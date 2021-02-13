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Бомбардировка Дрездена

В результате авианалетов союзников СССР по антигитлеровской коалиции за три дня в Дрездене погибли от 20 до 25 тысяч человек.

Налеты на Дрезден, совершенные Королевскими воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США 13 - 15 февраля 1945 года, считаются одними из самых разрушительных в истории Второй мировой войны.

Rosen liegen am 76. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkriegauf dem Altmarkt an einer Gedenkstätte, die an die Opfer der Bombardierung Dresdens erinnern soll. Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum der Elbestadt in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Stadt Dresden verzichtet an diesem 13. Februar auf das traditionelle Gedenken an die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wegen der Corona-Pandemie ist das Programm auf ein Minimum reduziert. +++ dpa-Bildfunk +++

Сотни жителей Дрездена протестовали против акции неонацистов 13.02.2021

Неонацисты используют годовщину бомбежек Дрездена для проведения своих акций. На протест против них вышли сотни жителей города. В этом году программа памятных мероприятий была сильно сокращена.
View taken from Dresden's townhall of the destroyed Old Town after the allied bombings on 13/14 February 1945. The Frauenkirche (Church of Our Lady, not seen in the picture) situated in the city centre, was reduced to rubble during 2nd World War allied bombing, and has now been restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. AFP PHOTO WALTER HAHN/SLUB DRESDEN/Deutsche Fotothek (Photo credit should read WALTER HAHN/AFP/Getty Images)

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена 13.02.2021

13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
Ankunft v.Berliner Kindern in Posen 1940 Nationalsozialismus: Kinderlandverschickung. - Ankunft von Berliner Kinder in der Stadt Posen (Warthegau).- Foto, 16.10.1940. |

Где и как Гитлер воспитывал будущих нацистов 08.10.2020

В конце сентября 1940 года Гитлер приказал организовать эвакуацию детей из крупных немецких городов, подвергающихся бомбардировкам. Большинство из них оказались в лагерях, где их воспитывали в духе НСДАП.
06.10.2020, Sachsen, Dresden: Blick am Morgen auf die Altstadt an der Elbe mit der Frauenkirche (l-r), dem Ständehaus, der Hofkirche, dem Rathaus und dem Hausmannsturm. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Дрезден на рассвете (фото) 07.10.2020

Сейчас в это трудно поверить, но в феврале 1945 года исторический центр Дрездена был полностью разрушен в результате бомбардировок. На восстановление ушли десятки лет.

Очевидец налета на Дрезден 75 лет назад: это было военное преступление (13.02.2020) 13.02.2020

Эрнст Хирш ребенком выжил во время бомбардировки англо-американской авиации и посвятил свою жизнь съемкам восстановления города.

Меняет ли Путин Конституцию из-за Лукашенко, или Поправки от дяди Шарика. DW Новости (13.02.20) 13.02.2020

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле ранее сообщало, что необходимость внесения поправок в Конституцию была вызвана разладом между Путиным и Лукашенко. Подробности – в выпуске DW Новости.
13.02.2020, Sachsen, Dresden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf einer Gedenkveranstaltung im Kulturpalast. Am 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg erinnert die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen. Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum der Elbestadt in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Комментарий: Бомбардировка Дрездена, президент ФРГ и стойкая демократия 13.02.2020

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер нашел правильные слова по случаю 75-й годовщины бомбардировки Дрездена и произнес на удивление актуальную речь, считает Йенс Турау.
13.02.2020, Sachsen, Dresden: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht auf einer Gedenkveranstaltung im Kulturpalast. Am 75. Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg erinnert die Stadt mit zahlreichen Veranstaltungen. Am 13. und 14. Februar 1945 legten alliierte Bomber das Zentrum der Elbestadt in Schutt und Asche. Bis zu 25.000 Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Президент ФРГ почтил память жертв бомбардировок Дрездена 13.02.2020

Франк-Вальтер Штайнмайер на траурной церемонии в Дрездене предостерег от выхолащивания правовой системы и демократии. По словам президента, бомбардировки февраля 1945 года напоминают и о нацистских преступлениях.
DRESDEN - JANUARY, 1952: View taken in January 1952 from Dresden's Muenzgasse street showing people working on the removal of debris in front of the ruins of the Frauenkirche (Church of Our Lady). The church was reduced to rubble during 2nd World War allied bombings, and now restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. (Photo by AFP/Getty Images)

75 лет бомбардировке Дрездена (фотогалерея) 13.02.2020

Дрезден разбомбили в самом конце Второй мировой войны. Барочные фасады давно восстановлены, но страсти вокруг этого события не утихают. Что же произошло 75 лет назад?
ARCHIV - Die Kombo zeigt Trümmerreste der bei Bombenangriffen im Februar 1945 zerstörten Frauenkirche mit dem Denkmal des Reformators Martin Luther am Neumarkt in Dresden (Sachsen)(s/w-Archivbild vom Juli 1971) und das ab 1994 wieder errichtete Gotteshaus am Tag der feierlichen Weihe am 30.10.2005. Knapp drei Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs legten britische und amerikanische Bomber am 13. und 14. Februar 1945 Dresden in Schutt und Asche. Foto: dpa (zu dpa-KORR «Im Feuersturm gefangen: Erinnerungen an die Dresdner Bombennacht» vom 12.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дрезден: как бомбили и как восстанавливали красивейший город мира 13.02.2019

74 года минуло с тех пор, как в результате авианалетов, совершенных западными союзниками СССР по антигитлеровской коалиции, один из красивейших городов Германии был превращен в руины.
ARCHIV - 30.07.2018, Sachsen-Anhalt, Ronney: Trockengefallene Sandbänke sind in der Elbe zu sehen. Dahinter hat die Elbfähre Elbfähre «Saalhorn Barby» festgemacht. (zu dpa «Niedrigwasser legt Weltkriegsmunition frei - zahlreiche Funde» vom 02.08.2018) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Аномальная жара в ФРГ: в обмелевших реках находят бомбы времен войны 04.08.2018

Давно уже уровень воды в реках Германии не был столь низким, как сейчас. На отмелях находят снаряды, оставшиеся с войны. Опасность таких находок нельзя недооценивать, указывает полиция.
Nadia Kaabi-Linke, The Altarpiece, 2015, 250 × 450.4 × 6.3 cm, © Nadia Kaabi-Linke, Foto: Mustafa Aboobacker

Как современное искусство работает с историей 26.10.2017

В Художественном музее Бонна открывается персональная выставка "Запечатленное время" Нади Кааби-Линке. DW публикует первое интервью художницы на русском языке.
Weiße Rosen liegen am 13.02.2017 auf der Pflastersteindecke einer Gedenkstätte auf dem Altmarkt in Dresden (Sachsen). Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnert die Stadt Dresden am 13. Februar an ihre Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

В Дрездене вспоминают жертв бомбардировок 1945 года 13.02.2017

Обербургомистр города Дирк Хильберт напомнил, что в Дрездене были не только жертвы войны, но и "целый ряд преступников". Он призвал "не предавать историю забвению".
Denkmal Luthers in Dresden/Bombardierung 2. Weltkrieg / Alliierte Luftoffensive gegen das Reichsgebiet / Bombardierung der Stadt Dresden 13./14. Februar 1945. - Das beschaedigte Denkmal Martin Luthers nach der Bombardierung.- Foto (Chomsor), Februar 1945.

Пылающий Дрезден: зачем разбомбили город на Эльбе? 13.02.2015

Союзники по антигитлеровской коалиции вынесли Дрездену смертный приговор. Он был приведен в исполнение ровно 70 лет назад. Красивейший город Германии сравняли с землей.
View taken from Dresden's townhall of the destroyed Old Town after the allied bombings on 13/14 February 1945. The Frauenkirche (Church of Our Lady, not seen in the picture) situated in the city centre, was reduced to rubble during 2nd World War allied bombing, and has now been restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. AFP PHOTO WALTER HAHN/SLUB DRESDEN/Deutsche Fotothek (Photo credit should read WALTER HAHN/AFP/Getty Images)

Новая выставка показывает бомбардировку Дрездена глазами писателей 06.02.2015

Экспозиция в Военно-историческом музее бундесвера не случайно называется так же, как и роман Курта Воннегута, - "Бойня номер пять". Этот писатель сам пережил варварскую бомбежку.
***Bild des Tages mit Deutschlandbezug*** DRESDEN, GERMANY-JANUARY 23: A general view of the 360 degree panorama display depicting the city of Dresden in the aftermath of the Allied firebombing during the press preview on January 23, 2015 in Dresden, Germany. On February 13, 1945, only months before the end of World War II, British and U.S. bombers obliterated the historic city center, killing at least 25,000 people. The panorama display is the work of Yadegar Asisi and will be open to the public beginning January 24. (Photo by Matthias Rietschel/Getty Images)

Дрезден после бомбардировок 27.01.2015

Как выглядел Дрезден после бомбардировок в феврале 1945 года.
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