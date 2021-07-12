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Бойко Борисов

People vote during a snap parliamentary election, at a polling station in Sofia, Bulgaria, July 11, 2021. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Прогнозы: популисты с минимальным отрывом лидируют на выборах в Болгарии 12.07.2021

Согласно прогнозам, на парламентских выборах в Болгарии с отрывом менее одного процента лидирует популистская партия "Есть такой народ". Официальные результаты выборов объявят в течение четырех дней.

People vote during a snap parliamentary election, at a polling station in Sofia, Bulgaria, July 11, 2021. REUTERS/Spasiyana Sergieva

Выборы в Болгарии: надежда на новую эру без Бойко Борисова 11.07.2021

Парламентские выборы в Болгарии могут привести к смене власти после почти 12-летнего правления Бойко Борисова. Протестное движение намерено отдать экс-премьера под суд за коррупцию и злоупотребления.

Bulgaria's Prime Minister Boyko Borisov speaks during a press conference on the current situation regarding the delivery of vaccines against the novel coronavirus COVID-19 disease in Europe on March 16, 2021, at the Chancellery in Vienna, Austria. - Austria, the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria, Croatia and Latvia have called for talks among EU leaders regarding huge disparities in the distribution of vaccines, according to a letter published on March 13, 2021. (Photo by GEORG HOCHMUTH / APA / AFP) / Austria OUT

Партия премьера лидирует на выборах в парламент Болгарии 05.04.2021

После подсчета почти половины бюллетеней партия Бойко Борисова набирает 24,2 процента голосов. Премьер уже предложил оппозиции сформировать правительство.

This handout photograph taken and made available by the GERB party press office on April 4, 2021 shows Bulgarian Prime Minister and leader of GERB party Boyko Borisov casting his ballot at a polling station during the parliamentary election in Sofia. - Bulgarians vote on April 4, 2021 to elect a new parliament with outgoing Prime Minister's centre-right party tipped to finish first but struggle to find coalition partners amid predictions of low turnout on pandemic fears. (Photo by Handout / GERB Party Press Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / GERB Party Press Office - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Экзитполы прочат партии премьера Болгарии победу на выборах в парламент 04.04.2021

По данным Gallup, партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов. За второе место борются популисты из ITN и социалисты.
A pedestrian walks past election posters near a mosque under renovation, in the town of Kyustendil, Bulgaria, Saturday, April 3, 2021. After months of nationwide anti-government protests over corruption, stalled reforms and a stagnating economy in the EU's poorest member state, Bulgarians are gearing up for a parliamentary election in the shadow of the coronavirus pandemic. (AP Photo/Visar Kryeziu)

В Болгарии на фоне пандемии выбирают парламент 04.04.2021

От результатов голосования зависит дальнейшее пребывание у власти болгарского премьера Борисова. Коалиционное правительство Борисова обвиняют в коррупции.
06.11.2016 *** Präsidentenwahl in Bulgarien Gemischte Motive zur Wahl in Bulgarien der DW-Partneragentur BGNES

Выборы в Болгарии: за кого будет голосовать молодежь 03.04.2021

4 апреля в Болгарии пройдут парламентские выборы. Молодые и образованные граждане хотят избавить страну от коррупции и изменить старую систему. Удастся ли им это сделать?

Скандалы в самой коррумпированной стране ЕС: как власти Болгарии реагируют на массовые протесты 11.11.2020

Несколько месяцев в Болгарии шли протесты. Демонстранты требовали отставки премьера Бойко Борисова, обвиняя его в коррупции. Что в ответ говорят в правительстве? Интервью DW с министром труда Денитсой Сачевой.

People take part in an anti-government demonstration in Sofia, Bulgaria October 3, 2020. REUTERS/Stoyan Nenov

В Болгарии протестующие потребовали отставки премьер-министра 04.10.2020

На протяжении уже трех месяцев демонстранты в Болгарии требуют отставки генпрокурора Ивана Гешева и кабинета премьера Бойко Борисова.
Sie sind von den Protesten in Sofia, Bulgarien, 22.09.2020. Ich bin der Autor. Zulieferung & Copyright Alexandar Detev

Против коррупции: протестующие в Болгарии надеются на Евросоюз 02.10.2020

Тысячи жителей Болгарии более двух месяцев выходят на антиправительственные демонстрации, протестуя против коррупции в стране. Они считают, что ЕС пока должным образом не реагирует на эту проблему.
SOFIA, BULGARIA - SEPTEMBER 22: Protesters clash with police officers during an anti-government protest in front of the new Parliament Building in Sofia, Bulgaria on September 22, 2020. Borislav Troshev / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией 23.09.2020

Трое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Софии. Демонстранты требуют отставки премьера Болгарии Бойко Борисова, обвиняя его в коррупции и близости к олигархам.
02.09.2020, Bulgarien, Sofia: Demonstranten st0ßen vor dem Gebäude der Nationalversammlung mit der Polizei zusammen. Bei regierungskritischen Protesten ist es in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu Ausschreitungen gekommen. Foto: Valentina Petrova/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Полиция Болгарии демонтировала палатки демонстрантов в Софии 03.09.2020

Протестующие добиваются отставки правительства премьер-министра Болгарии Борисова, которого они обвиняют в коррупции и связях с олигархами. В результате столкновений с полицией пострадали не менее 55 человек.
Boiko Borisov, Bulgariens Premier, aufgenommen heute 4.09.2018 in Sofia

Премьер Болгарии заявил о планах изменить конституцию 15.08.2020

Несмотря на протесты в стране и критику со стороны президента, премьер Борисов заявил о необходимости новой конституции. Для ее принятия может быть созвано Великое Народное собрание.
People are seen light torches during anti-government protest in the Bulgarian capital of Sofia, Bulgaria on July 15, 2020. Thousands of people are gathered in the Bulgarian Capital of Sofia to protest against the corruption in Bulgaria. Anti-government protests are held in some of the biggest cities in Bulgaria against the Prime Minister Boyko Borissov, the rulling government and chief prosecutor. People are holding signs against Mafia and corruption in Bulgaria, Sofia, Bulgaria on July 15, 2020 (Photo by Hristo Rusev/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: В Болгарии протестуют против государства в государстве 08.08.2020

Болгары протестуют против премьера Борисова, у которого на тумбочке пистолет и слитки золота. Но проблема гораздо глубже, и ЕС не должен закрывать на нее глаза, считает Александр Андреев.
A protester gestures next to the Bulgarian national flags, as he takes part in an anti-government demonstration in Sofia, Bulgaria July 29, 2020. REUTERS/Stoyan Nenov

Протестующие блокировали движение в центре Софии 30.07.2020

В Болгарии тысячи протестующих в столице и других городах уже три недели продолжают требовать отставки кабинета премьера Бойко Борисова и генпрокурора страны Сотира Цацарова.
Antiregierungsproteste in Sofia am 26. Juli 2020 © BGNES

В Болгарии резиденцию премьера забросали фальшивыми банкнотами 29.07.2020

Протестующие в Болгарии требуют проверить подлинность распространяемого в Сети видео, в котором показаны пачки банкнот достоинством в 500 евро на ночном столике премьера Бойко Борисова.

Antiregierungsproteste und Straßenblockaden in der HS von Bulgarien -Sofia. Aufgenommen sind sie am 22.7. 2020 von unserer Korrespondentin in Bulgarien Maria C

Лидер протестов в Болгарии пообещал их эскалацию 26.07.2020

Протесты в Болгарии под лозунгом "Защитим демократию!" продолжаются 18-й день подряд. Их участники требуют отставки премьер-министра страны и главного прокурора.
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