Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Букеровская премия

Russische Schriftstellerin Maria Stepanova

Мария Степанова: Тот, кто владеет правильной версией прошлого, владеет и миром 01.06.2021

Российская писательница Мария Степанова вошла в шорт-лист Международной Букеровской премии с книгой "Памяти памяти". Читайте эксклюзивное интервью DW с Марией Степановой.
DEUTSCHLAND, BONN, 01.02.2005, Frau arbeitet in Büchern, in denen Euro Geldscheine stecken. Symbol: Studiengebühren, Studienfinanzierung, Studienkredit, Stipendium, BAFÖG, Lernmittelfreiheit, etc. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Альтернативы литературной "Нобелевке", или Куда податься писателю в наши дни? 06.10.2018

Нобелевской премии по литературе в этом году нет и не будет. Но это - не повод унывать! Ведь не только в Стокгольме награждают писателей и поэтов.
Autorenporträt Nominierte Longlist Deutscher Buchpreis 2018: Nino Haratischwili. © Danny Merz | Sollsuchstelle*

Роман о насилии в Чечне попал в шортлист литературной премии Германии 12.09.2018

Среди главных претендентов на немецкого "Букера" - роман живущей в Германии грузинки Нино Харатишвили. Главный герой книги - олигарх и участник чеченской войны.
March 17, 2015 - Toronto, ON, Canada - TORONTO, ON- MARCH 17 - Author of The Buried Giant Kazuo Ishiguro for interview at Random House. They made cookies with the logo of the cover of the book on them for a meet and greet after our interview. March 17, 2015.. David Cooper/Toronto Star Toronto Canada PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAt14_ March 17 2015 Toronto ON Canada Toronto ON March 17 author of The Buried Giant Kazuo Ishiguro for Interview AT Random House They Made Cookies With The emblem of The Cover of The Book ON THEM for a Meet and Greet After Our Interview March 17 2015 David Cooper Toronto Star Toronto Canada PUBLICATIONxINxGERxONLY ZUMAt14_

Нобелевская премия по литературе 2017 года вручена Кадзуо Исигуро 10.12.2017

10 декабря проходит церемония вручения Нобелевской премии. В области литературы лауреатом стал в 2017 году Кадзуро Исигуро. Откуда у британского писателя японское имя?
LONDON, Oct. 16, 2017 George Saunders poses with his book Lincoln in the Bardo during a photocall at the Royal Festival Hall in London, Britain, on Oct. 16, 2017, one day ahead of the announcement of the winning book of the 2017 Man Booker Prize. Six novelists have been shortlisted for the 2017 Man Booker Prize, a literary prize awarded for the best original novel in English |

Лауреатом Букеровской премии стал американец Джордж Сондерс 17.10.2017

Победителем Букеровской премии 2017 года стал Джордж Сондерс с романом "Линкольн в бардо". Престижная награда второй год подряд достается писателю из США.
Die Autorin Marianna Salzmann lächelt am Dienstag (17.01.2012) während einer Pressekonferenz der Messe und Veranstaltungs GmbH in Frankfurt (Oder). Die in Berlin lebende Autorin Marianna Salzmann (26) ist die diesjährige Trägerin des Kleist-Förderpreises für junge Dramatiker. Ausgezeichnet wird das Stück «Muttermale Fenster blau», wie die Messe und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder) am Dienstag in der Geburtsstadt Heinrich von Kleists bekanntgab. Mit der Ehrung ist auch die Uraufführung des Theaterstückes am 20. Mai auf den Ruhrfestspielen Recklinghausen verbunden. Der Kleist-Förderpreis ist mit 7500 Euro dotiert. Foto: Patrick Pleul /lbn

Дебютный роман претендует на немецкого "Букера" 26.09.2017

"Грандиозный роман!" - так пишет об этой книге, претендующей на самую престижную литературную премию Германии, рецензент одной из крупнейших немецких газет. Что же его восхитило?
London, UK. 13 June 2017. Israeli writer David Grossman with his book Horse Walks Into a Bar. Photocall with the shortlisted writers and their translators for the 2017 Man Booker Prize. |

Международный "Букер"-2017 достался писателю из Израиля 15.06.2017

В короткий список потенциальных претендентов на победу входили авторы из Франции, Норвегии, Дании и Аргентины. Роман лауреата "Лошадь входит в бар" вышел на иврите и был переведен на английский.
Eine Lücke in der Berliner Mauer und der Fernsehturm, Stock-Foto

Петр Алешковский борется против новой Берлинской стены 20.12.2016

Лауреат премии "Русский Букер" Петр Алешковский в интервью DW объясняет, почему история превратилась в минное поле.
ILLUSTRATION - Verschiedene Bücher liegen am 15.08.2012 in Berlin auf einem Stapel.Foto: Jens Kalaene/dpa (zu dpa Die Jury für den Deutschen Buchpreis veröffentlicht die 20 Titel der sogenannten Longlist vom 19.08.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Как часто и о чем читают немцы 15.10.2016

Накануне открытия Франкфуртской книжной ярмарки все, кто имеет отношение к литературе, подводят итоги года. О чем пишут немецкие писатели? И читают ли это немецкие читатели?

DW Новости за 100 секунд (17.05.2016) 17.05.2016

На встрече Международной группы поддержки Сирии в Вене обсуждают режим прекращения огня. Партнеры ''Газпрома'' из Европы потребовали снизить цены на газ. Международный ''Букер'' получила южнокорейская писательница Хан Канг.
Bildunterschrift:FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 12: Novelist Frank Witzel ('Die Erfindung der Roten Armee Fraktion') wins the German Book Prize 2015 (Deutscher Buchpreis 2015) at city hall Roemer on October 12, 2015 in Frankfurt am Main, Germany. The German Book Prize is presented to the best German-language novel just before the start of the Frankfurt Book Fair as an annual award from the Boersenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung (the Foundation of the German Publishers and Booksellers Association). (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Немецкая литературная премия присуждена за "роман-цунами" 12.10.2015

Лучшим романом на немецком языке признана книга "Фракция Красной армии, придуманная летом 1969 года подростком с маниакально-депрессивным синдромом" Франка Витцеля.
Die deutsche Schriftstellerin Alina Bronsky, aufgenommen am 19.03.2016 auf der Buchmesse in Leipzig (Sachsen). Bis zum 20. März präsentieren sich auf der Messe über 2000 Verlage mit ihren Neuerscheinungen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (zu dpa Alina Bronsky: Mütter werden lächerlich gemacht vom 19.03.2016) | Verwendung weltweit

Роман о бабе Дуне претендует на немецкий "Букер" 26.08.2015

Среди претендентов на звание лучшего романа года в Германии - роман "Последняя любовь бабы Дуни" Алины Бронски - звезды современной немецкой литературы, родившейся в Свердловске.
1304892 Russia, Moscow. 12/04/2012 Critic and essayist, chairman of the Russian Booker prize jury Samuel Lurie (left) and literary prize laureate writer Andrey Dmitriev at a press conference in the Golden Ring hotel in Moscow. Andrei Dmitriev's novel The Peasant and the Teenager was voted the best work in Russian in 2012. Vitaliy Belousov/RIA Novosti

Скончался писатель Самуил Лурье 08.08.2015

Российский писатель и литературный критик Самуил Лурье скончался на 74-м году жизни. Помимо России труды Лурье выходили в Германии, Франции, Эстонии.
Eine Person geht mit 2 Fingern eine Buchtreppe Büchertreppe hoch. © picsfive - Fotolia.com

Справка: литературные премии Германии 22.10.2013

Около ста литературных премий и стипендий присуждаются и вручаются каждый год в Германии. Их общественная и творческая значимость различна, спектр очень широк. Вот некоторые.
##49761147 Education books in library Fotolia/carballo

Фестиваль Lit.Cologne принимает Горбачева, Улицкую и Алексиевич 06.03.2013

В Кельне открылся литературный фестиваль Lit.Cologne, в котором примут участие не только известные немецкие писатели, но и авторы из других стран.
Hessen/ Die Schriftstellerin Ursula Krechel geniesst am Montag (08.10.12) im Roemer in Frankfurt am Main bei der Preisverleihung des Deutschen Buchpreises 2012 fuer ihren Roman Landgericht den Applaus des Publikums. Sie erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung fuer den Roman Landgericht, wie die Jury des Buchpreises am Montagabend in Frankfurt am Main am Vorabend der Buchmesse bekannt gab. (zu dapd-Text)

Немецкий "Букер" присужден за роман о послевоенной Германии 09.10.2012

Лауреатом премии Deutscher Buchpreis стал роман Урсулы Крехель "Окружной суд".
Показать еще