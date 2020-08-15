Белорусский журналист Александр Бураков отпущен на свободу

Белорусского журналиста, сотрудничающего с DW, Александра Буракова-старшего освободили из изолятора временного содержания в Могилеве, где он отбывал 10 суток административного ареста. Бураков вышел на свободу поздно вечером в субботу, 15 августа. В разговоре с DW сразу после освобождения, журналист рассказал, что все это время не знал, что происходит в стране, поскольку в одиночной камере, где он сидел, отключили радио.

"Я находился в полном информационном вакууме, - рассказал Бураков. - Я только сейчас узнал, что во время протестов погибли люди, и я в шоке". По словам журналиста, сотрудники изолятора обращались с ним корректно. "Многие из них признались, что на выборах голосовали за Светлану Тихановскую", - отметил журналист.

По словам Буракова, 11 августа на этаж, где он сидел, привезли около 30 новых задержанных. "11 числа в изоляторе был аврал, было понятно, что не хватает сотрудников, нас даже не вывели на прогулку. Следующие три дня обстановка была нервная", - рассказал журналист. После состоявшихся 9 августа президентских выборов в Могилеве, как и в других городах Беларуси, проходят акции протеста. По данным правозащитного центра "Весна", в день выборов и в ночь после них в регионах, включая Могилев, Гродно, Витебск и другие города, было задержано 111 человек.

Журналиста арестовывали дважды за четыре месяца

Александра Буракова задержали за четыре дня до президентских выборов. Вечером 5 августа машину журналиста остановили сотрудники Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Они заявили, что подозревают его в "перевозке контрафактного алкоголя", и потребовали открыть багажник. После того, как в багажнике ничего не нашли, сотрудники ГАИ предположили, что автомобиль, на котором журналист ездит с 2013 года, находится в угоне, а идентификационный номер транспортного средства может быть поддельным. В результате Буракова доставили в отдел внутренних дел и допросили.

Через несколько часов Буракова отпустили, однако сразу же задержали снова. Когда журналист выходил с территории РОВД, рядом с ним оказалась незнакомая женщина, которая неожиданно начала "опускаться вниз", рассказал Бураков. "В этот момент подошли сотрудники РОВД и снова меня увели. Я успел пройти буквально 4 шага", - добавил он. По словам журналиста, в заявлении женщина написала, что сделала Буракову замечание, после чего он нецензурно обругал ее и толкнул в грудь. "А я даже лица ее не видел и вначале не понял, что происходит", - подчеркнул журналист в разговоре с DW. 7 августа Могилевский суд приговорил его к 10 суткам ареста по статье о мелком хулиганстве. При этом пострадавшая на заседании не присутствовала, отметил Бураков. Он уверен, что "все это фарс, превентивное задержание журналиста перед выборами".

Медиакомпания Deutsche Welle решительно осудила арест журналиста. Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) выразил послу Республики Беларусь в ФРГ Денису Сидоренко протест по поводу вынесенного Буракову приговора. В письме, направленном послу 7 августа, Лимбург назвал произошедшее "очевидным актом государственного произвола" и "вопиющим пренебрежением международно признанными нормами свободы прессы". "Изложенные причины его ареста, а также обвинительного приговора могут быть истолкованы только как надуманный предлог для воспрепятствования критической и независимой журналистике за несколько дней до президентских выборов в Беларуси", - говорится в письме.

Это уже второй арест Александра Буракова за последние четыре месяца. В мае суд приговорил его к 10 суткам административного ареста по обвинению в участии в несанкционированной акции. Бураков был задержан 8 мая за то, что двумя днями ранее участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. По словам самого Буракова, в акции он не участвовал, но присутствовал как журналист и правозащитник.

Десятки журналистов задержаны в ходе протестов в Беларуси

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), десятки корреспондентов белорусских и иностранных СМИ были задержаныво время избирательной кампании и после президентских выборов. Среди журналистов, оказавшихся в СИЗО в ходе массовых протестов против итогов президентских выборов, - корреспондент "Медузы" Максим Солопов и репортер екатеринбургского издания Zank.com Никита Телиженко, приехавшие в Минск освещать президентские выборы. При задержании журналисты были избиты сотрудниками милиции, сообщают российские СМИ. Среди задержанных также много белорусских журналистов. По их словам, в изоляторе они подвергались избиениям. Некоторые после задержания были госпитализированы. В последние дни стало известно о массовых увольнениях сотрудников государственных белорусских СМИ. Многие из них публично заявили о своем решении в соцсетях, осудив полицейское насилие против протестующих.

Международная организация "Репортеры без границ" выразила серьезную обеспокоенность задержаниями и избиениями журналистов в Беларуси и потребовала от стран Евросоюза принять меры в отношении руководства страны. "Такая атака на свободу прессы, особенно в европейской стране, абсолютно недопустима, - говорится в заявлении "Репортеров без границ", обнародованном в пятницу, 14 августа. - Если атаки не будут немедленно прекращены, Европейский Союз должен задуматься о дальнейших мерах и, к примеру, наложить санкции на людей, несущих политическую ответственность в Беларуси".

В пятницу, 14 августа, страны ЕС договорились ввести санкции против официальных лиц Беларуси, ответственных за жестокое подавление массовых протестов после президентских выборов. "Мы намерены подвергнуть штрафным мерам ЕС конкретных лиц, которые известны и которые совершили преступления против мирных демонстрантов", - заявил глава немецкого МИДа Хайко Мас (Heiko Maas) после внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза.

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