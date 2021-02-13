Бомбардировка Дрездена

В результате авианалетов союзников СССР по антигитлеровской коалиции за три дня в Дрездене погибли от 20 до 25 тысяч человек.
Налеты на Дрезден, совершенные Королевскими воздушными силами Великобритании и Военно-воздушными силами США 13 - 15 февраля 1945 года, считаются одними из самых разрушительных в истории Второй мировой войны.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле ранее сообщало, что необходимость внесения поправок в Конституцию была вызвана разладом между Путиным и Лукашенко. Подробности – в выпуске DW Новости.