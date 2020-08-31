Беларусь: московский гость, рокировки, репрессии, протесты

В Беларуси с 9 августа не прекращаются акции протестов против итогов президентских выборов и беспрецедентного применения насилия правоохранительными органами в отношении мирных демонстрантов и случайных прохожих. Заявивший о своей победе "старый" президент Александр Лукашенко отказывается вступать в переговоры с протестующими и обратился за поддержкой к России, которую до 9 августа обвинял во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

Мишустин продемонстрировал поддержку Лукашенко

Михаил Мишустин и Александр Лукашенко

Визит в Минск премьер-министра РФ Михаила Мишустина 3 сентября завершился заявлением о достижении договоренностей по оплате энергоносителей. Об этом сказал сам Мишустин, но не стал раскрывать суть договоренностей. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что стороны договорились в ближайшее время урегулировать вопрос во взаиморасчетах за поставленный газ.

Российская сторона считает, что у Беларуси есть долг за поставленный газ в размере 328 млн долларов, а белорусская утверждает, что долга нет и все поставки оплачивались в соответствии с контрактами. Между сторонами существуют разногласия по стоимости газа с учетом его качества, кроме того, Беларусь настаивает на пересмотре цены на газ из-за изменения мировой конъюнктуры.

По итогам визита в Минск Мишустин заявил, что стороны по многим вопросам достигли прогресса, в том числе по вопросу будущего Союзного государства. При этом российский премьер подчеркнул, что "в нынешней ситуации необходимо действовать строго в правовом поле, полностью исключить внешнее вмешательство во внутренние политические процессы Беларуси, отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций и иных нелегитимных ограничительных мер".

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что по просьбе Лукашенко в России сформирован "определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов".

Лукашенко тасует кадры в силовом блоке

В день визита Мишустина, но до встречи с ним Лукашенко провел кадровые перестановки в силовом блоке, правительстве и президентской вертикали на местах.

Валерий Вакульчик

В отставку отправлен госсекретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков, который лишь в январе перешел на этот пост с должности министра обороны. Новым госсекретарем Совбеза Лукашенко назначил председателя КГБ Валерия Вакульчика. На открывшуюся вакансию шефа спецслужбы назначен глава Комитета госконтроля Иван Тертель, который до 3 сентября был первым заместителем председателя КГБ. В свою очередь и.о. председателя КГК назначен бывший заместитель Тертеля Василий Герасимов. Кстати, главой Администрации президента с начала года работает бывший первый зампредседателя КГБ Игорь Сергеенко.

Обращаясь к новому госсекретарю Совбеза Вакульчику Лукашенко призвал его "объединить вокруг себя не только спецслужбы, но и правоохранительные органы" и заняться нынешними "проблемами и угрозами".

Андрей Елисеев, академический директор варшавского аналитического центра EAST, в интервью DW сказал, что не видит в произошедшем кадровых перестановках принципиального значения. "Силовой аппарат полностью контролирует ситуацию в Беларуси и все важнейшие решения сейчас в стране принимает именно он. Просто произошла перетасовка кадров", - считает политолог.

Также 3 сентября Лукашенко поменял местами председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и вице-премьера Владимира Кухарева.

Протесты в Беларуси не идут на спад вопреки репрессиям

Волна протестов всю неделю не прекращается, но в будние дни правоохранительные органы чаще задерживают протестующих и журналистов, чем на более массовых демонстрациях в субботу и воскресенье. По данным правозащитного центра "Весна", более 200 суток ареста в сумме получили задержанные 1 сентября участники студенческих акций протеста.

Игорь Борисов

Председатель Белорусской социал-демократической партии ("Громада") Игорь Борисов в интервью DW сказал, что протесты становятся системными и охватывают разные группы населения – женщины, рабочие, студенты и другие, которые проводят специализированные акции. "Общество почувствовало, что Лукашенко не получил электоральную победу, протесты охватывают около полмиллиона человек в Минске и регионах по выходным. Я думаю, что пока у нас теплая осень, протесты продолжатся", - считает оппозиционный политик. Он отметил, что белорусы проявляют солидарность. Цепи солидарности на площади Независимости, в спальных районах Минска и в других белорусских городах вечером 3 сентября собирали сотни участников.

Этот день также отметился массовым выходом из провластных организаций. 3 сентября студенты ряда вузов выстроились в очереди, чтобы подать заявление о выходе из пропрезидентского Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), аналогично с предприятий приходят сообщения о массовом выходе наемных работников из рядов провластной Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

Удары по Координационному совету

Из 7 членов президиума созданного по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета (КС) на свободе и в Беларуси остаются трое: Мария Колесникова, Максим Знак и Светлана Алексиевич (последняя по состоянию здоровья не принимает прямого участия в работе совета).

Членов президиума КС Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову 3 сентября осудили каждого на 15 суток административного ареста. В четверг они могли выйти на свободу после отбытия предыдущего ареста. Член президиума СК - Лилия Власовой находится в СИЗО в качестве фигуранта уголовного дела об уклонении от уплаты налогов, а еще один член президиума - Павел Латушко - 2 сентября выехал в Польшу и в соответствии с регламентом совета приостановил членство в нем.

Следственный комитет всю неделю вызывает на допросы членов КС по уголовному делу о захвате власти. Этот процесс может затянуться, так как на данный момент в КС состоит 4300 человек и еще около 10 тысяч подали заявки на участие.

Власти продолжают преследовать журналистов

Шесть журналистов, задержанных в Минске 1 сентября во время освещения ими протестов, трое суток за решеткой ждут суда по административному делу - их подозревают в участии в несанкционированной акции. 2 сентября суд отравил их дела на доработку, но журналистов при этом не освободили.

Вечером 3 сентября около 30 их коллег пришли к зданию МВД Беларуси, чтобы попросить министра Юрия Караева о встрече, но аудиенцию не получили. Ранее Белорусская ассоциация журналистов потребовала возбудить уголовное дело за препятствование в осуществлении законной деятельности журналистов.

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