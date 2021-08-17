Боруссия (Дортмунд)

Вмешательство России в выборы в Беларуси? Что говорят на Западе и в Москве. DW Новости (26.06.2020)

C оппонентами президента Лукашенко, который баллотируется уже на шестой срок, власти Беларуси не церемонятся. Один из его наиболее популярных критиков - блогер Тихановский - под арестом. Так же, как и претендент на пост президента Виктор Бабарико. На этом фоне более жесткими стали заявления самого Лукашенко. Он обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы.