Берлин возложил на Трампа ответственность за беспорядки у Капитолия

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) возложили на действующего американского президента Дональда Трампа ответственность за эскалацию протестов у здания Конгресса США. Трамп, "к сожалению", не признал поражения на выборах президента в ноябре, и это "создало атмосферу для такого всплеска насилия", заявила Меркель на совещании фракции Христианско-социального Союза (ХСС) в Берлине в четверг, 7 января.

В свою очередь, Штайнмайер отметил, что "сцены, которые мы видели, - это результат лжи и снова лжи, раскола и пренебрежения демократией, ненависти и травли - в самой высшей степени". "Вооруженная толпа", не признающая мирной передачи власти в результате свободных выборов, была "натравлена" Трампом, заявил президент.

Меркель также выразила негодование в связи с беспорядками в Вашингтоне подчеркнув, что фотографии с места событий вызывают гнев и печаль. Основной принцип демократии заключается в том, что выборы выявляют победителя и проигравшего, отметила глава германского правительства. Вместе с тем Меркель выразила облегчение в связи с тем, что Сенат США утвердил Джо Байдена президентом. "Менее чем через две недели, как это и должно быть, США откроют новую главу в их демократии", - заявила она.

Конгресс США утвердил Джо Байдена президентом США

Накануне после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где в обеих палатах Конгресса США проходили дебаты по результатам прошедших президентских выборов. Протестующие вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. Обсуждение итогов выборов было приостановлено, в Вашингтоне ввели комендантский час до 6.00 часов (14.00 мск) 7 января. По данным полиции, протесты привели к гибели четырех человек.

На следующий день после беспорядков Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую политик вступит, как ожидается, 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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