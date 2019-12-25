Борьба с изменением климата по-российски

Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.
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