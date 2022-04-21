 Бербок пообещала странам Балтии помощь в борьбе с российской дезинформацией | Новости из Германии о Германии | DW | 21.04.2022

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Германия

Бербок пообещала странам Балтии помощь в борьбе с российской дезинформацией

Эстония, Латвия и Литва, имеющие значительные доли русскоязычного населения, уже в течение долгого времени сталкиваются с кампаниями по дезинформации со стороны России, заявила глава МИД ФРГ.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) считает, что Германия должна активнее помогать странам Балтии бороться с российской дезинформацией. Это заявление прозвучало в четверг, 21 апреля, после встречи Бербок с ее эстонской коллегой Эвой-Марией Лийметс в Таллине.

Эстония, Латвия и Литва, имеющие значительные доли русскоязычного населения, уже в течение долгого времени сталкиваются с кампаниями по дезинформации со стороны России, заявила глава МИД ФРГ. "Мы солидарны в том, что не только не хотим позволять этого, но и противостоим этому вместе", - сказала Бербок.

По ее словам, пропаганде должна противостоять не контрпропаганда, а "прозрачные, сильные и свободные СМИ". "То, что молодые русскоязычные люди протестуют против развязанной Путиным войны и творимых на ней зверств, показывает: эту работу важно продолжать делать день за днем, снова и снова разоблачая путинскую ложь", сказала министр.

Борьба с информационной и реальной агрессией России

Работу по борьбе с российской пропагандой в Эстонии, Латвии и Литве Германия ведет с 2016 года. В рамках этой борьбы, организуются политические дебаты и воркшопы, финансируются учебные и культурные мероприятия, а также обмен опытом.

Нынешняя поездка Бербок по странам Балтии началась в среду, 20 апреля, и продлится три дня. В первый день поездки, после переговоров с латвийским коллегой Эдагрсом Ринкевичсом, глава МИД ФРГ заявила, что Германия намерена оказать Украине, защищающейся от российской агрессии, не только краткосрочную, но и средне- и долгосрочную военную помощь. В том числе, по ее словам, речь может идти о поставках бронетехники.

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    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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