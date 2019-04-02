Брюссель не готов к отсрочке, если британский парламент не одобрит договор о "Брекзите"

Евросоюз не согласится на очередную отсрочку "Брекзита", если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду, 3 апреля, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе.

"12 апреля - последний срок для одобрения проекта соглашения (между Великобританией и ЕС. - Ред.) Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского Союза", - заявил Юнкер.

Без договора о "Брекзите" Британия покинет ЕС в полночь 12 апреля

До внеочередного саммита ЕС, запланированного на 10 апреля, глава британского правительства Тереза Мэй должна предъявить план, по которому Великобритания организованно покинет ЕС. В противном случае Соединенное Королевство перестанет быть частью Евросоюза в полночь 12 апреля без каких-либо договоренностей.

Только если британский парламент большинством голосов поддержит договор по "Брекзиту" до 12 апреля, Брюссель согласится с отсрочкой выхода Великобритании из состава ЕС до 22 мая 2019 года, подчеркнул Юнкер.

При этом, по словам политика, ЕС будет до последнего бороться за упорядоченный "Брекзит". "Мы, страны-члены ЕС и Европарламент, будем до последнего момента работать над тем, чтобы предотвратить ("Брекзит". - Ред.) без соглашения", - заявил Юнкер.

На сегодня сценарий, по которому Великобритания выйдет из состава ЕС без соответствующего договора, кажется наиболее вероятным, признал Юнкер, добавив, что ЕС подготовлен к такому развитию событий.

Мэй готова к переговорам с оппозицией

Договор о "Брекзите", подготовленный правительством Мэй и согласованный с ЕС, был уже трижды отвергнут Палатой общин. Чтобы добиться одобрения данного документа парламентом, Мэй собирается теперь провести переговоры с лидером оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбином.

Во вторник, 2 апреля, Мэй объявила о намерении обратиться к Брюсселю с просьбой о новой отсрочке"Брекзита", нужной ее правительству для того, чтобы разработать приемлемый для парламента вариант договора. 3 апреля госсекретарь в правительстве Мэй по вопросам "Брекзита" Крис Хитон-Харрис заявил о своей отставке. В письме к Мэй он мотивировал этот шаг тем, что больше не может нести ответственность за очередную отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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