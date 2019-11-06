 Бундестаг перенес голосование по Газовой директиве ЕС | Новости из Германии о Германии | DW | 08.11.2019

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Германия

Бундестаг перенес голосование по Газовой директиве ЕС

Около двух ночи бундестаг должен был вынести решение по Газовой директиве ЕС. Однако депутаты от АдГ инициировали перенос решения из-за того, что на заседании не было кворума.

Заседание бундестага (сентябрь 2019 г.)

Заседание бундестага (сентябрь 2019 г.)

Правые популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в ночь на пятницу, 8 ноября, инициировали перенос заседания бундестага. На заседании должно было принято решение о законопроекте по имплементации поправок Газовой директивы ЕС, касающихся газопроводов, идущих в ЕС из третьих стран, в том числе,"Северного потока-2". Перед голосованием депутаты АдГ выразили сомнение в наличии кворума, а затем запросили поименное голосование. В его ходе выяснилось, что при необходимом кворуме в 355 депутатов, в зале проголосовали только 133 парламентария.

Агентство dpa отмечает, что в столь позднее время (первое выступление депутата от АдГ по данному вопросу состоялось в 1:46 ночи по местному времени) кворума никогда не бывает. Помимо вынесения решения по Газовой директиве ЕС, не состоялись также голосования по соглашению о социально-страховом обеспечении с Украиной и по перераспределению сельскохозяйственных субсидий ЕС в интересах сохранения природы. 

Контекст

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Газета Bild сообщила об изменениях законопроекта по имплементации газовой директивы ЕС для вывода из под ограничительных норм "Северного потока-2". В тексте, опубликованном на сайте бундестага, речи об изменениях нет. (06.11.2019)

Газовая директива направлена против "Северного потока - 2"

15 апреля 2019 года Совет ЕС утвердил изменения в Газовой директиве ЕС, являющейся частью Третьего энергопакета ЕС, о распространении европейских норм на газопроводы, идущие в Евросоюз из третьих стран. Они должны  будут работать по тем же правилами, что и трубопроводы, находящиеся на территории государств-членов ЕС.

Основных правил четыре. Первое из них предусматривает, что транспортировкой газа не может заниматься та же компания, которая голубое топливо добывает и продает (так называемый анбандлинг или разъединение активов). Второе требование - доступ третьих компаний к газопроводу. Третье - конкурентные тарифы на транспортировку газа будет устанавливать регулятор страны - получателя газа. В-четвертых, газопровод должен будет работать прозрачно, в частности, в вопросе безопасности поставок.

Эти поправки, прежде всего, могут ударить по газопроводу "Северный поток-2", который не соответствует новым требованиям. Действие Газовой директивы распространится как на новые, так и на уже работающие трубопроводы, строительство которых завершено после 23 мая 2019 года. Предположительная дата завершения строительства "Северного потока - 2" - конец 2019 или начало 2020 года. 

Теоретически германский регулятор может сделать исключение для "Северного потока - 2", однако Еврокомиссия сможет это решение заблокировать. Другой путь для беспрепятственного введения в строй нового газопровода - заключение межправительственного договора между Берлином и Москвой, однако и он невозможен без согласия Брюсселя.

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    Автор: Андрей Гурков


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