Большинство жителей Германии поддерживают смягчение карантинных мер

Большинство жителей Германии поддерживают смягчение ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, следует из опроса, проведенного для программы Politbarometer немецкого телеканала ZDF, результаты которого были обнародованы в пятницу, 24 апреля. Так, 55 процентов респондентов согласны с позицией федеральных и земельных властей по этому вопросу. Еще 30 процентов опрошенных считают, что мероприятия были смягчены слишком сильно. Однако 13 процентов заявили о недостаточном ослаблении.

Абсолютное большинство (87 процентов) респондентов поддерживают действующие ограничения на перемещение. Свыше половины (53 процента) участников опроса согласны с поэтапным открытием школ, однако каждый третий (32 процента) считают, что школам следовало оставаться закрытыми. А возобновление работы ряда магазинов поддержала почти половина (46 процентов) опрошенных. Треть респондентов (34 процента) хотели бы, чтобы эта мера распространилась и на магазины площадью более 800 квадратных метров.

Между тем, в стране медленно снижается число жителей, всерьез опасающихся за свое здоровье, сообщили днем ранее издания медиагруппы Funke со ссылкой на опрос института Infratest dimap. Три четверти (74 процента) респондентов согласны с мерами по ограничению социальных контактов, однако уровень такой поддержки в последнее время снизился.

Решение о дальнейшем ослаблении - не ранее 6 мая

В Германии 20 апреля началось поэтапное ослабление карантинных мер. В частности, открылись магазины с торговой площадью до 800 кв. метров. Ограничение по площади не распространяется на книжные магазины, а также центры продаж велосипедов и автомобилей. Кроме того, в ряде земель решено вернуть в школы учеников выпускных классов для подготовки и сдачи экзаменов, а также возобновить занятия в четвертых - выпускных - классах начальных школ. Власти примут решение о дальнейшем смягчении мер не ранее 6 мая, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии на утро 24 апреля зарегистрированы 150 383 заражений коронавирусом, а 5321 инфицированных скончались.

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