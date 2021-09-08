Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Блокада Ленинграда

Блокада гитлеровскими войсками города на Неве длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года

872 дня Ленинград был в осаде. Сотни тысяч жителей города погибли от обстрелов, голода и холода.

Как на самом деле живется афганским беженцам в России и что они о ней говорят. DW Новости (08.09.21) 08.09.2021

Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.

"Что может быть ценнее хлеба?": 80 лет назад началась блокада Ленинграда (08.09.2021) 08.09.2021

Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
637347 26.10.1941 The Siege of Leningrad, October 1941. Anatoliy Garanin / Sputnik

Блокада Ленинграда: немецкий историк об истинных планах Гитлера 08.09.2021

Почему Гитлер не спешил брать Ленинград? И нуждается ли в защите историческая правда? Интервью DW с профессором из Гамбурга Бирте Кундрус.
BEANPOLE, (aka DILDA), from left: Vasilisa Perelygina, Viktoria Miroshnichenko, 2019. ph: Liana Mukhamedzyanova / © Kino Lorber / courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Женский взгляд на войну: как оценили "Дылду" в Германии 22.10.2020

22 октября в немецких кинотеатрах выходит фильм Кантемира Балагова "Дылда". Что говорят о нем в Германии?
A girl victim of dystrophy, c1944-c1945. An example of the terrible hardships suffered by the civilian population of the Soviet Union during the Second World War. Over a million civilians died during the Siege of Leningrad, which lasted from 8 September 1941 until 27 January 1944. Found in the collection of the Museum of the Siege of Leningrad, St. Petersburg. (Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Блокада Ленинграда - это преступление вермахта 27.01.2020

27 января 1944 года - дата окончательного освобождения Ленинграда от блокады. Понимание масштабов преступления, направленного на уничтожение этого города, утвердилось в Германии недавно.
26.01.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JANUARY 26, 2019: A ceremony to commemorate the victims of the WWII Siege of Leningrad takes place at St Petersburg's Piskaryovskoye Memorial Cemetery, their mass grave site, ahead of the 75th anniversary of the lifting of the siege. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

На что пойдут 12 млн евро из Германии для блокадников Ленинграда 24.01.2020

Правительство ФРГ выделило год назад 12 млн евро как гуманитарный жест по случаю 75-летия снятия блокады Ленинграда. DW о том, как расходуют эти деньги.
27.05.2015 **** ARCHIV - Ältere Menschen sitzen am 27.05.2015 vor den Sozialbetrieben Köln in Köln (Nordrhein-Westfalen). Am 04.11.2015 findet eine Pressekonferenz des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) zum Thema «Geht es Deutschland gut?» aus Sicht von Rentnern, Pflegebedürftigen und gesetzlichen Krankenkassen statt. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd

Как живут в ФРГ эмигранты из бывшего СССР, пережившие Вторую мировую 19.11.2019

Израиль Лившиц был разведчиком во время Второй мировой войны. Зиновий Гольдберг пережил блокаду Ленинграда, Марина Саксаганская - оккупацию. Сейчас они живут в ФРГ и рассказали DW свои истории.
Mahnmal den Opfern der Leningrader Blockade und den Verteidigern Leningrads im zweiten Weltkrieg Bild: DW/Vladimir Izotow

Ленинградская блокада глазами немцев 01.07.2019

75 лет назад умерла ленинградская школьница Таня Савичева. Дневник, который она вела во время блокады, стал одним из доказательств преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе.

Блокада Ленинграда: кто получит помощь из Германии. DW Новости (28.01.19) 28.01.2019

В России накануне прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В тот же день стало известно, что власти Германии выделят 12 миллионов евро жертвам блокады. Средства пойдут, в частности, на реконструкцию госпиталя для ветеранов, а также на создание российско-германского Центра встреч для общественности и блокадников.
26.01.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JANUARY 26, 2019: A ceremony to commemorate the victims of the WWII Siege of Leningrad takes place at St Petersburg's Piskaryovskoye Memorial Cemetery, their mass grave site, ahead of the 75th anniversary of the lifting of the siege. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

ФРГ выделила 12 млн евро жертвам блокады Ленинграда 27.01.2019

На выделенные средства в Петербурге будет модернизирована больница для ветеранов. ФРГ и Россия уверены, что данная акция улучшит качество жизни бывших блокадников, говорится в заявлении глав МИД двух стран.

Yan Tsapnik, Elena Babenko, and Anfisa Chernykh in Prazdnik (2018) Quelle: https://www.imdb.com/title/tt9024986/mediaindex?ref_=tt_pv_mi_sm Rights: Prazdnik (2018)

Виктор Ерофеев: Фильм "Праздник" и мифологизация российской истории 03.01.2019

На YouTube выставлен фильм Алексея Красовского "Праздник", который вызвал много шума, включая призывы к запрету и угрозы в адрес режиссера. Его посмотрел писатель Виктор Ерофеев.
Theaterstück 67/871. Ein deutsch-russisches Ensemble erzählt von der Blockade Leningrads im Zweiten Weltkrieg Copyright: Theater Pokoleniy

Воспоминания о блокаде Ленинграда: голод, холод, очень много слез 29.01.2018

В Санкт-Петербурге показали немецко-российский спектакль о блокаде Ленинграда, но рассказано пока не всё.

Для чего критики G20 приехали на саммит в Гамбурге - DW Новости (05.07.2017) 05.07.2017

Лидеры G20 еще только готовятся приехать на саммит в Гамбург. А вот альтернативный саммит под названием "За глобальную солидарность" там уже стартовал.
Ausstellung Horchposten 1941 / Ich höre den Krieg im Museum der politischen Geschichte S.-Petersburg. Gemacht am 22.02. von Violetta Rjabko - unsere Korrespondentin vor Ort. Rechte geklärt. Von links nach rechts - Jochen Langner und Andreas von Westphalen, Autoren der Ausstellung.

Кровь вместо грудного молока и другие ужасы войны 13.03.2017

Звуковая инсталляция, созданная немецкими художниками на основе реальных воспоминаний, наводит ужас даже на тех, кто знает о том, что такое война, не понаслышке.
Am 7. Februar im Neuen Museum St. Petersburg eröffnet. Während die Blockade Teil des kollektiven Gedächtnisses in der Sowjetunion und dem heutigen Russland wurde und ihr eine eigene offizielle Museumsgedenkstätte im heutigen St. Petersburg gewidmet ist, ist sie im öffentlichen Diskurs Deutschlands wenig präsent. Anders als für viele andere Opfergruppen des Nationalsozialismus gibt es in Deutschland kein öffentliches Denkmal für die Hungertoten von Leningrad. Dieser Mangel öffentlichen Bewusstseins in Deutschland ist der Ausgangspunkt von 900 und etwa 26 000 Tage. Ziel ist es, einen öffentlichen Diskurs anzuregen und den Opfern der Leningrader Blockade Tribut zu zollen, indem verschiedene Möglichkeiten des Erinnerns reflektiert werden - in einer Ausstellung mit begleitenden Filmvorführungen sowie einem Vortrags- und Gesprächsprogramm. Junge Künstlerinnen und Künstler aus Moskau, St. Petersburg und Hamburg (der Partnerstadt von St. Petersburg) präsentieren Ideen und Entwürfe für mögliche öffentliche Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Blockade. Autor: Violetta Rjabko - DW-Korrespondentin in S.-Petersburg

Блокада Ленинграда - пробел в коллективной памяти немцев 07.02.2017

В Германии нет общедоступного памятника умершим от голода в Ленинграде. В Петербурге открывается выставка российских и немецких художников, попытавшихся облечь память о блокаде в объекты искусства.

Am 7. Februar im Neuen Museum St. Petersburg eröffnet. Während die Blockade Teil des kollektiven Gedächtnisses in der Sowjetunion und dem heutigen Russland wurde und ihr eine eigene offizielle Museumsgedenkstätte im heutigen St. Petersburg gewidmet ist, ist sie im öffentlichen Diskurs Deutschlands wenig präsent. Anders als für viele andere Opfergruppen des Nationalsozialismus gibt es in Deutschland kein öffentliches Denkmal für die Hungertoten von Leningrad. Dieser Mangel öffentlichen Bewusstseins in Deutschland ist der Ausgangspunkt von 900 und etwa 26 000 Tage. Ziel ist es, einen öffentlichen Diskurs anzuregen und den Opfern der Leningrader Blockade Tribut zu zollen, indem verschiedene Möglichkeiten des Erinnerns reflektiert werden - in einer Ausstellung mit begleitenden Filmvorführungen sowie einem Vortrags- und Gesprächsprogramm. Junge Künstlerinnen und Künstler aus Moskau, St. Petersburg und Hamburg (der Partnerstadt von St. Petersburg) präsentieren Ideen und Entwürfe für mögliche öffentliche Formen der künstlerischen Auseinandersetzung mit der Blockade. Autor: Violetta Rjabko - DW-Korrespondentin in S.-Petersburg

От куска хлеба до смартфона: блокада Ленинграда глазами российских и немецких художников 07.02.2017

В Петербурге открывается выставка-размышление: российские и немецкие художники задумались о ленинградской блокаде.
Показать еще