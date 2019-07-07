 Беженцы с немецкого спасательного судна Alan Kurdi сошли в порту Италии | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2019

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Европа

Беженцы с немецкого спасательного судна Alan Kurdi сошли в порту Италии

Судно допустили в порт после того, как Франция и Германия пообещали принять у себя большинство из 88 мигрантов.

Судно Alan Kurdi

Судно "Alan Kurdi"

С немецкого спасательного судна Alan Kurdi в порту Таранто на юге Италии в воскресенье, 3 ноября, сошли 88 беженцев, включая пятерых детей. Как сообщил представитель организации Sea-Eye Горден Ислер, всем мигрантам, более недели пробывшим на борту небольшого судна в Средиземном море, была оказана первая помощь, всех их официально зарегистрировали.

В МВД Италии разрешили Alan Kurdi пристать к берегу только после того, как Германия и Франция пообещали, что примут у себя 60 из 88 беженцев, подобранных 26 октября у берегов Ливии. Португалия заберет еще пять, Ирландия - два. Остальные, по предварительным данным, пока останутся в Италии.

Изначально Alan Kurdi подобрало около ливийского побережья 91 мигранта, позднее по медицинским соображениям с борта были эвакуированы трое. В ходе спасательной операции команде судна, по данным организации Sea-Eye, угрожали сотрудники ливийской милиции, несколько человек в масках сделали предупредительные выстрелы в воздух.

Договориться о распределении беженцев

Контекст

Балканские страны готовятся к концу немецкой и австрийской культуры гостеприимства для беженцев. После того, как Австрия ввела лимит на их прием, на Балканах хотят последовать этому примеру. (27.01.2016)

В ФРГ разрабатывают концепцию по интеграции мигрантов. Однако ее подробности до сих пор неизвестны. DW представляет мнение экспертов том, что должно войти в готовящийся документ. (30.01.2016)

Еврокомиссия еще в конце июля призывала страны ЕС согласовать временные правила распределения спасенных на море беженцев. "Вызовы миграции не могут быть делом лишь Италии и Мальты, поскольку они находятся на Средиземном море", - подчеркивал комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью газете Welt. Он указывал, что пока не введены новые правила распределения мигрантов, страны ЕС должны "ускорить работу и найти временные решения по поводу того, как обходиться с людьми, покидающими спасательные суда".

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    Автор: Андрей Гурков


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