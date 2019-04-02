 Брюссель не готов к отсрочке, если британский парламент не одобрит договор о ″Брекзите″ | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2019

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Европа

Брюссель не готов к отсрочке, если британский парламент не одобрит договор о "Брекзите"

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что в Великобритании до 12 апреля должны определиться с соглашением по выходу из Евросоюза.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (фото из архива)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер (фото из архива)

Евросоюз не согласится на очередную отсрочку "Брекзита", если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду, 3 апреля, выступая в Европейском парламенте в Брюсселе.

"12 апреля - последний срок для одобрения проекта соглашения (между Великобританией и ЕС. - Ред.) Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского Союза", - заявил Юнкер.

Без договора о "Брекзите" Британия покинет ЕС в полночь 12 апреля

До внеочередного саммита ЕС, запланированного на 10 апреля, глава британского правительства Тереза Мэй должна предъявить план, по которому Великобритания организованно покинет ЕС. В противном случае Соединенное Королевство перестанет быть частью Евросоюза в полночь 12 апреля без каких-либо договоренностей.

Контекст

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Только если британский парламент большинством голосов поддержит договор по "Брекзиту" до 12 апреля, Брюссель согласится с отсрочкой выхода Великобритании из состава ЕС до 22 мая 2019 года, подчеркнул Юнкер.

При этом, по словам политика, ЕС будет до последнего бороться за упорядоченный "Брекзит".  "Мы, страны-члены ЕС и Европарламент, будем до последнего момента работать над тем, чтобы предотвратить ("Брекзит". - Ред.) без соглашения", - заявил Юнкер.

На сегодня сценарий, по которому Великобритания выйдет из состава ЕС без соответствующего договора, кажется наиболее вероятным, признал Юнкер, добавив, что ЕС подготовлен к такому развитию событий.

Мэй готова к переговорам с оппозицией

Договор о "Брекзите", подготовленный правительством Мэй и согласованный с ЕС, был уже трижды отвергнут Палатой общин. Чтобы добиться одобрения данного документа парламентом, Мэй собирается теперь провести переговоры с лидером оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбином.

Во вторник, 2 апреля, Мэй объявила о намерении обратиться к Брюсселю с просьбой о новой отсрочке"Брекзита", нужной ее правительству для того, чтобы разработать приемлемый для парламента вариант договора. 3 апреля госсекретарь в правительстве Мэй по вопросам "Брекзита" Крис Хитон-Харрис заявил о своей отставке. В письме к Мэй он мотивировал этот шаг тем, что больше не может нести ответственность за очередную отсрочку выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

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    Автор: Андрей Гурков


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