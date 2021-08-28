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Бремен

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Бремен".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

a medical doctor administer Johnson & Johnson vaccine to a homeless people in Berge church in Duesseldorf, Germany on May 21, 2021. (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

В Германии полностью привиты от коронавируса 60 процентов жителей 28.08.2021

Не менее одной прививки от коронавируса получили почти 65 процентов жителей ФРГ. Наиболее высокий показатель вакцинации - в Бремене (74,7 процента), самый низкий - в Саксонии (54,8 процента).
People take part in the international World Beard and Moustache Championships in Antwerp, Belgium May 18, 2019. ÊREUTERS/Yves Herman

Немцы собрали более тысячи фотографий волосатых 04.02.2021

В немецком городе Бремене готовится необычная выставка. На ней параллельно с работами Пабло Пикассо будут показаны фотографии волосяного покрова людей. С какой целью?
Going to the Moon with the Artemis programme involves Europe Service modules being built by Airbus Bremen - 10 European nations involved Bremen, 02 February 2021 – The European Space Agency (ESA) has signed a further contract with Airbus for the construction of three more European Service Modules (ESM) for Orion, the American crewed spacecraft for the Artemis programme. NASA-Orion-Spacecraft mit Modul ESM-1

Бременские модули: астронавты NASA полетят на Луну на европейской технике 03.02.2021

Новая лунная программа США Artemis расширяет сотрудничество с Европейским космическим агентством ESA и концерном Airbus. Он изготовит ключевые элементы космического корабля Orion.
30.10.2020, Bremen: Außenansicht vom kleinsten Haus Bremens. Das sieben Quadratmeter kleine Häuschen im bei Touristen beliebten Schnoor-Viertel steht zum Verkauf. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Самый маленький жилой дом в Германии купил популярный ютубер (фото) 15.01.2021

В Германии и не только в Германии набирают популярность крошечные дома (англ. Tiny House). Самый старый такой жилой домик находится в Бремене и сейчас сменил владельца.
08.2012 DW Feature Schumann at Pier2 Paavo Järvi 02

Дирижер бременских музыкантов о будущем после пандемии 07.01.2021

Юбилейный год Бетховена по календарю уже завершился, но из-за пандемии праздник был продлен до осени 2021 года. Дирижер Пааво Ярви делится своими мыслями о том, как будет выглядеть концертная жизнь.
Jahr/Ort: Moskau, 25.12.2020 Karikatur von Sergey Elkin | Weihnachten in Deutschland

Рождество во время пандемии: карантин, маски и другие особенности 25.12.2020

Из-за пандемии коронавируса рождественские праздники в этом году проходят в условиях жестких ограничений. Но суть Рождества никто не отменял. Рождественская история от Сергея Елкина.
30.10.2020, Bremen: Außenansicht vom kleinsten Haus Bremens. Das sieben Quadratmeter kleine Häuschen im bei Touristen beliebten Schnoor-Viertel steht zum Verkauf. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

77777 евро за четыре метра - в Германии продают крошечный жилой дом (фото) 04.11.2020

Этому мини-домику в немецком городе Бремене - около 100 лет. Сейчас он выставлен на продажу за 77777 евро.
HANDOUT - 20.07.2019, ---, -: Das nach Angaben seiner Reederei größte Containerschiff der Welt wird nach seiner Jungfernfahrt aus Asien an diesem Montag in Bremerhaven erwartet. Die «MSC Gülsün» der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) lege mit Konsumgütern an, berichtete MSC am 19.08.2019 am Sitz des Familienunternehmens in Genf. Das 400 Meter lange und 61,5 Meter breite Schiff kann 23 756 Standardcontainer (TEU) transportieren, darunter 2000 Kühlcontainer. Das in Südkorea gebaute Schiff fährt über mehrere Häfen bis nach Kaliningrad weiter, bevor es nach China zurückkehrt. Foto: MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY SA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкий эксперт: Северный морской путь для контейнеровозов невыгоден 23.10.2020

Перевозка грузов между Европой и Азией вдоль арктического побережья России будет и впредь по ряду причин дороже, чем через Суэцкий канал, считает директор института ISL в Бремене.

ARCHIV - 20.11.2017, Berlin: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt im Schloss Bellevue eine Erklärung ab. (zu dpa: Steinmeier: Srebrenica mahnt zu Aufarbeitung und Versöhnung) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Президент ФРГ назвал дело Навального тяжким бременем для властей РФ 04.09.2020

По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, отравление оппозиционера - это серьезная проверка доверия к российскому руководству. О "противоправных действиях" надо говорить открыто, уверен глава Германии.

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Yorn - первый немец, покоривший модный Париж 25.06.2020

Успех этого парня из Бремена в мире моды предопределил сам Кристиан Диор, через пять минут после знакомства сделавший его своим ассистентом. История, в которой удивляет все.

Коронавирус на плато. Сокровенное желание Путина. Песня о нефти и газе – "Заповедник", выпуск 124, 24.05.20 24.05.2020

Путин, Володин, Мишустин, Матвиенко, Собянин и Сечин поют о том, как по официальным данным эпидемия коронавируса выходит на плато. Российские политики в нашем сюжете по “Сталкеру” Тарковского. Путин, Мишустин, Сечин, Шойгу, Трамп, Лукашенко, Дуда и Меркель в нашей пародии на “Бременских музыкантов”. Песня о нефти, газе, сланцах и трубе, заполненной на 50%. Смотрите в 124-м выпуске "Заповедника"!
Junge Männer fahren am 09.05.2013 auf einem Kleintraktor bei Freiburg (Baden-Württemberg) am Vatertag zu einem Vatertagshock. Foto: Patrick Seeger/dpa

В Бремене ограничат продажу алкоголя в мужской праздник 18.05.2020

Алкоголь позволяет забыть "хорошие намерения", особенно, когда все тоскуют по нормальности, заявил бременский сенатор. Для предотвращения распространения коронавируса 21 мая продажу алкоголя в Бремене ограничат.

18.03.2020, Bremen: Ein Mann fotografiert den Esel der Bremer Stadtmusikanten, dem eine Schutzmaske aufgesetzt wurde, um auf das Coronavirus aufmerksam zu machen. Ein Schild weißt auf Social Distancing hin. Foto: Sina Schuldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Бременские музыканты призывают соблюдать дистанцию (фото) 20.03.2020

В прошлом году этой сказке братьев Гримм исполнилось 200 лет. Так сейчас во время пандемии коронавируса выглядит памятник ослу, собаке, коту и петуху, установленный в Бремене.
08.10.2019, Bremen: Die Bremer Stadtmusikanten stehen als Lichtinstallation auf dem Ansgarikirchhof. Hintergrund ist das Jubiläum des märchenhaften Quartetts, das in diesem Sommer 200 Jahre alt geworden ist. Die Installation in der Innenstadt ist rund sechseinhalb Meter hoch und wird durch etwa 8000 LED-Lampen zum Strahlen gebracht. Foto: Carmen Jaspersen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бременским музыкантам - 200 лет (фото) 13.10.2019

В немецком Бремене в этом году - уже не первый месяц - отмечают 200-летие самых известных персонажей в истории города. Что придумали в октябре?
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über die Ausstellung: Iss was, Essen in Deutschland im Haus der Geschichte in Bonn verwenden!!!*** Auf dem Bild: Container mit weggeworfenen Lebensmitten. Foto: Görtz / DW / Haus der Geschichte

Магазин в Бремене вступился за тех, кто нелегально собирает продукты из мусорных баков 13.06.2019

Несмотря на запрет сбора продуктов из мусорных контейнеров, бременский супермаркет Lestra наклеил на мусорные баки рекомендации для "контейнерщиков".
Der Stimmzettel für die Europawahl am 26. Mai 2019 liegt auf einer Darstellung der Europaflagge. | Verwendung weltweit

Выборы в ЕП: Поражение социал-демократов и триумф "зеленых" в ФРГ 27.05.2019

Выборы в Европарламент стали поражением для партий правящей в ФРГ "большой коалиции" - социал-демократов и христианских демократов. Победителями оказались "зеленые". Почему так произошло?
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