Берлинские панды наконец-то выходят на публику (фото)

Берлин • В четверг, 30 января, посетители Берлинского зоопарка впервые смогут увидеть двух маленьких больших панд Мэн Сян (Meng Xiang) и Мэн Юань (Meng Yuan), родившихся здесь пять месяцев назад. До сих пор они росли под бдительным присмотром мамы-панды Мэн Мэн и специалистов из Китая, а также сотрудников немецкого зоопарка вдали от посторонних глаз. Мэн Сян и Мэн Юань стали первыми пандами, родившимися в Германии.

Эти фотографии были сделаны накануне во время своего рода генеральной репетиции, когда малыши вместе с мамой отправились знакомиться со своими, так сказать, парадными апартаментами. Прогулка была совмещена с фотосессией для приглашенных корреспондентов.

В дикой природе сейчас насчитывается около двух тысяч больших панд. В Китае для их охраны создано около четырех десятков заповедников. Ставшие родителями панды Мэн Мэн и Цзяо Цин переехали на временное жительство в Берлин из КНР в 2017 году. Они являются собственностью Китая, как и их потомство. Ежегодно зоосад немецкой столицы перечисляет китайским властям лицензионный сбор в размере одного миллиона евро.

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