Блокада Ленинграда

Блокада гитлеровскими войсками города на Неве длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года
872 дня Ленинград был в осаде. Сотни тысяч жителей города погибли от обстрелов, голода и холода.
Поток беженцев из Афганистана растет и явно будет увеличиваться. В Евросоюзе надеются, что их примут страны-соседи Афганистана, обещая им помощь. Сами страны ЕС отказались принимать беженцев, опасаясь повторения миграционного кризиса. Не хотят открывать границы для афганских беженцев ни страны Центральной Азии, ни Россия. Это крайне усложняет жизнь тем людям, которые надеялись найти там убежище.
Ровно 80 лет назад гитлеровские войска начали блокаду Ленинграда. Это было одно из самых чудовищных преступлений нацистского вермахта на территории Советского Союза. Наша коллега встретилась в Санкт-Петербурге с женщиной, которая помнит те страшные времена, поскольку сама ребенком пережила блокаду.
В России накануне прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. В тот же день стало известно, что власти Германии выделят 12 миллионов евро жертвам блокады. Средства пойдут, в частности, на реконструкцию госпиталя для ветеранов, а также на создание российско-германского Центра встреч для общественности и блокадников.