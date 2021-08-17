Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), BVB - одна из сильнейших команд бундеслиги.
"Боруссия" (Дортмунд), BVB - восьмикратный чемпион Германии, победитель и финалист Лиги чемпионов УЕФА.
C оппонентами президента Лукашенко, который баллотируется уже на шестой срок, власти Беларуси не церемонятся. Один из его наиболее популярных критиков - блогер Тихановский - под арестом. Так же, как и претендент на пост президента Виктор Бабарико. На этом фоне более жесткими стали заявления самого Лукашенко. Он обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы.