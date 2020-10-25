Беларусь: в ходе протестов задержано более 240 человек

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями понедельника, 26 октября (время московское).

Накануне истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.

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Неизвестные ездят по городу и пейнтбольным оружием "помечают" участников акций протеста, которых вскоре после этого задерживает милиция, сообщает Euroradio. По его данным, подобные случаи произошли у станции метро "Могилевская" и в микрорайоне "Малиновка". Причем в "Малиновке" задержания начались сразу после "обстрела".

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На Пушкинской площади продолжаются задержания, несколько человек задержаны на площади Якуба Коласа. Читатели Onliner сообщают, что на проспекте Дзержинского неизвестные стреляют из пейнтбольных ружей по участникам "цепочек солидарности".

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На проспекте Дзержинского и в микрорайоне Лошица протестующие выстроились в "цепи солидарности". На площади Якуба Коласа собралась большая группа людей, некоторые из которых перекрыли проспект, пишет Telegram-канал HEXTA.

В ходе протестов задержали более 240 человек

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По данным правозащитного центра "Весна", 26 октября в Беларуси были задержаны 242 человека. Список опубликован на сайте центра. Большинство задержаний пришлось на Минск, но задерживали протестующих также в таких городах, как Витебск, Новополоцк, Гродно, Брест, Лида и Могилев.

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Колонна протестующих идет между площадью Победы и Якуба Коласа.

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Светлана Тихановская заявила, что 26 октября "должен стать новым Днем солидарности" в Беларуси. В своем официальном Telegram-канале Тихановская поблагодарила "каждого за любой акт поддержки национальной забастовки". "Все ваши действия показывают, что режим больше не может управлять страной эффективно. И это становится понятно даже тем партнерам и странам, которые давно поддерживают с ним отношения", - обратилась Тихановская к работникам заводам и предприятий. Она поблагодарила также отдельно представителей частного бизнеса, работников IT-сферы, медиков, студентов, пенсионеров, водителей, спортсменов, "дворовые сообщества" и представителей диаспор.

"Все вы дали работникам заводов и предприятий понять, что вся страна готова подставить им плечо и собрать необходимую помощь, что они не одни, - написала Тихановская. - Мы бесповоротно победили страх, что режим может подавить протест. Протест будет окончен, только когда мы добьемся цели. Мы – вместе, нас – много, и мы готовы идти до победы".

В Минске проходят задержания

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Митингующие заблокировали проспект Независимости возле площади Якуба Коласа, пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Onliner сообщает о задержаниях на проспекте напротив универмага "Центральный", а также около станции метро "Малиновка".

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Протестующие колонной двигаются в сторону площади Якуба Коласа. Между тем на Пушкинской площади прошли задержания.

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На площади Независимости силовики перестали выставлять ограждения, движение по проспекту в сторону Октябрьской восстановлено, сотрудники ГАИ уехали, пишет Tut.by. Вход на станцию "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости открыт, метрополитен работает в штатном режиме.

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Люди собрались напротив площади Независимости, скандируют "Жыве Беларусь". На проспекте полиция разогнала группу протестующих и задержала некоторых из них.

Создана рабочая группа по переносу ЧМ-2021 по хоккею из Беларуси

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Белорусские спортсмены создали рабочую группу по переносу чемпионата мира по хоккею – 2021 из Беларуси в другую страну. Она организована в сотрудничестве с Белорусским фондом спортивной солидарности, созданным в августе и возглавляемым трехкратной олимпийской призеркой Александрой Герасименей. В рабочую группу вошли известные белорусские и иностранные спортсмены, юристы, специалисты по коммуникациям, лидеры белорусских диаспор в более 20 странах мира, хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели из разных стран. Группа намерена вести переговоры с Международной федерацией хоккея, национальными федерациями стран-участниц турнира, а также спонсорами и партнерами хоккейного соревнования.

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По проспекту Независимости идет колонна протестующих с флагами. Сотрудники ГАИ перекрыли проспект в районе площади Победы в направлении центра города, пишет портал Onliner.

Силовики оцепляют площадь Независимости

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Возле Красного костела на Площади независимости силовики начали оцепление. Они выстраиваются по периметру площади и не пускают на нее людей.

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Жители Беларуси начинают выходить на намеченную на 18.00 протестную акцию. Telegram-канал HEXTA публикует фотографии митингующих около Минской областной клинической больницы, в городе Осиповиче, деревне Перхурово Минской области.

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В Беларуси проходят отдельные акции - в частности, протестуют сотрудники Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, жители Боровлян и Красного бора, сообщает Telegram-канал Hexta.

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За прошлую неделю во въезде в Беларусь по различным основаниям было отказано 595 иностранцам, сообщил БелТА представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский. По его словам, "абсолютное большинство" из получивших отказ - "крепкие молодые люди спортивного телосложения, которые никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия".

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Акция пенсионеров и студентов на площади Якуба Коласа завершилась, участники расходятся.

Крупнейшая фракция Европарламента - за расширение санкционного списка ЕС

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Крупнейшая фракция Европарламента - консервативная Европейская народная партия (EVP) - опубликовала список 86 белорусских чиновников, причастных к фальсификациям на выборах президента 9 августа и подавлению мирных протестов. EVP намерена добиваться включения этих лиц в санкционный список, принятый Евросоюзом 12 октября. В перечень EVP оказались сын Александра Лукашенко Виктор, помощник президента Беларуси по особым поручениям Виктор Шейман, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и экс-председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

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Колонна протестующих остановилась на площади Якуба Коласа, где теперь проходит митинг. Собравшиеся скандируют лозунги и танцуют. В числе митингующих -

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В Минске многие заведения общепита и частные компании объявили 26 октября нерабочим днем, сославшись на "технические причины", "переучет" или "санитарный день".

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Колонна протестующих движется в районе площади Якуба Коласа.

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Известный белорусский поэт и бард Эдуард Акулин был задержан сегодня утром, сообщает правозащитный центр "Весна" со ссылкой на его родных. По их информации, Акулин участвовал в акции "цепь солидарности" в минском микрорайоне Малиновка и сейчас находится в изоляторе временного содержания на Оркестина.

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Минздрав Беларуси в своем Telegram-канале написал, что информация о гибели студента БНТУ от пулевого ранения "является фейком", "такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал". "За последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек из них 5 были госпитализированы", - говорится далее в сообщении.

Акции протеста проходят в Бресте и Гродно

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Акции протеста проходят и в других городах Беларуси, пишет Telegram-канал HEXTA. Например, в Бресте пенсионеры также вышли на марш, а в Гродно на протест вышли группа девушек с бело-красными зонтами и сотрудники IT-отрасли.

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В сторону центра движется колонна автозаков и грузовиков для перевозки людей. Видеозапись прислали в редакцию Tut.by читатели.

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Телеграм-канал "Страна для жизни" привел список предприятий, работники которых участвуют в забастовке. В нем оказались "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), ОАО "Беларуськалий", компании "Атлант", "Беларусьнефть", "Интеграл", "Белкард Гродно", Минский автомобильный завод (МАЗ), Белкоммунмаш, Минский электротехнический завод (МЭТЗ), Минские теплосети, Минский моторный завод (ММЗ).

Кроме того, многие частные компании и предприниматели проводят сегодня "сандень", не работают банковские отделения и банкоматы. В частности, к забастовке присоединились сотрудники А1, МТС, Республиканского научно-практического центра "Кардиология" и строители жилого комплекса "Лазурит".

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"Цепь солидарности" у ПВТ разогнана во второй раз, пишет портал Onliner со ссылкой на читателей.

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К Парку высоких технологий (ПВТ) приехало два автозака и 14 микроавтобусов с силовиками. Протестующие скандируют "Жыве Беларусь!". Некоторые демонстранты встали на проезжую часть, блокировав движение автомобилей.

Тысячи протестующих идут колонной к центру

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Колонна протестующих пенсионеров и студентов начала движение от Красного костела вдоль проспекта Независимости к центру. Tut.by оценивает численность участников более чем в 5 тысяч человек.

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Протестующих у Парка высоких технологий разогнали, есть задержанные, пишет Tut.by. Cиловики "зачищают" лес, у которого проходила акция.

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К Парку высоких технологий направились два автозака и несколько автобуса, пишет телеграм-канал HEXTA. Между тем студентов Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) не выпускают из здания вуза, "самых активных уводят на "разговор". Учащиеся, которые успели выйти, направились колонной к Красному костелу.

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Возле костела Святых Симеона и Алены (Красный костел) на площади Независимости в Минске на "Марш пенсионеров" собрались уже около 1000 человек. Протестующие скандируют "Вместе мы сила!" и "Новые выборы!".

Всеобщая забастовка начнется в 18.00

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Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" опубликовал план всеобщей забастовки. Так, в 14.00 начнется "Марш пенсионеров и врачей", к которому могут присоединиться студенты. С 14.00 до 18.00 начнутся "акции поддержки бастующих и цепи солидарности" возле мест работы их участников. Водителей призывают в 17.00 начать "повсеместно" блокировать дороги и подавать звуковые сигналы. В 18.00 всех белорусов призывают выйти на "общенациональную акцию в поддержку забастовки".

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У Парка высоких технологий (ПВТ) протестуют около 300 человек, пишет Tut.by. На внешнем кольце МКАД водители остановили движение возле того места, где проходит акция.

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С утра задержаны около 100 работников предприятия "Гродно Азот", их уже начинают выпускать по одному из Октябрьского РОВД, пишет Telegram-канал HEXTA. На работников составили протоколы опроса и задержания, после чего в ходе разговора с прокурором "пытались запугать ответственностью" по статье об участии в несанкционированных мероприятиях, говорится в сообщении. По рассказам задержанных, многих из них в автозаках били дубинками.

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К главному корпусу БГУ, где протестуют студенты минских вузов, приехали сотрудники ОМОНа. Telegram-канал HEXTA сообщает о задержаниях.

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Возле Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске разгоняют с помощью спецсредств, слышны хлопки, пишет портал Tut.by со ссылкой на очевидцев. По их данным, в акции участвуют около 1000 человек, задержано около 10 человек.

Россия не собирается вмешиваться в протесты в Беларуси

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Кремль на фоне новых протестов в Беларуси заявил, что Россия не собирается вмешиваться, пишет РИА "Новости".

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Белорусская группа "Ляпис-98" поддержала всеобщую забастовку. "Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!" - говорится в сообщении, опубликованном в профиле группы в Facebook. Музыканты заявляют, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом и призывают мировое сообщество "отказаться от любых контактов с преступной хунтой". "Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси!" - говорится далее в сообщении.

++12.40++

Белорусская телекоммуникационная компания А1 сообщила, что "не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом". "Наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников", - говорится далее в сообщение, которое приводит Telegram-канал HEXTA.

++12.30++

Студенты крупнейших вузов Минска собираются в районе главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ) на акцию протеста, пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Колонны студентов стекаются к месту протеста из разных районов столицы.

Задержаны сотрудники и директор портала Onliner

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На проспекте Дзержинского во время акции "цепь солидарности" задержаны директор информационного портала Onliner Илья Жуковец и разработчик портала Александр Мохорев. Они доставлены в Московское РУВД.

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Во время мирных акций протеста в минувшее воскресенье, по данным МВД Беларуси, были задержаны свыше 520 человек, в том числе 160 - в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных помещены 352 человека.

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В Минске начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими. В частности, бойцы ОМОНа разогнали людей, стоявших с фонариками в цепи солидарности на проспекте Дзержинского, одного участника акции задержали. Также сообщается о задержаниях возле здания Белгазпромбанка.

++11.25++

Сообщается о единичных задержаниях. Так, сотрудники милиции задержали несколько человек у проходной ОАО "Гродно Азот" за участие в несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Тихановская призвала белорусов к забастовке

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Светлана Тихановская в своем Telegram-канале обратилась к жителям Беларуси. "Я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день, - написала она, в частности. - Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно. Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении".

++11.00++

Член Координационного совета философ Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Об этом сообщает Tut.by. Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября, на следующий день ее освободили до суда. Второй раз она была задержана 9 октября. Шпарага была осуждена за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отбывала 12 суток в тюрьме в Жодино.

++10.45++

Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева написала в Facebook, что "все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме". Между тем белорусские Telegram-каналы сообщают о забастовках, в которых участвуют представители минимум 100 предприятий и учреждений.

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Работники одного из ведущих операторов связи - МТС - вышли на улицу перед зданием офиса, чтобы поддержать бастующих.

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Telegram-канал "Страна для жизни" сообщает также о начавшихся стачках на Минском электротехническом заводе им. В.И.Козлова (МЭТЗ), предприятиях "Белкоммунмаша", "Брестэнерго", на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и ряде других предприятий. Забастовки начались и в вузах: Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете.

Один из преподавателей МГЛУ, пытавшийся призвать студентов не участвовать в забастовке, попал на видео, которое уже стало вирусным:

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К бастующим предприятиям и учреждениям присоединяются компания "Атлант", студенты философского факультета Института журналистики, кузнечный цех Минского автомобильного завода (МАЗ), сообщает Tut.by.

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Как сообщают портал Tut.by и белорусские Telegram-каналы, утром 26 октября первые забастовки начались на Минском тракторном заводе (МТЗ), на предприятии "Гродно Азот", в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ).

Хроника событий 25 октября >>>

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