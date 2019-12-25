Борьба с изменением климата по-российски

Рекорд по выбросам CO2: эксперты ООН о реальной угрозе человечеству

C 2030 года выбросы углекислого газа должны сократиться на столько, сколько его суммарно производят в год все страны ЕС, РФ, Индия и Япония, подсчитали эксперты ООН. Но что будет, если этого не произойдет?