Бундесрат одобрил отмену взноса солидарности с восточными землями

Подавляющее большинство жителей ФРГ с 2021 года будут освобождены от уплаты взноса солидарности с новыми федеральными землями (Solidaritätszuschlag). Бундесрат - представительство федеральных земель Германии - в пятницу, 29 ноября, одобрил соответствующий закон, утвержденный ранее германским бундестагом.

Отчисления разрешат не вносить примерно 90 процентам налогоплательщиков. Это коснется лиц, чей облагаемый налогом доход не превышает 61717 евро.

Еще 3,5 процента жителей Германии будут по-прежнему платить его в полном объеме, а 6,5 процента - частично.

По данным федерального правительства, новое постановление позволит почти на 11 млрд евро в год снизить налоговую нагрузку на 35,5 млн граждан.

Министр финансов ФРГ: "Успех воссоединения Германии"

Ранее министр финансов страны Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал данный шаг "свидетельством успеха воссоединения Германии".

Взнос солидарности - особый налог, введенный после воссоединения Германии в целях восстановления новых федеральных земель (территории бывшей ГДР. - Ред.). Он составляет 5,5 процента от корпоративного и подоходного налога и только в 2018 году принес в немецкий бюджет 18,9 млрд евро.

По данным министерства финансов, от взноса солидарности будут, в частности, полностью освобождены семьи с двумя детьми, имеющие совокупную годовую зарплату до уплаты налогов в размере до 151 тысяч евро. Ощутимее других выиграют налогоплательщики со средним доходом.

Отмена взноса солидарности с новыми федеральными землями для большинства налогоплательщиков была предусмотрена в федеральном бюджете Германии на период с 2020 по 2023 год, проект которого был принят в июне.

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