В Германии назвали лауреата немецкого "Букера"

Мартина Хефтер (Martina Hefter) стала лауреатом Немецкой книжной премии (Deutscher Buchpreis) - аналога английского "Букера". Автор получила награду вечером в понедельник, 14 октября, во Франкфурте-на-Майне за роман "Привет, доброе утро, как дела?" ("Hey guten Morgen, wie geht es dir?")

Роман рассказывает о непринужденном онлайн-флирте Юно и Бену, в итоге приведшем к серьезным отношениям. Повествование балансирует между "меланхолией и эйфорией", задается вопросами о доверии и обмане, отметило жюри в составе семи членов.

Денежная составляющая премии - 25 тыс. евро. В финальном раунде эксперты выбирали между шестью произведениями.

Хефтер предостерегла от маргинализации правопопулистов

Хефтер окончила Немецкий литературный институт в Лейпциге. Училась современному танцу в Берлине. На вручении она предостерегла от маргинализации сторонников правопопулистской "Альтернативы для Германии" (AfD). Напрямую не назвав партию, она призвала к бдительности, сообщило агентство epd.

Немецкая книжная премия по традиции вручается перед началом Франкфуртской книжной ярмарки, которая откроется 15 октября в присутствии госминистра по вопросам культуры и средств массовой информации ФРГ Клаудии Рот (Claudia Roth) и итальянского министра культуры Алессандро Джули. В этом году Италия - почетный гость смотра. Ярмарка будет доступна для экспертов с 16 октября и для широкой публики - с 18 октября.

В этом году Франкфуртская книжная ярмарка отмечает 75-летний юбилей. В 1949 году в арендованном помещении церкви святого Павла во Франкфурте-на-Майне собрались 200 издателей. Были представлены около 8 тыс. книжных новинок. Сегодня - это крупнейшая в мире отраслевая платформа для авторов, издателей и любителей литературы. Ежегодно ее посещают более 4 тыс. издателей, презентуются около 390 тыс. наименований книг, включая электронные.