 Большинство немцев - против выхода Великобритании из Евросоюза | Новости из Германии о Европе | DW | 15.01.2019

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Европа

Большинство немцев - против выхода Великобритании из Евросоюза

Против "Брекзита" выступают более 73% участников опроса Civey, проведенного в Германии. Чуть более 18% респондентов, напротив, считают, что Великобритания должна покинуть ЕС.

Демонстрация противников Брекзита в Лондоне, январь 2019 года

Демонстрация противников "Брекзита" в Лондоне, январь 2019 года

Большинство немцев не хотят, чтобы Великобритания выходила из состава Европейского Союза. Это следует из опубликованных вечером 14 января результатов опроса, проведенного исследовательским институтом Civey по заказу портала t-online.de. Согласно им, почти три четверти (73,7%) опрошенных жителей Германии ответили "да" или "скорее да" на вопрос о том, приветствовали ли бы они отмену "Брекзита", который запланирован на 29 марта 2019 года.

И только чуть более 18 процентов респондентов считают, что Великобритания должна покинуть ЕС. Еще 8 процентов опрошенных затруднились ответить.

"Брекзит" поддерживают сторонники правых популистов

Социологи отметили, что за сохранение Великобритании в составе ЕС выступает большинство представителей почти всех групп, на которые участников репрезентативного опроса можно разделить в зависимости от возраста, уровня образования, места проживания и политических предпочтений.

Контекст

Жесткий вариант "Брекзита", мягкий вариант "Брекзита", новый референдум по "Брекзиту" - у британских политиков есть еще много сюрпризов для своих граждан, пишет обозреватель FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер. (13.12.2018)

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW. (06.09.2018)

Исключением стали те, кто поддерживают правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии": среди них против "Брекзита" высказались только чуть больше трети опрошенных. Меньше противников "Брекзита" и среди сторонников Левой партии - три четверти по сравнению с более 80% потенциальных избирателей других партий.

На референдуме летом 2016 года большинство жителей Великобритании высказались за выход страны из состава ЕС.

Вечером 15 января депутаты нижней палаты британского парламента проголосуют по соглашению о "Брекзите". Этот договор, который премьер-министр Тереза Мэй выработала совместно с Брюсселем, ранее был одобрен на саммите ЕС. Если парламент Великобритании выступит против соглашения, то 29 марта произойдет "неупорядоченный" "Брекзит", предостерегает глава лондонского кабинета Мэй.

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    Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

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    Мягкий вариант Brexit декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Кроме того, предполагается, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу Brexit.

  • Тереза Мэй и Дональд Туск

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    В Брюсселе приветствуют решение Лондона

    Глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

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    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Историческое решение

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу Brexit. В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

  • флаги Великобритании, Шотландии и ЕС

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Как в Великобритании голосовали по вопросу Brexit

    Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

  • демонстранты в Лондоне против Brexit

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Столичный взгляд

    Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

  • итоги референдума по возрастным группам

    Brexit: решение принято, вопросы остаются

    Молодые британцы против Brexit

    75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за Brexit.

    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"

Контекст

Brexit: решение принято, вопросы остаются

Разногласия о том, каким будет выход Великобритании из ЕС привели к расколу в правительстве Мэй. За историческое решение о Brexit британцы проголосовали на референдуме в июле 2016 года. (10.07.2018)  

Ссылки в интернете

Опрос Civey: большинство немцев хотят, чтобы Великобритания осталась в ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Саммит ЕС одобрил соглашение по "Брекзиту"  

Почему ушел в отставку Борис Джонсон?  

В сценарий Brexit вмешался суд  

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