10,5 млн евро вместо 4,5 млн. Дополнительные издержки земля Северный Рейн-Вестфалия брать на себя не стала.

  • Бассейн для разведение морских рыб в Фёльклингене

    Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

    Разведение морских рыб приносит городу убытки

    Город Фёльклинген в федеральной земле Саар, расположенный примерно в 600 км от моря, решил разводить морских рыб. Однако эксперимент, о котором BdSt стало известно еще в 2014 году, принес одни убытки. В августе проект передали частным инвесторам, однако комиссии, занимающейся расследованием случившегося, еще предстоит выяснить, почему никто не остановил рискованное вложение средств раньше.

    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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Повышение пенсий и рост госрасходов - секрет немецкого успеха

Контекст

Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

Канализационные люки с подсветкой, агенты разведки BND на Октоберфесте, аренда дорогих отелей - Союз налогоплательщиков информирует граждан о сомнительных проектах политиков в Германии.  

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