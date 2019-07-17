Бундестаг одобрил законопроект об обязательных прививках от кори

Германский бундестаг в четверг, 14 ноября, принял во втором и третьем чтениях предложенный правительством страны закон об обязательной вакцинации против кори. Документ поддержали 459 депутатов, 89 высказались против, еще 105 воздержались, сообщается на сайте парламента. Если этот закон будет одобрен бундесратом (представительством федеральных земель), он вступит в силу 1 марта 2020 года.

Согласно закону, при приеме в детские сады, частные ясли, а также в школы родители должны будут предоставить справку о наличии у детей прививки от кори (либо о перенесенном заболевании и приобретенном в результате этого иммунитете). Родители детей, которые уже посещают детские сады и школы, должны будут представить справку о прививке до 31 июля 2021 года.

Штрафы за отсутствие прививки

Вакцинация от кори станет обязательной и для частных нянь, сотрудников детсадов, школ, медицинских учреждений и других общественных заведений, а также соискателей убежища, проживающих в общежитиях, и сотрудников таких общежитий. В случае нарушения может быть назначен штраф. Если родители отказываются прививать своих детей, посещающих детсад или школу, штраф может достигать 2500 евро.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) подчеркнул, что корь является очень серьезным заболеванием, которое может привести к тяжелым последствиям. Делать прививку или нет - это вопрос не личного выбора каждого, а ответственности перед окружающими, заявил Шпан. По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в 2018 году в Германии были зафиксированы 543 случая заболевания корью.

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Самые безопасные для здоровья профессии 1-е место: ученые-экономисты Как выяснилось, в Германии самой полезной для здоровья является профессия ученого-экономиста. Ее представители болеют реже всех остальных. Всего лишь 7,6 дня в год отсутствуют они по болезни на рабочем месте. По данным головного объединения больничных касс Германии, наиболее часто ученые-экономисты страдают нервно-психическими заболеваниями, снижением остроты зрения, остеохондрозом.

Самые безопасные для здоровья профессии 2-е место: программисты Специалисты по разработке программного обеспечения пропускают работу по болезни в среднем 7,8 дня в год. Специфика их работы такова, что им приходится трудиться за компьютером, да еще при искусственном освещении. Поэтому неудивительно, что многие представители этой профессии испытывают проблемы со зрением. Сидячая работа оборачивается кроме того болями в спине и предплечьях, а также простатитом.

Самые безопасные для здоровья профессии 3-е место: научно-техническая деятельность 8 дней в году отсутствуют на работе по бюллетеню инженеры и специалисты в области технических наук. Наиболее часто заболевшие жалуются на проблемы со зрением, психические расстройства, бессонницу.

Самые безопасные для здоровья профессии 4-е место: PR-специалисты Синдром эмоционального выгорания, простудные заболевания, депрессии, - по таким причинам чаще всего берут больничный специалисты по связям с общественностью. Впрочем, проблемы со здоровьем они испытывают нечасто. В среднем они пропускают по болезни всего 8,2 рабочего дня в год.

Самые безопасные для здоровья профессии 5-е место: географы, геологи и метеорологи Представители этих сфер деятельности наиболее часто страдают варикозным расширением вен, артритом, заболеванием голосовых связок, дерматитом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Однако на больничный садятся редко. Среднестатистический географ, геолог или метеоролог не выходит на работу по болезни 8,5 дня в год.

Самые безопасные для здоровья профессии 6-е место: преподаватели и научные сотрудники вузов Тот, кто преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в вузе, пользуется большим уважением в Германии. Впрочем, такая работа не только престижна, но и полезна для здоровья. Всего 8,6 рабочих дня в год пропускают по болезни представители этой профессии. Наиболее частые причины - нервные срывы, сердечнососудистые заболевания, головные боли.

Самые безопасные для здоровья профессии 7-е место: математики и статистики В среднем, 8,8 рабочего дня в год отсутствует на работе по бюллетеню среднестатистический представитель этой сферы деятельности. Из-за того, что специалисты по математике и статистике вынуждены много сидеть, им нередко приходится жаловаться на боли в спине, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, варикозное заболевание.

Самые безопасные для здоровья профессии 8-е место: врачи-терапевты и стоматологи По последним данным, в Германии среднестатистический врач-стоматолог или терапевт не выходит на работу по болезни 10,4 дня в год. Основные причины - простудные и инфекционные заболевания, нервные срывы, остеохондроз, боли в спине, поражения соединительной ткани.

Самые безопасные для здоровья профессии 9-е место: ветеринары Согласно последним статистическим данным, 11,3 дня в год отсутствует на работе по бюллетеню среднестатистический представитель этой сферы деятельности. Вообще ветеринар - значительно более рискованная профессия, нежели врач, лечащий людей. Около 40 процентов ветеринаров по меньшей мере один раз за свою практику лечились от инфекций, полученных на работе. Чаще всего им передается стригущий лишай.

Самые безопасные для здоровья профессии 10-е место: менеджеры высшего звена Это наиболее вредная из самых безвредных сфер деятельности. Один ее представитель пропускает по болезни в среднем 11,9 рабочего дня. Стремление быстро двигаться вверх по карьерной лестнице не проходит бесследно. Стресс и постоянные риски нередко приводят к гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической усталости, язвенной болезни и гастриту. Автор: Наталия Королева

