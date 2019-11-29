Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2020 год

Бундестаг в пятницу, 29 ноября, утвердил проект федерального бюджета на 2020 год, представленный министром финансов Германии Олафом Шольцом (Olaf Scholz). "Большая коалиция" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократов одобрили статьи расходов на общую сумму в 362 млрд евро, что на 5,6 млрд больше, чем в текущем году.

"За" проголосовал 371 депутат, "против" - 270, воздержавшихся не было.

Законодатели предусмотрели увеличение финансирования на оборону, социальные проекты, защиту климата и развитие транспортной сферы.

Рекордные инвестиции в транспортную инфраструктуру

Бюджет, в частности, предполагает рекордные инвестиции в размере 42,9 млрд евро в развитие и ремонт транспортной инфраструктуры, поддержку детских садов и цифровизацию школьного образования.

Как и в предыдущие шесть лет, бюжет ФРГ составлен без дефицита, благодаря высоким налоговым поступлениям. Таким образом, Берлин последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы покрываются не за счет новых кредитов, а исключительно из бюджетных доходов.

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