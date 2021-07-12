Бойко Борисов

Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз

Тысячи жителей Болгарии более двух месяцев выходят на антиправительственные демонстрации, протестуя против коррупции в стране. Они считают, что ЕС пока должным образом не реагирует на эту проблему.