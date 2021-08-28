Коронавирус на плато. Сокровенное желание Путина. Песня о нефти и газе – "Заповедник", выпуск 124, 24.05.20

Путин, Володин, Мишустин, Матвиенко, Собянин и Сечин поют о том, как по официальным данным эпидемия коронавируса выходит на плато. Российские политики в нашем сюжете по “Сталкеру” Тарковского. Путин, Мишустин, Сечин, Шойгу, Трамп, Лукашенко, Дуда и Меркель в нашей пародии на “Бременских музыкантов”. Песня о нефти, газе, сланцах и трубе, заполненной на 50%. Смотрите в 124-м выпуске "Заповедника"!