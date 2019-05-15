Безудержный "Северный поток-2": что думает Меркель

Строительство "Северного потока - 2" уже невозможно остановить, считает канцлер ФРГ Англела Меркель. Будущему российского газопровода ничто не угрожает, согласен Сергей Елкин.
Несмотря на принятие новой газовой директивы ЕС, предотвратить строительство "Северного потока - 2" уже невозможно, уверена канцлер ФРГ. (15.05.2019)
На российско-германской конференции в Берлине обсуждали ситуацию в мире, роль отношений России и США, перспективы урегулирования ситуации в Донбассе и угрозы проекту "Северный поток-2". (15.05.2019)
Заняв четкую позицию против строительства "Северного потока-2", немецкий политик и основной кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер сделал правильный шаг, пишет обозреватель FAZ. (24.04.2019)