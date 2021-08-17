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Боруссия (Дортмунд)

Футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд), BVB - одна из сильнейших команд бундеслиги.

"Боруссия" (Дортмунд), BVB - восьмикратный чемпион Германии, победитель и финалист Лиги чемпионов УЕФА.

Players of Bayern Munich celebrate after winning the German Supercup soccer match between Borussia Dortmund and Bayern Munich in Dortmund, Germany, Tuesday, Aug. 17, 2021. (AP Photo/Martin Meissner)

"Бавария" завоевала Суперкубок Германии 17.08.2021

Мюнхенский футбольный клуб победил дортмундскую "Боруссию" и в девятый раз завоевал награду.
BERLIN, GERMANY - MAY 13: Erling Haaland of Borussia Dortmund celebrates his team's second goal during the DFB Cup final match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Olympic Stadium on May 13, 2021 in Berlin, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by C - Pool/Getty Images)

Дортмундская "Боруссия" в 5-й раз выиграла Кубок Германии 14.05.2021

"Боруссия" из Дортмунда в пятый раз в истории завоевала Кубок Германии, разгромив "Лейпциг". "Лейпциг" вновь остановили в шаге от первого трофея в истории клуба.
(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

Мюнхенская "Бавария" в 31-й раз стала чемпионом бундеслиги 08.05.2021

"Бавария" завоевала титул чемпиона Германии по футболу в девятый раз подряд. После поражения "РБ Лейпциг" от дортмундской "Боруссии" (2:3) у соперников мюнхенцев не осталось шансов подняться выше второго места.

Soccer Football - Champions League - Group F - Lazio v Borussia Dortmund - Stadio Olimpico, Rome, Italy - October 20, 2020 Borussia Dortmund's Marco Reus and Erling Haaland look dejected REUTERS/Alberto Lingria

Немецкие, российские и украинские клубы стартовали в Лиге чемпионов 20.10.2020

Пять клубов из Германии, России и Украины провели первые матчи группового турнира Лига чемпионов УЕФА. На их счету одна победа, одна ничья и три поражения.

Вмешательство России в выборы в Беларуси? Что говорят на Западе и в Москве. DW Новости (26.06.2020) 26.06.2020

C оппонентами президента Лукашенко, который баллотируется уже на шестой срок, власти Беларуси не церемонятся. Один из его наиболее популярных критиков - блогер Тихановский - под арестом. Так же, как и претендент на пост президента Виктор Бабарико. На этом фоне более жесткими стали заявления самого Лукашенко. Он обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы.
Fans with drinking Cup, Advertising, Sponsor, Marketing, Business, Lettering, Pfandbecher, Mehrwegbecher, Becher, Trinken, Bier, Bierbecher, FC BAYERN MUNICH - HERTHA BSC BERLIN 2-2 - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and/or QUASI-VIDEO - 1.German Soccer League , Munich, August 16, 2019 Season 2019/2020, matchday 01, FCB, München

Футбол и защита климата: "зеленые" ноу-хау добрались до бундеслиги 19.01.2020

Тема защиты климата коснулась в Германии и профессионального футбола. Что делают немецкие футбольные клубы для охраны окружающей среды и какие технологии при этом используют - у DW.
Leipzig's Emil Forsberg, second from left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the Champions League group G soccer match between RB Leipzig and Benfica in Leipzig, Germany, Wednesday, Nov. 27, 2019. (AP Photo/Jens Meyer) |

Клуб "РБ Лейпциг" впервые вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 28.11.2019

Матч с португальской "Бенфикой" завершился вничью благодаря полузащитнику немцев Форсбергу. Теперь "РБ Лейпциг" лидирует в группе G.
Überschrift: BVB-Fans heiraten in Dortmund am 19.09.2019 Copyright: K. Safronova/DW

Свадебный бум в Германии: футбольные фанаты поженились в один день 20.09.2019

19 сентября - особая дата для болельщиков "Боруссии". Корреспондент DW побывала на регистрации брака футбольных фанатов в Дортмунде.
03.08.2019, Nordrhein-Westfalen, Dortmund: Fußball: DFL-Supercup, Borussia Dortmund - Bayern München im Signal Iduna Park. Dortmunds Marco Reus (M) bejubelt mit seinem Trainer Lucien Favre (l) und Mitspielern den Gewinn des Supercups. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

Дортмундская "Боруссия" в шестой раз завоевала Суперкубок Германии 03.08.2019

Мюнхенская "Бавария", действующий чемпион бундеслиги и обладатель кубка Германии нынешнего года, проиграла в футбольном матче за Суперкубок дортмундской "Боруссии" со счетом 0:2.

Юрген Клопп - победитель Лиги чемпионов и будущий тренер немецкой сборной? (03.07.2019) 03.06.2019

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" под руководством немецкого тренера Юргена Клоппа в шестой раз в истории выиграл Лигу чемпионов.
18.05.2019+++München, Deutschland+++ Spieler von München jubeln mit der Meisterschale bei der Siegerehrung für die Meisterschaft. WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мюнхенская "Бавария" в 29-й раз стала чемпионом бундеслиги 18.05.2019

В последний игровой день "Бавария" выиграла матч против "Айнтрахта" и оказалась в итоговой таблице бундеслиги на первом месте, на два очка опередив "Боруссию" (Дортмунд).
Jerusalem: Holocaust Gedenkstaette Yad Vashem Hall of names, Israel | Verwendung weltweit

Немецкий бизнес поддерживает израильский мемориал "Яд Вашем" 02.04.2019

Пять немецких компаний предоставят по миллиону евро на строительство нового здания в музее памяти жертв Холокоста в Иерусалиме. "Нам до сих пор стыдно за прошлое", - заявил гендиректор Deutsche Bahn Роланд Пофалла.
Sergej W., suspected of detonating three bombs targeting the Borussia Dortmund soccer team bus in April 2017, arrives for his verdict at a court in Dortmund, Germany, November 27, 2018. REUTERS/Leon Kuegeler

Виновный в атаке на "Боруссию" россиянин отозвал кассационную жалобу 09.01.2019

29-летний уроженец России Сергей В. признан виновным в покушении на убийство 28 футболистов дортмундского клуба. Он приговорен к 14 годам лишения свободы.
Sergej W., suspected of detonating three bombs targeting the Borussia Dortmund soccer team bus in April 2017, arrives for his verdict at a court in Dortmund, Germany, November 27, 2018. REUTERS/Leon Kuegeler

Спекулянт с бомбой: как прошел суд по делу о взрыве автобуса "Боруссии" 27.11.2018

​​​​​​​В Германии завершился громкий судебный процесс. Суд в Дортмунде вынес приговор уроженцу России, подложившему взрывные устройства к автобусу "Боруссии" ради выигрыша на бирже.
Sergej W., suspected of detonating three bombs targeting the Borussia Dortmund soccer team bus in April 2017, arrives for his verdict at a court in Dortmund, Germany, November 27, 2018. REUTERS/Leon Kuegeler

Россиянина в Германии приговорили к 14 годам тюрьмы за атаку на "Боруссию" 27.11.2018

29-летний уроженец России признан виновным в покушении на убийство футболистов дортмундской "Боруссии". Прокуратура требовала пожизненного заключения.
08.01.2018 *** dpatopbilder - Dem Angeklagte Sergej W. (M) werden am 08.01.2018 im Landgericht in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) die Handschellen abgenommen. Links eine Übersetzerin, Rechts sein Anwalt Carl Heidenreich. Dem 28-jährigen Mann wird 28-facher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll am 11. April in der Nähe des Team-Hotels eine Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verübt haben. Foto: Bernd Thissen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Прокурор запросил пожизненный срок для россиянина за атаку на "Боруссию" 19.11.2018

Утверждения подсудимого по делу о покушении на футболистов "Боруссии", что он не хотел жертв и большого ущерба, прокурор назвал "сущим вздором". Он требует пожизненного заключения для обвиняемого.
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