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Борис Немцов

Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Санкт-Петербурге задержан автор баннера с портретами убитых активистов 16.07.2021

Сотрудники Центра "Э" доставили художника в отделение полиции, после допроса его отпустили. Автору баннера грозит штраф по административной статье.
Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

В Санкт-Петербурге полиция сняла баннер с портретами убитых активистов 15.07.2021

На растяжке были изображены адвокат Станислав Маркелов, журналистки "Новой газеты" Анна Политковская и Анастасия Бабурова, политик Борис Немцов и правозащитница Наталья Эстемирова.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: Portraits and flowers on the grave of politician and opposition activist Boris Nemtsov in Troyekurovskoye Cemetery during a memorial event marking the 6th anniversary of Boris Nemtsov s assassination. Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. The message reads: Boris Yefimovich Nemtsov. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E14

Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова 27.02.2021

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands in a cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. Two trials against Navalny will be held: Moscow City Court will consider an appeal against his imprisonment in the embezzlement case and Babushkinsky District Court will announce a verdict in the defamation case. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Фонд Немцова присудил премию за 2021 год Алексею Навальному 27.02.2021

Алексей Навальный сумел стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире", заявил Фонд Бориса Немцова.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: People lay flowers at the site of Boris Nemtsovs assassination on Bolshoi Moskvoretsky Bridge near Red Square to mark the 6th anniversary his death. Politician and opposition activist Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. Stanislav Krasilnikov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E17

В шестую годовщину убийства Бориса Немцова по всему миру проходят акции в его память 27.02.2021

В Москве прошла церемония возложения цветов на место убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Полиция не мешала проведению акции.

Цветы вместо плакатов: из-за пандемии Марш памяти Бориса Немцова в этом году пришлось отменить 26.02.2021

В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.
Opposition supporters gather for a march in memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov in downtown Moscow on February 29, 2020. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция? 26.02.2021

Из-за ковидных ограничений в Москве у оппозиции нет возможности провести 27 февраля традиционный марш памяти Немцова. Депутат Илья Яшин рассказал DW, какой акцией его заменят.
2580893 02/28/2015 Flowers and a picture at a murder scene of politician Boris Nemtsov, who was shot dead on Moscow's Moskvoretsky bridge in the early hours of February 28, 2015. Ramil Sitdikov/RIA Novosti |

В Москве задержали дежуривших у "Немцова моста" добровольцев 19.02.2021

Полицейские задержали четырех человек у народного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит Борис Немцов. Позднее их отпустили без протоколов. Вокруг мемориала впервые поставили забор.
29.02.2020 *** Gedenkmarsch der russischen Opposition in memoriam Boris Nemzow, der am 27.02.2015 in Moskau getötet wurde.

Российская оппозиция предложила два варианта акции памяти Немцова 15.02.2021

Политик Дмитрий Гудков попросил мэрию Москвы не препятствовать возложению цветов на месте убийства Бориса Немцова. Партия ПАРНАС хочет провести марш памяти оппозиционера.
19.12.2019*** Police vehicles block a street near the Federal Security Service (FSB) building after a shooting incident, in Moscow, Russia December 19, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov

У здания ФСБ в Москве провели перформанс в поддержку политзаключенных 05.11.2020

Активиста Павла Крисевича в образе Христа "распяли" на кресте, другие участники акции "подожгли" его и стали бросать в огонь тома с делами политзаключенных.

Уголовное дело на критиков Лукашенко, или Сдувается ли протест в Беларуси. DW Новости (02.11.2020) 02.11.2020

Задержанные на воскресном марше в Беларуси стали подозреваемыми по уголовному делу. Ранее Лукашенко стал жестче угрожать протестующим. На этом фоне в Минске спорят о том, меньше ли людей стали выходить на акции протеста.

Убийство Бориса Немцова: что упустило следствие (02.11.2020) 02.11.2020

Издание "Медиазона" и антикоррупционный Scanner Project провели проверку материалов дела об убийстве Бориса Немцова. Авторы проанализировали ошибки и недочеты следствия. Интервью DW с одним из авторов расследования.
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), European Court of Human Rights, aufgenommen am 13.02.2017 in Strassburg (Strasbourg). Der Gerichtshof wacht über die Einhaltung der Europäischen Menschenrechtskonvention in den 47 Mitgliedsstaaten, die die Konvention ratifiziert haben. Das heutige Gebäude des Gerichtshofs in Strassburg wurde 1994 von dem britischen Architekten Lord Richard Rogers entworfen. Aktuell liegen viele Klagen aus der Türkei bei dem Gericht anhängig. Foto: Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

Борис Немцов выиграл в ЕСПЧ посмертно дело против России 23.06.2020

В деле, которое Юрий Лужков выиграл в 2009 году, были нарушены права Бориса Немцова, "Коммерсанта" и журналистки Марии-Луизы Тирмастэ, считает Европейский суд по правам человека.
Nemtsov-Gedenkveranstaltungen in Sankt Petersburg

Марш Немцова: Власти Петербурга направили предупреждение учителям 28.02.2020

Комитет по образованию правительства Санкт-Петербурга разослал руководителям учебных заведений послание в преддверии согласованного марша Бориса Немцова.

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости (28.02.20) 28.02.2020

Также в выпуске: Марш Немцова - первая за долгое время протестная акция, на которую было получено разрешение московских властей.

Марш памяти Немцова - это и дань уважения убитому политику, и протестная акция (28.02.2020) 28.02.2020

Акцию согласовали с властями Москвы, но с трудностями организаторы все же столкнулись. О том, чтобы в Москве, как это уже произошло в США и Чехии, увековечили память Немцова, его соратникам остается пока только мечтать.
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