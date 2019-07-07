Беженцы с немецкого спасательного судна Alan Kurdi сошли в порту Италии

С немецкого спасательного судна Alan Kurdi в порту Таранто на юге Италии в воскресенье, 3 ноября, сошли 88 беженцев, включая пятерых детей. Как сообщил представитель организации Sea-Eye Горден Ислер, всем мигрантам, более недели пробывшим на борту небольшого судна в Средиземном море, была оказана первая помощь, всех их официально зарегистрировали.

В МВД Италии разрешили Alan Kurdi пристать к берегу только после того, как Германия и Франция пообещали, что примут у себя 60 из 88 беженцев, подобранных 26 октября у берегов Ливии. Португалия заберет еще пять, Ирландия - два. Остальные, по предварительным данным, пока останутся в Италии.

Изначально Alan Kurdi подобрало около ливийского побережья 91 мигранта, позднее по медицинским соображениям с борта были эвакуированы трое. В ходе спасательной операции команде судна, по данным организации Sea-Eye, угрожали сотрудники ливийской милиции, несколько человек в масках сделали предупредительные выстрелы в воздух.

Договориться о распределении беженцев

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны ЕС согласовать временные правила распределения спасенных на море беженцев. "Вызовы миграции не могут быть делом лишь Италии и Мальты, поскольку они находятся на Средиземном море", - подчеркивал комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью газете Welt. Он указывал, что пока не введены новые правила распределения мигрантов, страны ЕС должны "ускорить работу и найти временные решения по поводу того, как обходиться с людьми, покидающими спасательные суда".

Смотрите также:

Инфографика: Как Германия принимает беженцев Число беженцев резко сократилось Германия продолжает принимать людей, спасающихся от войн и преследования, однако в этом году их число в результате принятых правительством мер резко пошло на убыль. Об этом свидетельствуют данные системы первичной регистрации потенциальных соискателей убежища EASY. Эксперты исходят из того, что в 2016 году число прибывших беженцев сократится по сравнению с прошлым годом на две трети.

Инфографика: Как Германия принимает беженцев Основную нагрузку несут запад и юг ФРГ Беженцев распределяют по Германии по схеме, используемой при определении доли федеральных земель в финансировании общегосударственных проектов. Она называется Königsteiner Schlüssel и учитывает налоговые поступления и численность населения в каждой земле. Поэтому больше всех приняли богатые и густонаселенные регионы на западе и юге ФРГ, меньше всех – маленькие и восточные земли.

Инфографика: Как Германия принимает беженцев На что пойдут ежегодно 20 миллиардов Министерство финансов ФРГ исходит из того, что в 2016-2020 годах расходы, связанные с беженцами, составят в среднем по 20 миллиардов евро. При этом первоначальную помощь землям планируется сократить, а высвобождающиеся средства направить на интеграцию и социальную поддержку тех, кто получит убежище в Германии. 6 миллиардов евро в год пойдут на стабилизацию тех регионов, откуда бегут люди. Автор: Андрей Гурков

