 Британский министр назвал Лондон ″бумажным тигром″ перед лицом России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2019

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Мир

Британский министр назвал Лондон "бумажным тигром" перед лицом России

После "Брекзита" Великобритания должна быть готова к использованию военной силы для защиты своих интересов, следует из ремарок министра обороны Гэвина Уильямсона.

Вид на Вестминстерский дворец

Вид на Вестминстерский дворец (фото из архива)

Страны НАТО должны решительнее реагировать на провокации со стороны России. Об этом говорится в ремарках британского министра обороны Гэвина Уильямсона, распространенных в преддверии его выступления в Лондоне в понедельник, 11 февраля.

Контекст

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Евросоюз отверг предложение британского парламента возобновить переговоры об изменении договора о "Брекзите". В лучшем случае выход Великобритании из ЕС откладывается, пишет Бернд Ригерт. (30.01.2019)

По словам члена кабмина, напряженность в отношениях Москвы с Западом обусловлена аннексией Россией украинского Крыма, сообщениями о вмешательстве РФ в выборы президента США и отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"За подобные действия Россия должна заплатить", - отмечается в выдержках из выступления министра. Цена за политику невмешательства зачастую была для Запада "неприемлемо высокой", добавляет он.

"Разговоры при отсутствии действий рискуют привести к тому, что нашу страну начнут воспринимать всего лишь как бумажного тигра", - уверен Гэвин Уильямсон.

Границы между миром и войной стираются

Британский министр обороны подчеркнул, что Лондон после "Брекзита" должен быть готов к использованию военной силы для защиты своих интересов. Одновременно Уильямсон констатировал, что границей между миром и войной стираются.

"Брекзит" подвел нас к великому моменту в нашей истории. К моменту, когда мы должны укрепить свое глобальное присутствие, усилить поражающую способность (своих вооружений. - Ред.) и нарастить их численность", - указал глава британского оборонного ведомства. При этом он уточнил, что в задачи спущенного на воду авианосца HMS Queen Elizabeth будет входить выполнение операций в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Цугцванг с "Брекзитом"

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года. Договоренности по "Брекзиту", достигнутые между британским премьер-министром Терезой Мэй и странами ЕС, парламент Великобритании до сих пор не одобрил.

Глава кабмина в свою очередь отвергла требования главы Лейбористской партии Джереми Корбина, настаивавшего на долгосрочном таможенном союзе Лондона с Брюсселем.

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  • Борис Джонсон

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  • Бывший и нынешний главы МИД Великобритании

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  • Флаг ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Что такое мягкий "Брекзит"

    Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

  • бюллетень для голосования

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит"

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    "Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

    Молодые британцы против "Брекзит"

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит".

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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Школа выживания: Как препперы Великобритании готовятся к "Брекзиту" - "Европа в фокусе"

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"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело

Депутаты британского парламента провалили голосование по плану "Брекзит", согласованному правительством страны с Брюсселем. Великобритания охвачена тяжелейшим политическим кризисом. (10.07.2018)  

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