Беженцы с немецкого спасательного судна Alan Kurdi сошли в порту Италии

Судно допустили в порт после того, как Франция и Германия пообещали принять у себя большинство из 88 мигрантов.
С немецкого спасательного судна Alan Kurdi в порту Таранто на юге Италии в воскресенье, 3 ноября, сошли 88 беженцев, включая пятерых детей. Как сообщил представитель организации Sea-Eye Горден Ислер, всем мигрантам, более недели пробывшим на борту небольшого судна в Средиземном море, была оказана первая помощь, всех их официально зарегистрировали.
В МВД Италии разрешили Alan Kurdi пристать к берегу только после того, как Германия и Франция пообещали, что примут у себя 60 из 88 беженцев, подобранных 26 октября у берегов Ливии. Португалия заберет еще пять, Ирландия - два. Остальные, по предварительным данным, пока останутся в Италии.
Изначально Alan Kurdi подобрало около ливийского побережья 91 мигранта, позднее по медицинским соображениям с борта были эвакуированы трое. В ходе спасательной операции команде судна, по данным организации Sea-Eye, угрожали сотрудники ливийской милиции, несколько человек в масках сделали предупредительные выстрелы в воздух.
Договориться о распределении беженцев
Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны ЕС согласовать временные правила распределения спасенных на море беженцев. "Вызовы миграции не могут быть делом лишь Италии и Мальты, поскольку они находятся на Средиземном море", - подчеркивал комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью газете Welt. Он указывал, что пока не введены новые правила распределения мигрантов, страны ЕС должны "ускорить работу и найти временные решения по поводу того, как обходиться с людьми, покидающими спасательные суда".
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