Борис Немцов

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция (28.02.2020)

Акцию согласовали с властями Москвы, но с трудностями организаторы все же столкнулись. О том, чтобы в Москве, как это уже произошло в США и Чехии, увековечили память Немцова, его соратникам остается пока только мечтать.