 Бизнес в ЕС поддержат кредитами на 200 млрд евро в свете пандемии | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Бизнес в ЕС поддержат кредитами на 200 млрд евро в свете пандемии

Страны Евросоюза согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка для поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от распространения вируса SARS-CoV-2.

Банкноты достоинством в 200 евро

Страны Евросоюза в понедельник, 25 мая, согласовали детали программы кредитов Европейского инвестиционного банка (EIB) для предприятий в свете кризиса, вызванного влиянием распространения коронавируса SARS-CoV-2 на экономику. Программа объемом 200 млрд евро нацелена прежде всего на поддержку малого и среднего бизнеса. Ожидается, что руководство EIB официально одобрит ее 26 мая.

Министры финансов стран-членов ЕС в начале апреля пришли к единой позиции по пакету мер финансовой помощи из трех частей. Помимо кредитов EIB, до 240 млрд евро в рамках  Европейского стабилизационного механизма (ESM) будут предоставлены государствам, наиболее сильно пострадавшим от последствий пандемии COVID-19. Кроме того, до 100 млрд евро будет выделено на предложенную Еврокомиссией программу SURE для обеспечения перевода сотрудников предприятий в режим неполной занятости.

"Это инвестиция, от которой все окажутся в выигрыше", - подчеркнул глава Еврогруппы Мариу Сентену. По его словам, согласовать все части пакета мероприятий удалось в рекордные сроки.

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 5,4 млн жителей планеты, а свыше 340 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего заражений (1,6 млн случаев) и летальных исходов (свыше 98 000) - в США. Среди стран Европейского Союза наибольшее число инфицированных выявлено в Испании, а смертей от последствий заражения коронавирусом - в Италии.

Смотрите также:

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Пандемией коронавируса охвачено более 188 стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к 25 мая, по данным Университета Джонcа Хопкинса, составило около 5,4 млн человек, эпидемия охватила не менее 188 стран и территорий. Выздоровели около 2,1 млн человек, свыше 345 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Палатка на пивном фестивале Октоберфест

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные - прежде всего, спортивные - мероприятия. На год позже перенесены Олимпийские игры в Токио, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка, Ремесленная ярмарка в Мюнхене, а также ежегодный пивной фестиваль Октоберфест (на фото).

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Опасаясь стремительного распространения коронавируса, практически все страны Евросоюза закрыли национальные границы. Занятия в учебных заведениях поначалу были полностью отменены, позже - восстановлены в сильно ограниченном объеме. На фотографии: медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия, Испания, Великобритания

    Первыми в Европе коронавирус наиболее сильно поразил Италию и Испанию. В Италии карантин на территории всей страны был введен уже с 9 марта. Улицы и площади итальянских городов опустели, а в поддержании общественного порядка была задействована армия (см. фото).К середине мая максимальное число смертей от SARS-CoV-2 в Европе зафиксировано в Великобритании.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: постепенное смягчение карантинных мер

    До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано всего 16 случаев заражения коронавирусом. Но затем число стало резко расти. К 25 мая число инфицированных превысило 180 тысяч человек. Большее всего заражений - в землях Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Погибли около 8,2 тысяч человек. С 27 апреля в стране начато постепенное смягчение карантинных мер.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии возник ажиотажный спрос на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии поначалу пустовали полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. К маю снабжение было восстановлено. В некоторых магазинах только висят объявления с просьбой не покупать товары для создания запасов дома.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России к середине мая превысило 353 тысячи человек. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижегородской области. В Москве и МО с 15 апреля действует всеобщий пропускной режим. Платформу по выдаче таких цифровых пропусков планируют ввести также еще в 21 регионе России.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: жесткий карантин принес результаты

    В Израиле к 25 мая коронавирус диагностирован более чем у 16 тысяч человек. В стране были приняты жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса включая полный карантин и запрет на въезд в страну иностранцев. С 19 апреля началось постепенное смягчение карантинных мер, открылись отдельные непродовольственные магазины и возобновилось движение общественного транспорта.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: реальные цифры могут быть намного хуже официальных

    К 25 мая в Иране зарегистрировано более 135 тысяч заболевших и более 7,4 тысяч смертей. Не исключено однако, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские власти поручили обильно заливать улицы городов дезинфицирующими средствами (на фото).

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели около 84 тысяч человек, умерли около 4600.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. В США и Великобритании проводятся и испытания на людях. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


Смотреть видео 03:25

Насколько коронавирус изменил жизнь берлинцев?

Контекст

Что страшнее: коронавирус или рецессия в экономике?

Чем дольше режим самоизоляции в Германии и серьезнее экономический ущерб от ограничений, тем больше вопросов об их цене. Чем тут можно пожертвовать и ради чего? DW - об этической дискуссии в ФРГ. (01.04.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Индийское приложение против коронавируса: чего боятся активисты?  

Бизнес на гробах и сети мафии - Европа в фокусе  

Также по теме

Russland Coronavirus Moskau Desinfektion

Хроника пандемии: в Москве за сутки скончались 76 человек 25.05.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 заражены более 5,5 млн жителей планеты, свыше 346 тысяч - скончались. Выздоровели более 2,3 млн человек. DW следит за событиями 26 мая.

Deutschland Coronavirus PK Merkel nach Videokonferenz EU Rat

Меркель призвала поддержать экономику ЕС на фоне пандемии 25.04.2020

В рамках программы стимулирования экономики Евросоюза после кризиса Германия вложит в общий бюджет больше средств, чем планировалось, заявила канцлер Ангела Меркель.

EU-Finanzministertreffen per Videoschalte

Брюссель выделяет 500 млрд евро пострадавшим от COVID-19 членам ЕС 09.04.2020

Пострадавшие от коронавируса страны ЕС получат средства, выделенные в рамках Европейского стабилизационного механизма ESM и программы Еврокомиссии SURE, а также кредиты из гарантийного фонда EIB.

Реклама

Самые читаемые

Задержан второй администратор паблика "Омбудсмен полиции"  

Пекин: закон о Гонконге должен вступить в силу немедленно  

Коронавирус усложнил прием поздних переселенцев в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно