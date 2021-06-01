Букеровская премия

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Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии с книгой "Памяти памяти". Читайте эксклюзивное интервью DW с Марией Степановой.
Нобелевской премии по литературе в этом году нет и не будет. Но это - не повод унывать! Ведь не только в Стокгольме награждают писателей и поэтов.
Среди главных претендентов на немецкого "Букера" - роман живущей в Германии грузинки Нино Харатишвили. Главный герой книги - олигарх и участник чеченской войны.
10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии. В области литературы лауреатом стал в 2017 году Кадзуро Исигуро. Откуда у британского писателя японское имя?
Победителем Букеровской премии 2017 года стал Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо". Престижная награда второй год подряд достается писателю из США.
"Грандиозный роман!" - так пишет об этой книге, претендующей на самую престижную литературную премию Германии, рецензент одной из крупнейших немецких газет. Что же его восхитило?
В короткий список потенциальных претендентов на победу входили авторы из Франции, Норвегии, Дании и Аргентины. Роман лауреата "Лошадь входит в бар" вышел на иврите и был переведен на английский.
Лауреат премии "Русский Букер" Петр Алешковский в интервью DW объясняет, почему история превратилась в минное поле.
Накануне открытия Франкфуртской книжной ярмарки все, кто имеет отношение к литературе, подводят итоги года. О чем пишут немецкие писатели? И читают ли это немецкие читатели?
На встрече Международной группы поддержки Сирии в Вене обсуждают режим прекращения огня. Партнеры ''Газпрома'' из Европы потребовали снизить цены на газ. Международный ''Букер'' получила южнокорейская писательница Хан Канг.
Лучшим романом на немецком языке признана книга "Фракция Красной армии, придуманная летом 1969 года подростком с маниакально-депрессивным синдромом" Франка Витцеля.
Среди претендентов на звание лучшего романа года в Германии - роман "Последняя любовь бабы Дуни" Алины Бронски - звезды современной немецкой литературы, родившейся в Свердловске.
Российский писатель и литературный критик Самуил Лурье скончался на 74-м году жизни. Помимо России труды Лурье выходили в Германии, Франции, Эстонии.
Около ста литературных премий и стипендий присуждаются и вручаются каждый год в Германии. Их общественная и творческая значимость различна, спектр очень широк. Вот некоторые.
В Кельне открылся литературный фестиваль Lit.Cologne, в котором примут участие не только известные немецкие писатели, но и авторы из других стран.
Лауреатом премии Deutscher Buchpreis стал роман Урсулы Крехель "Окружной суд".
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