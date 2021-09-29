Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Бокс

.

25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Как победа боксера Усика стала ударом по болевой точке Киева 29.09.2021

"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.
25/09/2021*** London*** Boxen: Weltmeisterschaft im Schwergewicht, Joshua (Großbritannien) - Usyk (Ukraine): Oleksandr Usyk feiert seinen einstimmigen Sieg über Anthony Joshua. +++ dpa-Bildfunk +++

Украинский боксер Усик стал объединенным чемпионом мира 25.09.2021

Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.
North Rhine-Westphalia's State Premier, Christian Democratic Union (CDU) leader and candidate for chancellor Armin Laschet reacts during an election rally with Kyiv Mayor Vitali Klitschko in Hanover, Germany September 4, 2021. REUTERS/Fabian Bimmer

Как Кличко советовал партии Меркель избежать нокаута на выборах 04.09.2021

Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.

Karikatur von Sergey Elkin. Thema: 4. Welle der Coronavirus-Pandemie Ein SARS-Coronavirus in Mikroskop-Nahaufnahme steht mit dem Schild 4 Round und sagt: Ich beginne jetzt mit der vierten Welle….

Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг 20.08.2021

В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
Fünffacher Weltmeister im Thaiboxen, dreifacher Weltmeister im Kickboxen und Gewinner der Russian Open MMA Championship Alexey Kudin

В Беларуси экстрадированному из РФ спортсмену Кудину грозит 3,5 года тюрьмы 10.08.2021

Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин обвиняется в сопротивлении милиции в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
6620033 06.08.2021 Bronze medalists Russian Olympic Committee's Mariia Novolodskaia and Gulnaz Khatuntseva pose during the awarding ceremony after the women's cycling track madison final at the Tokyo 2020 Olympic Games at Azu Velodrome in Azu, Japan. Vladimir Astapkovich / Sputnik

Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио 06.08.2021

Борец Сидаков завоевал в Японии олимпийское "золото". А бокс и велогонки принесли атлетам из РФ "серебро" и 2 "бронзы". Российские спортсмены - на пятой строчке медального зачета Олимпиады в Токио.
Fünffacher Weltmeister im Thaiboxen, dreifacher Weltmeister im Kickboxen und Gewinner der Russian Open MMA Championship Alexey Kudin

В Беларуси начался суд над выданным Россией чемпионом мира Кудиным 05.08.2021

По уголовному делу, рассматриваемому судом в Молодечно, многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину грозит 5 лет лишения свободы.
Fünffacher Weltmeister im Thaiboxen, dreifacher Weltmeister im Kickboxen und Gewinner der Russian Open MMA Championship Alexey Kudin

Выданный Минску Россией спортсмен Кудин "попросил" Лукашенко о помиловании 24.07.2021

Обращение Алексея Кудина, содержащегося в минском СИЗО, показал белорусский гостелеканал, ранее передавший "интервью" Протасевича.

Где купить замок по дешевке? Европа в фокусе (01.04.2021) 01.04.2021

Также в программе: где выпить пива со вкусом яблока или лимона и можно ли заняться боксом в 74 года?
### Name auf Wunsch von Danylo Bilyk von Wladimir zu Vitali geändert entgegen der Information der Agentur ### HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Wladimir Klitschko attends the federal congress of the German Christian Democrats (CDU) on December 7, 2018 in Hamburg, Germany. German Chancellor and leader of the German Christian Democrats (CDU) Angela Merkel will step down as leader of the party following an 18-year reign. CDU delegates will elect today a successor from a choice of three candidates: Annegret Kramp-Karrenbauer, whom Merkel favors, Friedrich Merz and Jens Spahn. (Photo by Thomas Lohnes/Getty Images)

Эффект Кличко: как действующему мэру в третий раз удалось победить в Киеве 09.11.2020

Виталий Кличко будет руководить украинской столицей следующие пять лет. Что помогло экс-боксеру в третий раз подряд победить в Киеве - технологии или реальные достижения? DW разбиралась.
ARCHIV - 08.04.2015, Hamburg: Eine Puppe liegt in einer Babyklappe des Hamburger Vereins Sternipark. Eine Stahlklappe, dahinter ein Wärmebett mit Sensor, in das das ungewollte Baby gelegt werden kann: So begann vor 20 Jahren der Boom der Babyklappen - mittlerweile gibt es rund 100 in Deutschland. (zu dpa Hilfe für Mütter in Not: Vor 20 Jahren eröffnet die erste Babyklappe) Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Анонимный отказ от ребенка: сколько в Германии бэби-боксов? (фото) 07.04.2020

Все началось в Гамбурге 20 лет назад. Возможность анонимно отказаться от ребенка и передать его государству предоставляют больницы и общественные организации.
Karikatur -Wladimir Putin mit nacktem Oberkörper sieht auf dem Bildschirm Donald Trump, der sich als Rocky zeigt, und sagt: Das ist doch mein Stil eines brutalen Macho. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Trump als Boxer, Fotomontage, Rocky, Putin Das ist eine Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin. Thema: Trump zeigt sich als Rocky

Трамп в образе Рокки: без вмешательства Путина не обошлось? 28.11.2019

Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.
Felix STURM wird am 31. Januar 2019 40 Jahre alt, Felix STURM in Aktion; Boxen, Supermittelgewicht WM - Rueckkampf der WBA, Felix Sturm (GER, Sieger nach Punkten) vs Fedor Chudinov (RUS) am 20.02.2016 in O b e r h a u s e n / Deutschland. Â | Verwendung weltweit

Чемпиона мира по боксу Штурма судят в Кельне за допинг и уклонение от налогов 04.11.2019

Немецкий боксер Феликс Штурм одержал победу над россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. После этого Штурма уличили в допинге.
29.09.2019 *** Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he delivers a speech during a demonstration in Moscow on September 29, 2019. - Thousands gathered in Moscow for a demonstration demanding the release of the opposition protesters prosecuted in recent months. Police estimated a turnout of 20,000 people at the Sakharov Avenue in central Moscow about half an hour after the start of the protest, which was authorised. The demonstrators chanted let them go and brandished placards demanding a halt to repressions of opposition protesters. (Photo by Yuri KADOBNOV / AFP) (Photo credit should read YURI KADOBNOV/AFP/Getty Images)

Второй зарубежный спонсор ФБК рассказал о своем пожертвовании 18.10.2019

Испанский боксер, которому якобы принадлежат две фирмы, в интервью "Медузе" не смог разъяснить ряд вопросов, связанных с его поддержкой российского Фонда борьбы с коррупцией.
ARCHIV - 20.10.2018, USA, Las Vegas: Maxim Dadaschew feiert nachdem er Antonio DeMarco während eines Weltergewicht Kampfes besiegt hat. Der russische Profi-Boxer Dadaschew ist nach einer bei einem Kampf in Oxon Hill/USA erlittenen Kopfverletzung in ein künstliches Koma versetzt worden. (zu dpa: Russischer Boxer nach Kopfverletzung ins künstliche Koma versetzt). Foto: John Locher/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Российский боксер скончался в США от полученных в бою травм 23.07.2019

После боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, во время которого Максим Дадашев пропустил множество ударов, врачи диагностировали у россиянина тяжелый отек мозга.

25.03.2019, Bayern, München: Die Kickboxweltmeisterin Marie Lang ist beim Pressetraining von Stekos Fight Club in Stekos Sportcenter zu sehen. Am 28.03.2019 findet im Mixed Munich Arts Stekos Fight Club statt. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Женщины, которые могут отправить в нокаут 29.05.2019

В боксе девушкам не место? Как бы не так! Представляем ярких немецких спортсменок, добившихся успехов на ринге.
Показать еще