Большинство граждан США выступают за улучшение отношений с РФ

Большинство граждан США (58 процентов) считают, что важнее продолжать прикладывать усилия для того, чтобы наладить отношения с Россией. Это следует из опроса компании Gallup, результаты которого были опубликованы в понедельник, 20 августа. Еще 36 процентов считают, что важнее предпринимать серьезные дипломатические и экономические меры против России. Остальные затруднились ответить.
Две трети американцев при этом заявили, что следят за новостями о России и президентских выборах в США 2016 года, 33 процента из них - "очень пристально".
Мнения американцев о политике в отношении России разнятся в зависимости от того, как часто они смотрят новости о возможном вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США. Так, 53 процента из тех, кто очень внимательно следит за такими новостями, выступают за серьезные меры против России, а 38 процентов - за налаживание отношений с ней. С последними охотнее соглашаются те, кто не так внимательно следит за новостями об РФ и выборах в США.
75 процентов респондентов уверены, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, противоположного мнения придерживаются 16 процентов опрошенных. Из тех, кто считает, что РФ вмешивалась в выборы в США, 36 процентов говорят, что ее действия не повлияли на результат, 39 процентов - что повлияли.
Gallup проводила опрос с 1 по 12 августа.
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Российские следы вокруг Дональда Трампа
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Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев