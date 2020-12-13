Жители Беларуси провели воскресный протест в 18-й раз подряд

В Беларуси 18-е воскресенье подряд прошли массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Во многих городах страны в воскресенье, 13 декабря, состоялись акции под общим названием "Марш народного обвинения".

Как и во время последних нескольких воскресных протестов, они проходили в децентрализованном формате. Люди не шли одной большой колонной, а собирались в своих дворах и выходили группами от нескольких десятков до нескольких сотен человек на протестные марши в своих микрорайонах.

В Минске задержаны более 300 человек

В Минске за предполагаемое нарушение правил проведения массовых мероприятий и неповиновение милиции задержаны более 300 человек, сообщил официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич. В их числе есть сотрудники СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), задержаны корреспондент телеканала "Белсат" Станислав Ивашкевич, журналист Геннадий Веретинский и выпускающий редактор белорусского портала Onliner Николай Градюшко.

Между тем в списке задержанных 13 декабря, который составляет правозащитный центр "Весна", на 22.30 часов мск числятся 238 человек, почти все из них задержаны в Минске.

Впервые не закрывали станции метро и не отключали интернет

Впервые во время протестов после президентских выборов не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро. Вместе с тем у абонентов "Белтелекома" наблюдались проблемы с доступом в соцсеть Telegram.

Протесты также прошли в Гродно, Новогрудке, Заславле, Бобруйске, Бресте, Могилеве и других городах. Акции солидарности с протестующими белорусами в тот же день состоялись и за рубежом, в частности, в нидерландском Эйндховене, Киеве, Львове, Варшаве, Кельне и Берлине.

На митинге в Берлине выступила Тихановская

В митинге белорусской диаспоры в немецкой столицы участвовали около 300 человек, перед ними выступила лидер белорусских протестов Светлана Тихановская. "Каждый белорус, вне зависимости от того, дома ли он или за рубежом, - теперь герой. Сейчас очень важно поддерживать друг друга и общаться с европейскими политиками, чтобы они помогали белорусам", - заявила она на акции.

Тихановская также участвовала в экуменической службе в Берлинском соборе в поддержку белорусского народа, и встретилась в Берлине с писательницей Светланой Алексиевич. Они "обсудили, как можно помочь людям в Беларуси. Алексиевич сообщила, что собирает материалы для возможной книги - истории героев этой революции", сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Координационный совет поддержал протестующих

В свою очередь Координационный совет (КС), сформированный оппозицией для передачи власти в стране, заявил, что на акциях 13 декабря белорусы "в очередной раз показали, что они не желают мириться с насилием". Они "все еще настаивают на возвращении в страну законности, проведении честных и справедливых выборов и полном прекращении насилия", говорится в Telegram-канале КС. Силовики же вновь продемонстрировали, "что их действия не имеют ничего общего с законами и правом", подчеркнул КС.

Массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Протестующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. В последние недели митингующие изменили тактику и, чтобы снизить число задержанных, перестали собираться в центрах городов, которые зачастую блокируют сотрудники правоохранительных органов.

Смотрите также: