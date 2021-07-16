Борис Немцов

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.
Задержанные на воскресном марше в Беларуси стали подозреваемыми по уголовному делу. Ранее Лукашенко стал жестче угрожать протестующим. На этом фоне в Минске спорят о том, меньше ли людей стали выходить на акции протеста.
Акцию согласовали с властями Москвы, но с трудностями организаторы все же столкнулись. О том, чтобы в Москве, как это уже произошло в США и Чехии, увековечили память Немцова, его соратникам остается пока только мечтать.