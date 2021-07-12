Бойко Борисов

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Согласно прогнозам, на парламентских выборах в Болгарии с отрывом менее одного процента лидирует популистская партия "Есть такой народ". Официальные результаты выборов объявят в течение четырех дней.
Парламентские выборы в Болгарии могут привести к смене власти после почти 12-летнего правления Бойко Борисова. Протестное движение намерено отдать экс-премьера под суд за коррупцию и злоупотребления.
После подсчета почти половины бюллетеней партия Бойко Борисова набирает 24,2 процента голосов. Премьер уже предложил оппозиции сформировать правительство.
По данным Gallup, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов. За второе место борются популисты из ITN и социалисты.
От результатов голосования зависит дальнейшее пребывание у власти болгарского премьера Борисова. Коалиционное правительство Борисова обвиняют в коррупции.
4 апреля в Болгарии пройдут парламентские выборы. Молодые и образованные граждане хотят избавить страну от коррупции и изменить старую систему. Удастся ли им это сделать?
Несколько месяцев в Болгарии шли протесты. Демонстранты требовали отставки премьера Бойко Борисова, обвиняя его в коррупции. Что в ответ говорят в правительстве? Интервью DW с министром труда Денитсой Сачевой.
На протяжении уже трех месяцев демонстранты в Болгарии требуют отставки генпрокурора Ивана Гешева и кабинета премьера Бойко Борисова.
Тысячи жителей Болгарии более двух месяцев выходят на антиправительственные демонстрации, протестуя против коррупции в стране. Они считают, что ЕС пока должным образом не реагирует на эту проблему.
Трое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Софии. Демонстранты требуют отставки премьера Болгарии Бойко Борисова, обвиняя его в коррупции и близости к олигархам.
Протестующие добиваются отставки правительства премьер-министра Болгарии Борисова, которого они обвиняют в коррупции и связях с олигархами. В результате столкновений с полицией пострадали не менее 55 человек.
Несмотря на протесты в стране и критику со стороны президента, премьер Борисов заявил о необходимости новой конституции. Для ее принятия может быть созвано Великое Народное собрание.
Болгары протестуют против премьера Борисова, у которого на тумбочке пистолет и слитки золота. Но проблема гораздо глубже, и ЕС не должен закрывать на нее глаза, считает Александр Андреев.
В Болгарии тысячи протестующих в столице и других городах уже три недели продолжают требовать отставки кабинета премьера Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова.
Протестующие в Болгарии требуют проверить подлинность распространяемого в Сети видео, в котором показаны пачки банкнот достоинством в 500 евро на ночном столике премьера Бойко Борисова.
Протесты в Болгарии под лозунгом "Защитим демократию!" продолжаются 18-й день подряд. Их участники требуют отставки премьер-министра страны и главного прокурора.
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