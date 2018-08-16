 Бундесвер направит 8 тысяч солдат и 100 танков на крупные маневры НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 17.08.2018

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Германия

Бундесвер направит 8 тысяч солдат и 100 танков на крупные маневры НАТО

Военные учения НАТО станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны. Trident Juncture пройдут в Норвегии – стране, граничащей с Россией.

Немецкий солдат на фоне танка

Бундесвер направит 8 тысяч солдат, а также около 100 танков и более 2 тысяч единиц транспортных средств на маневры НАТО. Учения Trident Juncture, которые станут, вероятно, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны, пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщает в пятницу, 17 августа, агентство dpa.

Контекст

Сюжет беспрецедентных военных игр, как в зеркале, отражает страхи и комплексы российского руководства, пишет российский журналист Константин Эггерт в комментарии специально для DW. (15.09.2017)

Ханс-Лотар Домрёзе, четырехзвездный немецкий генерал в отставке, в интервью DW рассказал о ракетных ударах в Сирии, российских С-400 для Турции, о Донбассе и угрозе столкновения РФ и Запада. (14.05.2018)

Всего в маневрах НАТО примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников альянса. Германия, которая направит на учения наибольшее количество военных, существенно увеличила контингент. Так, в 2015 году в Trident Juncture приняли участие 3 тысячи солдат бундесвера. 

С начала украинского кризиса в 2014 году Североатлантический альянс существенно расширил масштабы военных учений. Целью маневров является проверка реакции альянса на новые виды угроз. Trident Juncture должны продемонстрировать способность НАТО "справиться с любыми вызовами - от стандартных боевых действий до более утонченных техник гибридной войны и пропаганды".

Как напоминает dpa, Москва, в свою очередь, также расширила масштабы учений вблизи границ государств НАТО. В 2017 году прошли крупные российско-белорусские военные маневры "Запад-2017". Россия заявила, что в них приняли участие 12 700 военнослужащих, однако по западным оценкам, в маневрах участвовали от 60 до 80 тысяч военных.

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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