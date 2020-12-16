Бесстрашная белоруска попала в немецкий глянец

Без Нины Багинской не проходит ни одна более или менее крупная уличная акция в Минске. Она самый заметный и самый бесстрашный участник протестов против Лукашенко. Силовики не раз отнимали у нее бело-красно-белые флаги, которые она, к слову, шьет сама. В квартире, где она живет, проводили обыск (во время которого она дала втык силовику за то, что он сломал старое кресло - семейную реликвию), а ее фраза "Я гуляю", которую она произнесла, когда сотрудники ОМОНа хотели помешать ей выйти на улицу с флагом, стала почти тотемной для протестующих. Когда она выходит на улицу, молодежь меньше задерживают, таковы ее наблюдения.

С Ниной Багинской в Минске многие стремятся сделать селфи

Птица Феникс белорусских протестов

О "птице Феникс" Нине Багинской рассказывали многие ведущие печатные СМИ в Германии, в частности, Der Spiegel, Die Zeit и Süddeutsche Zeitung, ее мужеству посвящали новостные сюжеты на главных телеканалах. И вот сейчас о ней написал один из самых популярных женских журналов - Brigitte.

Обложка новогоднего выпуска Brigitte

В Германии его можно купить в любом киоске, увидеть на столике в комнате ожидания у врача, полистать в парикмахерской. Читают его в основном женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Журнал выходит раз в две недели и освещает многие темы: мода, косметика, психология, здоровье, путешествия, рецепты. Но в нем совершенно нет политики. Поэтому тот факт, что неполитический журнал для широкой женской аудитории посвятил Нине Багинской в своем новогоднем выпуске целый разворот, да еще и самую первую статью, очень примечателен.

Нина Багинская и время женщин

"Время женщин. Видения того, как улучшить мир" - примерно так можно перевести заглавие к фотографии Нины Багинской. "Во имя порядочности" - название публикации.

О Нине Багинской в журнале Brigitte

Эта статья- портрет повествует о маленькой, с виду хрупкой седоволосой женщине, геологе в прошлом, бабушке и прабабушке. На свой первый протест она вышла еще в 1988 году в Куропатах под Минском, где находятся массовые захоронения белорусских жертв сталинского режима, объясняет автор статьи читательницам.

Позже Багинская участвовала в акциях оппозиции, проводимых в память о Чернобыльской катастрофе, об исчезнувших оппозиционных политиках, в знак протеста против аннексии Крыма. Ее много раз задерживали, выписывали штрафы. "Мне нужно прожить 120 лет, чтобы их все выплатить", - цитирует Brigitte минчанку. "Что ею движет?", - задается вопросом автор статьи. "Чувство справедливости", - отвечает она. Правительство должно заботиться о благополучии страны и ее жителей, а не избивать и кидать за решетку невинных людей, подчеркивает Нина Багинская.

Нина Багинская отвоевывает свой флаг

Она не теряет надежды. Каждая империя когда-нибудь распадается, говорит героиня. Свою жизнь после Лукашенко она представляет себе за игрой на фортепиано, вязанием и наведением порядка в квартире и на даче. Выпуск журнала Brigitte со статьей о Нине Багинской - новогодний. В этом - своя символика.

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