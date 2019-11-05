 Бундестаг одобрил запрет репаративной терапии для гомосексуалов | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2020

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Германия

Бундестаг одобрил запрет репаративной терапии для гомосексуалов

Нарушения будут караться штрафом в размере до 30 тысяч евро или лишением свободы на срок до года.

Два молодых человека держатся за руки

Бундестаг в четверг, 7 мая, одобрил запрет на так называемую репаративную терапию, цель которой - изменить ориентацию человека с гомосексуальной на гетеросексуальную. Таким образом недопустимы медицинские вмешательства, "направленные на преднамеренное изменение или подавление сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека", а также агитация в пользу этого.

Терапию нельзя будет проводить в отношении тех, кому еще не исполнилось 18 лет. Кроме того, она не может применяться ко взрослым, которые добровольно не соглашались ее пройти. Нарушения будут караться штрафом в размере до 30 тысяч евро или лишением свободы на срок до одного года.

Ожидается, что закон вступит в силу в середине года. В поддержку документа проголосовали депутаты правящих партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Свободной демократической партии.

"Гомосексуальность - не болезнь"

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркивал, что репаративная терапия часто вызывает серьезные физические и психические страдания, "делает человека больным".

Глава ведомства отмечал, что гомосексуальность - не болезнь, и называл законопроект "важным сигналом общества" для всех тех, кто не может принять свою ориентацию. "Ты - о'кей такой, какой ты есть", - говорил министр.

По оценкам Фонда имени Магнуса-Хиршефельда, в Германии каждый год репаративной терапии подвергаются около одной тысячи человек. Она может привести к сильному стрессу, депрессии, тревожным расстройствам и повысить риск самоубийства, считает министерство здравоохранения Германии. Доказательств эффективности этой терапии нет, заявляют в германском Минздраве.

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    Автор: Виктор Вайц


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