Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
.
"Пояса едут домой", - сказал чемпион мира по боксу Александр Усик после своей победы. Но пока он собирается на родину в аннексированный Крым, Украина спорит, как к этому относиться.
Украинец Александр Усик победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой проходил в Лондоне.
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко выступил в Германии в новой роли - гостя избирательной кампании правящей партии ХДС. Ее лидеру нужен один совет - как победить, проигрывая.
В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
Многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин обвиняется в сопротивлении милиции в ходе акций протеста после президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Борец Сидаков завоевал в Японии олимпийское "золото". А бокс и велогонки принесли атлетам из РФ "серебро" и 2 "бронзы". Российские спортсмены - на пятой строчке медального зачета Олимпиады в Токио.
По уголовному делу, рассматриваемому судом в Молодечно, многократному чемпиону мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексею Кудину грозит 5 лет лишения свободы.
Обращение Алексея Кудина, содержащегося в минском СИЗО, показал белорусский гостелеканал, ранее передавший "интервью" Протасевича.
Также в программе: где выпить пива со вкусом яблока или лимона и можно ли заняться боксом в 74 года?
Виталий Кличко будет руководить украинской столицей следующие пять лет. Что помогло экс-боксеру в третий раз подряд победить в Киеве - технологии или реальные достижения? DW разбиралась.
Все началось в Гамбурге 20 лет назад. Возможность анонимно отказаться от ребенка и передать его государству предоставляют больницы и общественные организации.
Президент США запостил в соцсетях фотомонтаж: он предстал в образе боксера Рокки из одноименного фильма. Карикатурист Сергей Елкин знает, кто на самом деле был примером для Трампа.
Немецкий боксер Феликс Штурм одержал победу над россиянином Федором Чудиновым в 2016 году. После этого Штурма уличили в допинге.
Испанский боксер, которому якобы принадлежат две фирмы, в интервью "Медузе" не смог разъяснить ряд вопросов, связанных с его поддержкой российского Фонда борьбы с коррупцией.
После боя против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, во время которого Максим Дадашев пропустил множество ударов, врачи диагностировали у россиянина тяжелый отек мозга.
В боксе девушкам не место? Как бы не так! Представляем ярких немецких спортсменок, добившихся успехов на ринге.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact